"나만 안 쓰면 손해"... 연세대가 불 붙인 'AI 부정행위' 논란

고려대학교에 재학 중인 A(23)씨는 한 온라인 과목의 중간고사를 인공지능(AI)을 사용해서 치렀다. 해당 과목 교수는 챗GPT 등 생성형 AI를 쓰면 감점 소지가 있다고 공지했을 뿐, 별도의 방지 장치를 마련하지 않은 온라인 시험 특성상 누가 AI를 썼는지 확인할 길은 없었다.A씨는 10일 <오마이뉴스>에 "대부분 학생들이 (온라인 시험에서) 챗GPT를 쓴 걸로 알고 있고, 나도 사용했다. 학생이 수십, 수백 명인 온라인 강의는 물리적으로 잡아낼 수 있는 방법이 없고, 학생들이 다 쓰는데 나만 안 쓰면 손해라는 생각이 든다"라고 말했다.최근 600명이 수강하는 연세대학교의 한 AI 과목 중간고사에서 집단적인 부정 행위가 발생해 논란이 이는 가운데, 상당수 학생들은 이미 생성형 AI를 수업, 과제, 시험 등에 광범위하게 사용하고 있었다. 이에 따라 대학에서도 AI 활용 기준을 마련하거나 AI 윤리 수업 등을 고민해야 한다는 지적도 나온다.연세대학교 '자연어(NLP) 처리와 챗지피티' 과목 담당 교수는 지난달 29일 "(비대면 중간고사에서) 영상 확인 중 부정행위를 하는 모습이 다수 확인됐다"며 "자수하는 학생에 한해 중간고사 성적만 0점 처리하겠다"고 공지하며 'AI 부정행위' 논란이 크게 불거졌다.특히 담당 교수가 중간고사에서 부정행위를 방지하고자 학생들에게 시험 시간 동안 컴퓨터 화면과 손, 얼굴 등이 나오는 영상을 촬영해 제출하게 하는 등의 방지 장치를 마련했음에도 최소 수십 명의 학생이 AI를 이용한 것으로 밝혀져 논란이 일고 있다. 담당 교수는 "자수 기회를 줬음에도 발뺌하는 학생은 학칙에 나와 있는 대로 유기정학을 추진하겠다"고 밝혔다.이 같은 'AI 부정행위'가 비단 연세대만의 문제가 아니라는 지적이 나온다. 연세대 등 여러 대학 출강 경험이 있는 사회과학 분야 한 교수는 10일 "이는 현재 여러 대학 강의실에서 공통적으로 일어나고 있는 일"이라며 "600명이 온라인으로 수업을 듣고 시험까지 치르면 이런 문제가 일어나는 건 당연한 일로, 1차적인 책임은 학교에 있는 것으로 보인다"라고 말했다. 또 "비단 AI가 있기 전에도 대형 강의에서 부정 행위는 늘 문제가 돼왔다. 연세대만 해도 시험 때마다 교수가 왜 부정 행위에 대해 관리하지 않느냐는 지적은 늘상 있었던 일"이라고 덧붙였다.이 교수는 "AI가 이렇게 광범위하게 쓰인 지는 1년이 안 됐는데, 교수자로서 많은 고민을 하고 있다. 오프라인 시험이면 휴대전화를 걷는다든지 차단시킬 방법이 있지만 과제의 경우에는 잡아내기가 어렵고, AI 판독기 역시 부정확하다"라고 토로했다. 그러면서 "글쓰기 과제를 낼 때 (AI가 모방할 수 없는) 개인적인 이야기를 쓰게 하거나, 시험 방식을 구술로 치르도록 바꾸는 등 개인적인 차원에서도 평가법에 고민이 많다"라고 전했다.아울러 그는 "이럴 때일수록 AI 사용 방식에 대해 함께 토의할 수 있는 시간이 필요해 보인다. 실제 강사들이 요구하는 것 중 하나는 모든 대학에서 AI 사용법 등을 필수 과목으로 포함시키는 것"이라며 "AI를 어떻게 사용해야 윤리적인 것이고, 역량을 키울 수 있는지에 대한 교육이 강조될 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다.서울에 있는 한 대학 AI학과에 재학 중인 B(24)씨도 "이제는 AI를 쓰지 않을 수는 없으니 비대면이면 특히 잘 활용할 수 있는 방안을 (교수자들이) 마련해야 하지 않을까 싶다"라고 말했다. B씨는 "(AI학과의 경우) 이미 시험을 치를 때 인터넷도 AI도 모두 열어두곤 한다. 교수들도 '우리가 막아도 어차피 다 사용할 걸 알고 있다. 열어줄 테니 한 번 해보라'고 한다"라면서 "과제를 낼 때도 이를 테면 자율 주행 자동차를 직접 타보고 보고서를 쓰게 하는 등 챗GPT로 해결할 수 없는 과제를 주는 편"이라고 말했다.B씨 역시 "우리 학교에서도 비대면 수업에서 부정 행위가 적발돼 전면 재시험을 진행한 일이 일어나기도 했다. 시험을 정당한 방식으로 잘 본 학생들 입장에서는 상당히 억울했던 사건"이라고 밝혔다.한 대학 생명공학과 신입생인 C(20)씨는 "21학점 가운데 20%인 5~6학점 정도를 온라인 수업으로 듣고 있는데, 온라인으로 치르는 시험의 경우 평균 점수가 다른 시험보다 높다는 이유로 학생들이 (AI를) 더 사용하려는 경향이 있다"라며 "(AI 사용을 막고자) 시험을 치르는 도중에 화상 전화를 걸 수도 있다는 (교수의) 경고 정도만 있었다. 온라인으로 시험을 치르면 AI 사용 여부를 잡기 어려우니 대면으로 치르거나 한 장소에 모여서 온라인으로 치르는 방식으로 제한하는 것이 바람직해 보인다"라고 전했다.다만 이 AI 부정행위 관련 논의를 "명백한 부정행위"라는 토대에서 해야 한다는 목소리도 나왔다. 서울대학교 대학원에 재학 중인 D(25)씨는 "과제를 제출할 때 AI를 안 쓰는 학생은 없지만 (AI를 쓰지 못하게 돼있는) 시험에서 AI를 쓰는 것은 명백한 부정"이라고 강조하면서, "시험에서 AI 활용을 잡아내는 것이 어렵다면 과제 등으로 평가 방식을 바꾸는 등 대학에서 장치를 만들어야 하지 않을까. 아직 이렇다 할 대안을 갖춘 교수자를 보지는 못했다"라고 말했다.