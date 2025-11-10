성남시 내년도 예산 3조 9408억 원 편성... 올해보다 1110억 원↑

큰사진보기 ▲경기 성남시는 2026년도 본예산안을 총 3조 9408억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 10일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시는 2026년도 본예산안을 총 3조 9408억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 10일 밝혔다.이는 2025년도 본예산 대비 1110억 원(2.9%) 증가한 수치로, 시는 이번 예산안을 통해 시민 체감형 복지 확대, 지역균형 발전, 미래산업 기반 강화 등을 주요 목표로 설정했다.예산안 중 일반회계는 3조 3641억 원으로, 전년 대비 6.46% 증가했다. 분야별로는 사회복지, 국토 및 지역개발, 교육, 문화·관광, 산업·중소기업 및 에너지 등에서 예산 비중이 확대됐다. 특히 사회복지 분야는 1조 4246억 원으로 전체 예산의 42.35%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 이는 전년 대비 5.92% 증가한 수치로, 독감 예방접종 등 보건복지 사업을 포함한 다양한 복지정책이 반영됐다.국토 및 지역개발 분야는 2273억 원이 편성돼 전년 대비 49.2% 증가했다. 도시재생사업과 기반시설 확충 등 도시 인프라 개선을 위한 투자가 확대된 것으로, 시는 이를 통해 중장기적인 도시 경쟁력 확보를 도모한다는 방침이다. 교육 분야는 794억 원으로 23.5% 증가했으며, 초등학생 입학준비금 지원, 친환경 과일 학교급식, 평생교육 인프라 확충 등이 주요 항목으로 포함됐다.문화·관광 분야는 2179억 원으로 8.2% 증가했다. 여수동 복합문화시설 조성, 성남박물관 건립 등 문화 인프라 확충 사업이 포함돼 있으며, 생활문화 진흥과 시민의 문화 접근성 향상을 위한 예산이 반영됐다. 산업·중소기업 및 에너지 분야는 968억 원으로 6.4% 증가했으며, 팹리스 반도체, 인공지능(AI) 등 미래 신성장 산업 육성에 중점을 두고 있다.신상진 성남시장은 "재정의 건전성과 효율성을 유지하면서도 시민이 체감할 수 있는 복지 확대와 미래 성장 기반 마련에 중점을 뒀다"고 밝혔다. 시는 이번 예산안을 통해 단기적인 생활 밀착형 사업과 함께 중장기적인 전략사업을 병행 추진할 계획이다.2026년도 본예산안은 오는 20일부터 열리는 성남시의회 제2차 정례회에서 심사를 거쳐, 12월 17일 최종 확정될 예정이다. 시는 예산안 심의 과정에서 시의회와 협의를 통해 주요 사업의 타당성과 재정 운용의 적정성을 점검할 방침이다.