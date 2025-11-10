"보디빌딩은 타인보다 어제의 나를 이기는 운동"

큰사진보기 ▲제36회 경상남도 생활체육대축전에서 함양군 보디빌딩 선수들이 시·군부 통합 3위를 기록했다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경남도 생활체육대축전에 참가한 선수들과 관계자들이 함께 종합 우승 3위를 자축하고, 내년도 대회 1등을 다짐했다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

경남도 생활체육대축전에 참가한 선수들과 관계자들이 함께 시군부 통합 우승 3위를 자축하고, 내년도 대회 더 높은 순위를 다짐했다.정해진 시간 안에서 통제된 삶을 이어가며, 오직 하나의 목표만을 향해 나아가는 사람들. 매일같이 유혹과 싸우면서도 '그냥 해보자'는 마음으로 버티는 이들이 있다. 바로 함양군 보디빌딩협회 소속 선수들이다.인구가 적은 군 단위 지역에서 이례적으로 좋은 성적을 거둔 그들은 지난 제36회 경상남도 생활체육대축전에서 시·군부 통합 3위라는 쾌거를 거두며, '보디빌딩 불모지'라 불리던 함양군에 새로운 바람을 불러일으켰다.보디빌딩은 말 그대로 '몸을 만드는 운동'이다. 겉으로는 화려해 보이지만 이면에는 철저한 자기 관리와 끝없는 절제가 필요하다. 하루 1~2시간의 운동보다 훨씬 어려운 것은 식단 관리다.김백헌 함양 스카이피트니스 대표는 "보디빌딩은 철저히 자신과의 싸움이에요. 운동은 잠깐이지만 식단은 하루 종일 이어집니다. 단 한 끼의 유혹에도 모든 노력이 무너질 수 있기 때문에, 멘탈 관리가 무엇보다 중요하죠"라고 말했다.그는 이어 "보디빌딩에서 흔히 하는 말이 있습니다. '운동은 거짓말하지 않는다' 결국 무대 위에서 보여지는 건 그동안의 성실함 그 자체입니다. 타인을 이기기보다 어제의 나를 이기는 과정이죠"라고 덧붙였다.올해 함양군 보디빌딩 선수들의 활약은 그야말로 눈부셨다.경상남도 도민 체전에서는 고등부 밴텀급 3위, 헤비급 2·3위, 일반부 밴텀급 7위, 미들급 3·5위, 플라이급 1위, 라이트미들급 1위를 차지했으며 경남 생활 체육 대축전에서는 시군부 종합 3위라는 성적을 거뒀다.또한 미스터 창원 대회에서는 -60kg 1위, -80kg 3위, 클래식 피지크 -175cm 1위, 피지크 +178cm 3위, 그리고 그랑프리전 출전권까지 따냈다. 미스터 진주 대회에서도 -60kg 1위, -80kg 3위, 클래식 피지크 -175cm 1위·+175cm 2위, 그랑프리전 출전 등 각종 부문에서 두각을 나타냈다. (김영진 선수 각종 대회에서 올해만 1위 5개 기록)여성 선수들의 약진도 돋보였다. 미스터 진주 비키니 부문에서 통합 1위(비키니 그랑프리)를 차지한 데 이어, 미스터 양산 3위, 미스터 섬진강 2위, 35·36 생체 비키니 오픈 6위를 기록하며 군 단위에서는 보기 드문 활약을 보였다. 함양군은 이제 경남 보디빌딩계에서 '작지만 강한 군'으로 불린다.김백헌 대표는 "함양은 인구가 줄고 있지만, 이 작은 도시 안에도 노력하고 자기 관리에 철저한 선수들이 많습니다. 그들의 열정이 모여 이런 성적을 낸 것 같아요. 다만 선수들이 지속적으로 운동할 수 있는 환경이 조금 더 마련되면 좋겠습니다. 현재는 개인 부담이 너무 커요"라며 아쉬움을 전했다.실제로 대부분의 선수들은 생업을 병행하며, 틈틈이 훈련과 식단 관리를 이어간다. 보디빌딩으로만 생계를 유지하기 어렵기 때문이다. 학생 선수들 역시 학교 수업과 운동을 병행하며, 체육관 회비와 식단 비용까지 부담한다.특히 올해부터는 타 지역 대회 출전 시 지급되던 소액의 보조금이 전면 중단되면서, 선수들의 부담은 더욱 커졌다.김 대표는 "경남도민체전이나 생활 체육 대축전에 앞서 타 지역 대회에 나가는 건 경험을 쌓기 위한 중요한 과정이에요. 그런 대회에서의 경험이 결국 도민 체전 성적으로 이어지죠. 작은 지원이라도 있으면 선수들의 환경이 훨씬 좋아질 텐데, 지원이 사라진 게 아쉽습니다"라고 말했다.제36회 경상남도 생활체육대축전에서 함양군 보디빌딩 선수들이 시·군부 통합 3위를 기록했다"함양군 이름 알릴 때 보람 느껴"현재 함양군 보디빌딩은 선수 영입부터 대회 준비, 포징 지도까지 전 과정을 김백헌 대표가 총괄하고 있다. 그는 대회 당일이면 선수들과 함께 이동하고, 경기 전에는 직접 선수들의 몸에 '탄'이라 불리는 색소 오일을 발라준다. 탄은 조명 아래에서 근육의 윤곽과 선명도를 강조하기 위해 필수적으로 사용되는 것이다.보디빌딩은 종목에 따라 세부 부문이 나뉘지만, 가장 기본이 되는 보디빌딩 종목에는 총 일곱 가지의 규정 포즈가 있다.△프론트 더블 바이셉스 △프론트 렛 스프레드 △사이드 체스트 △백 더블 바이셉스 △백 렛 스프레드 △사이드 트라이셉스 △업도미널 앤드 타이 등이다.이름만 보면 생소하지만, 대중에게 익숙한 '팔을 양쪽으로 벌려 근육을 드러내는 자세'나 '가슴과 팔 근육을 동시에 강조하는 자세' 등이 바로 이 규정 포즈들이다.이 포즈들은 자세를 취하는 수준이 아니라, 조명과 무대 각도에 따라 완전히 다른 인상을 주기 때문에 세밀한 연습이 필요하다. 선수들은 무대 위에서 자신의 몸을 직접 볼 수 없기에, 관중석에 있는 코치의 사인을 보고 순간적으로 자세를 조정하며 근육의 선명도를 극대화한다.김백헌 대표는 이러한 전 과정을 선수들과 함께하며 사실상 '감독 겸 코치' 역할을 자처하고 있다.그는 "개인 사업을 운영하다 보니 모든 대회에 일일이 동행하기가 쉽지 않습니다. 그럼에도 후배 선수들이 입상하고, '함양군'이라는 이름을 무대 위에서 알릴 때면 그동안의 고생이 다 보람으로 느껴집니다"라고 말했다.올해 각종 대회에서 꾸준히 상위권을 차지한 김영진 선수는 내년 도민 체전에서 더 큰 목표를 세웠다.그는 "도 단위 대회에 나설 때마다 제 개인의 성적도 중요하지만, 함양군의 이름을 걸고 나간다는 마음으로 임합니다. 그래서 군에서 조금이라도 지원이 있다면, 저뿐만 아니라 후배 선수들에게도 큰 힘이 될 겁니다"라며 각오를 다졌다.이어 그는 보디빌딩의 매력을 이렇게 정의했다. "운동을 하다 보면 누구나 힘든 순간이 옵니다. 하지만 그럴 때마다 '그냥 해보자'는 마음으로 버티는 게 중요해요. 대단한 용기도, 비법도 없습니다. 그저 꾸준히 하는 사람만이 결국 무대 위에서 웃을 수 있습니다"경상남도 보디빌딩협회 김성규 이사는 매년 함양군 출신 선수들의 눈에 띄는 성장에 감탄을 표한다.그는 "군 단위 지역에서 생활 체육 대축전 시·군부 통합 3위를 차지한 것은 정말 대단한 성과"라며 "함양군 선수들은 전반적으로 신체 밸런스와 완성도가 높습니다. 앞으로 경험이 더 쌓이면 훌륭한 선수들이 계속 탄생할 것으로 기대됩니다"라고 말했다.