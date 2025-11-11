"거리의 촛불에서 시의회로… 돌봄과 연대의 정치로 시민 곁에 서겠습니다"

큰사진보기 ▲김애란 씨는 ‘서산태안촛불행동’을 이끌어 온 시민운동가로, 추운 겨울에도 광장에서 윤석열 퇴진 촛불을 들며 시민과 함께했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"아이를 돌보는 일이나, 거리에서 촛불을 드는 일이나, 결국은 같은 마음이었습니다. 누군가의 삶을 지켜내고, 함께 살아가는 세상을 만드는 일 말이에요."

"복지는 행정이 아니라 마음의 연대라고 생각합니다. 촛불을 든 시민들이 서로를 지켜주던 그 마음이, 제가 돌봄 현장에서 아이들을 지킬 때 느끼는 마음과 같아요. 그 힘을 이제 정치로 옮기고 싶습니다."

"그때 느꼈어요. 정치란 멀리 있는 게 아니라 시민의 손끝에서 움직인다는 걸요. 그 경험이 지금 제 발걸음을 시의회로 이끌었습니다."

"현장에서 아무리 애를 써도, 제도와 정책이 받쳐주지 않으면 아이들의 삶은 바뀌지 않습니다. 정치가 시민의 일상과 연결되어야 하는 이유가 바로 그것입니다."

"대산산업단지의 위기, 인구 감소, 청년 유출 등으로 지역의 근간이 흔들리고 있습니다. 이럴 때일수록 복지와 돌봄, 청년 일자리 같은 생활정책이 중심이 되어야 해요. 시민이 체감할 수 있는 의정활동이 절실합니다."

"첫째, 아이들의 돌봄 공백을 줄이고, 둘째, 청년들이 지역에서 일하며 자립할 수 있는 기반을 만들고, 셋째, 어르신들이 존중받는 복지 환경을 만드는 일입니다."

"거리의 촛불에서 배운 건 '희망은 멀리 있지 않다'는 것이었습니다. 아이들과 청년, 어르신 모두가 함께 살아가는 서산, 그 희망을 시의회에서 정책으로 지켜내겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의회 비례대표 후보로 출마를 준비 중인 김애란 사회복지사는 13년째 지역아동센터에서 일하고 있는 현장형 복지인이다.동시에 그는 '서산태안당진촛불행동'을 이끌어 온 시민운동가로, 추운 겨울에도 광장에서 윤석열 퇴진 촛불을 들며 시민과 함께했던 인물이다. 그에게 '돌봄'과 '촛불'은 다른 이야기가 아니다. 지난 8일 <서산시대> 사무실에서 김애란 사회복지사를 만났다.김애란 후보는 시민들이 직접 거리에서 외친 촛불의 힘으로 정권이 바뀌는 모습을 지켜보며, "진짜 민주주의가 무엇인지, 시민이 주인이라는 말이 무엇인지 몸으로 배웠다"고 말했다.그가 처음 지역아동센터에서 돌본 아이들은 이제 30대 청년이 되었다. 하지만 여전히 불안한 일자리와 주거 문제 속에서 가난의 대물림을 이어가고 있다. 그 모습을 보며 김 후보는 '제도와 정치의 책임'을 절감했다고 한다.서산의 현실에 대한 진단도 명확하다.비례대표 후보로서 그는 서산의 복지정책 전환을 가장 큰 목표로 꼽는다.특히 한부모 가정에 대한 현실적 지원, 학교 밖 청소년 돌봄 확대 등 "복지의 사각지대를 메우는 실질적 정책"을 약속했다.