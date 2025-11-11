[주장] 영리 플랫폼 중심 원격의료, 취약계층 접근성 개선 아닌 소외 심화할 것

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 의료민영화 저지와 무상의료 실현을 위한 운동본부 정책위원 입니다.

은행에 가서 한두 시간씩 기다려 본 적 없는 사람은 드물 것이다. 은행들이 온라인 서비스를 강화한다는 명목으로, 길게는 수십 년 동안 집 가까이에 있던 점포들을 폐점시키면서 생긴 변화다. 예전보다 먼 거리를 이동해 어렵게 도착해도 긴 대기 줄에 숨이 막히고, 그곳에서 간단한 업무를 보기 위해 오랜 시간을 들여 기다리고 있는 이들은 대부분 노년층이다.택시의 경우도 크게 다르지 않다. 요즘은 길에서 택시를 잡는 일이 쉽지 않다. 물론 스마트폰으로 간편히 호출할 수 있는 사람들에겐 큰 문제가 아닐 수 있지만, '예약' 표시가 가득한 택시들 사이로 한참을 서성이며 기다리는 어르신들의 모습은 흔하게 볼 수 있다. 기차 예매 또한 마찬가지다. 온라인 중심으로 개편된 시스템 속에서, 디지털 환경에 익숙하지 않은 노년층이 입석을 간신히 구해 서서 가는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다.이처럼 '이용자 편의 증진'을 내세운 디지털화는 현실에서는 오히려 취약계층의 일상을 더욱 어렵게 만들어 왔다. 비판이 제기되어도 실질적인 대책은 등장하지 않는다. 일부 기업이 뒤늦게 고령층 편의를 위한 협약이나 서비스를 내놓았지만, 그것이 근본적인 대안이 되기는 어렵다는 지적이 많다. 애초 디지털화가 자본의 효율성 강화와 수익성 추구와 밀접하게 연관되어 있다면, 경제성이 낮은 대상들은 쉽게 배제되기 마련이다.'의료 취약 계층의 접근성 향상'을 명목으로 추진되는 원격의료의 경우는 더욱 복잡한 문제를 안고 있다. 플랫폼 기반 서비스의 특성상 '디지털 격차'로 인한 불평등이 발생할 가능성이 높음에도, 오히려 취약계층의 접근성을 높인다는 논리가 앞세워지고 있다. 그러나 이러한 주장은 현실과 괴리가 있다는 비판이 꾸준히 제기되고 있다.'약사의 미래를 준비하는 모임'이 읍·면 지역 거주자 502명을 대상으로 실시한 설문조사 결과(2024년)에 따르면, 의료 취약지 주민의 약 60%는 스마트폰 앱 기반의 서비스를 사용해 본 적이 없었다. 비대면진료를 이용한 경험이 있는 사람은 전체의 5% 수준이었으며, 60대 이상에서는 2.5%에 불과했다.많은 의료 취약지에는 병원도, 의사도 부족하다. 원격의료가 실제로 이들의 필요에 부합하기 어렵고, 응급상황 등에서는 대처가 불가능하다는 한계가 있다. 그럼에도 정부는 이런 지역에 공공병원이나 공공약국을 설립하는 대신 영리형 플랫폼 중심의 원격의료 시범사업을 추진하고 있다. 이런 방향이 지속된다면, 은행 점포가 사라졌던 것처럼 지역의 보건의료기관도 점차 줄어들 가능성이 있다.같은 조사에서 "비대면진료보다 지역에 의료 인프라가 존재하는 것이 더 중요하다"는 응답은 80%에 달했다. 반면 "비대면진료가 활성화되면 지역의 병의원이나 약국이 없어도 괜찮다"고 답한 비율은 6%에 불과했다.의료 취약지 주민들이 바라는 것은 분명하다. 그러나 정부와 국회는 이와는 다른 길, 즉 민간 중심의 의료 시스템을 제도화하려는 움직임을 보이고 있다. 공공의 책임을 축소하고 의료 영역을 시장의 논리에 맡기려는 방향은 사실상 '의료 민영화'에 가깝다는 우려가 나온다.시범사업 이후 일부 원격의료 플랫폼들은 취약계층 지원보다는 이용자 확대 경쟁에 집중했다는 지적도 있다. 대규모 광고나 프로모션에 예산을 투입하며 불필요한 진료를 부추긴다는 논란도 있었다. 국가나 공공이 주도했다면 충분히 공익적인 방향으로 발전할 수 있었던 기술이, 상업적 경쟁 속에서 왜곡된 형태로 자리 잡았다는 평가가 나온다.현재 대부분의 원격의료 플랫폼은 경증질환이나 미용 관련 진료 중심으로 운영되고 있다. 이러한 구조가 제도화되면, 의료 자원이 불필요하게 소모되고 보건의료의 양극화가 심화될 가능성이 높다. 원격진료 수가가 대면진료보다 높게 책정된 점도 건강보험 재정에 부담이 될 수 있다는 지적이 있다. 플랫폼이 수익성을 중심으로 운영될 경우 과잉진료나 약물 오남용 우려도 배제하기 어렵다.정부는 대통령 공약 이행의 일환으로 원격의료 법제화를 추진하고 있다. 물론 원격의료가 필요한 영역이 일부 존재하는 것은 사실이다. 그러나 공공적 인프라가 충분히 구축되지 않은 상황에서 영리형 플랫폼 중심으로 제도화가 이뤄진다면, 그로 인한 피해는 결국 국민 다수에게 돌아갈 수 있다.헌법 제36조 제3항은 "모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다"고 명시하고 있다. 영리적 플랫폼에 의료서비스를 과도하게 의존하는 방향의 제도화는, 국가의 보호와 책임을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다.