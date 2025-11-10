"몇십억 주고 아파트 사느니 지방에 내려와 산을 가꾸세요"

큰사진보기 ▲2015년 처음 매입했을 때는 사람의 발길조차 닿기 어려웠던 산. 지금은 편백나무가 숲을 이루며 산책로가 생겼다. ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

"도시에서 몇십 억짜리 아파트를 사는 것보다 산 하나를 잘 가꾸는 게 훨씬 보람 있습니다."충남 서산에서 17헥타르 숲을 경영하고 있는 오석범씨(독림가)는 웃으며 이렇게 말했다. 그의 숲은 단순한 임야가 아니다. 탄소를 흡수하고, 인증을 받고, 직불금을 받으며 그 자체로 수익을 내는 '살아 있는 자산'이다.대한민국 국토의 63%는 산, 곧 임야다. 그러나 그중 98%는 여전히 활용되지 못한 채 잠자고 있다. 우리는 농업의 스마트화, 수직농장, 2모작 같은 평지의 혁신에는 익숙하다. 하지만 산림은 여전히 '보존'이라는 이름 아래 방치돼 있다.그런데 오석범씨는 달랐다. 그는 "숲도 경영 대상이 될 수 있다"고 믿었다. 임업경영체 등록, 친환경(무농약) 인증, 탄소상쇄사업, 산림 외부사업을 모두 진행하며 지속가능한 '탄소감축형 산림경영 모델'을 직접 실현해 냈다.그 결과 그는 연간 직불금(3천만 원)외 상당한 수익을 올리고 있다. 이제 숲은 그에게 자연이자 직장이며, 삶의 터전이 되었다.숲을 잘 관리하면 정부로부터 '직불금'을 받을 수 있다. 오석범씨는 설명한다."임산물을 가꾸기만 해도 1헥타르당 94만 원의 임업직불금이 나와요. 여기에 친환경 인증을 받으면 헥타르당 130만 원이 추가돼 총 220만 원의 직불금을 받을 수 있습니다. 단, 세후 임업 외 소득이 3,700만 원 이상이면 직불금을 받을 수 없어요. 그리고 '임업경영체 등록'이 되어 있어야 합니다."그는 정부가 지난 2022년 9월 30일까지 등록을 독려했을 때 이를 놓치지 않았다. 그때 등록한 사람들은 임업직불금과 친환경직불금을 모두 받을 수 있었다. 지금은 친환경직불금만 가능하다. 직불금은 임업경영체 등록 후 2년 이상 관리한 임야부터 지급된다. 친환경직불금은 최대 30헥타르까지 적용된다."도시에서 몇십억 주고 아파트를 사느니, 지방에 내려와 산을 가꾸세요. 10년만 관리하면 저처럼 성공적인 임업인이 될 수 있습니다."오씨의 말이다. 그는 산을 단순한 자산이 아니라 하나의 삶의 방식으로 본다."좋은 공기 마시며 유유자적하게 지낼 수 있죠. 15평까지는 농막처럼 지을 수도 있습니다. 게다가 요즘은 '산촌체류형 쉼터'도 제도화가 진행 중이에요."지난 10월 28일 입법예고된 이 제도는, 산림경영을 하지 않더라도 400㎡의 임야를 보유하면 사용허가면적 100㎡, 연면적 33㎡의 쉼터를 지을 수 있도록 허용한다. 즉, 도시인에게도 '숲 속 거주'의 길이 열리고 있는 셈이다.오석범씨는 서산을 떠나지 않았다."바다도 있고 산천도 있죠. 살기 좋아요. 산림경영을 하다 보면 운동도 되고, 건강도 좋아집니다."그는 산을 경영하며 배운 게 많다고 했다."임업이 매력 있어요. 나무는 속이지 않아요. 정성껏 관리한 만큼 자랍니다."오석범씨의 이야기는 단순한 개인 성공담이 아니다. 그는 묻는다."서산만 해도 산림이 32만 헥타르입니다. 이게 모두 관리되고 직불금이 나온다면 연간 약 700억 원이 지역에 돌아갑니다. 이게 진짜 지역 경제 아닐까요?"그는 이어서 이렇게 말했다."요즘 지자체마다 친환경 기업을 유치한다고 하죠. 하지만 공장을 짓는 것보다 놀고 있는 임야를 관리하는 게 훨씬 친환경적입니다. 이보다 더 '그린'한 산업이 있을까요?"오석범씨의 삶이 증명한다. 숲은 더 이상 보존의 대상이 아니다. 경영과 인증, 관리와 탄소감축이 결합된 '지속가능한 미래 산업'이다. 그의 말처럼."탄소를 줄이는 사람이, 숲을 경영하는 사람이, 결국 미래를 잡습니다."