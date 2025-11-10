용인시, 기후에너지환경부로부터 환경교육도시 재지정

큰사진보기 ▲경기 용인시는 기후에너지환경부가 지정하는 환경교육도시에 다시 선정됐다고 10일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시가 기후에너지환경부가 지정하는 환경교육도시에 다시 선정됐다고 10일 밝혔다.시는 제도 시행 첫해인 2022년 하반기에 환경교육도시로 지정된 이후 올해도 환경교육도시로 선정됐다. 연속으로 환경교육도시로 지정된 경우는 용인특례시, 인천광역시, 서울 도봉구와 함께 전국 최초다.시는 2026년부터 2028년까지 환경교육도시로서 다양한 환경교육 정책을 수립해 실천할 수 있는 기반을 마련했다.기후에너지환경부는 '2025년 환경교육도시 신규 지정 계획'에 따라 서류심사를 통과한 지방자치단체를 대상으로 지난 9월 현장심사를 진행했다.현장심사는 지방자치단체장 심층 인터뷰를 통해 환경교육에 대한 인식과 의지를 확인하고, 그동안 진행해 온 정책들의 완성도 등을 종합적으로 평가했다.이상일 시장은 인터뷰에서 기후위기에 대응는 각종 노력과 미래세대인 학생들에 대한 교육에 대해 설명하고, ▲용인종합환경교육센터 건립‧운영 계획 ▲'지구를 생각하는 생태학교 육성', ▲'용인 디지털 에코스쿨' 보급‧운영, ▲환경교육 우수학교 지정 지원 등 환경교육의 비전과 향후 진행할 중점 계획을 소개했다.이 가운데 '지구를 생각하는 생태학교 육성 사업'은 환경교육 전문가를 학교에 전담 배치하고, 전문적인 생태전환 환경교육을 지원하는 전국 최초의 사례로서 환경교육 활성화에 크게 기여했다는 평가를 받았다.아울러 이 시장이 인터뷰에서 강조한 지난 3년간 환경교육도시 용인이 일궈 낸 성과와 값진 경험을 전국의 모든 지자체와 공유하고자 하는 실행 계획도 기후에너지환경부로부터 좋은 평가를 받은 것으로 전해졌다.기후에너지환경부는 환경교육위원회 심의를 거쳐 10일 용인특례시를 비롯해 전국 6개 도시를 '환경교육도시'로 선정했다.환경교육도시는 기후에너지환경부가 환경교육의 활성화를 위해 환경교육 기반과 성과, 계획이 우수한 지방자치단체를 지정해 3년간 지원하는 제도다.용인특례시는 그동안 기후위기 시대에 대응하기 위해 친환경 생활 실천에 앞장서 왔다.용인교육지원청과 환경단체, 단국대학교 부설 통합과학교육연구소 등 지역내 대학과 긴밀히 협력해 환경교육과 실천활동을 지속적으로 추진하고, 시민이 일상에서 환경보호 실천과 문화를 체감할 수 있도록 다양한 시책을 수립해 운영 중이다.환경부·삼성물산 리조트 부문과 함께 '일회용컵 감량 자발적 협약'을 맺어 에버랜드 내 일회용컵을 다회용컵으로 전환하는 등 일회용품 줄이기에 앞장섰고, '일회용컵 제로청사 만들기'를 실천해 행정기관이 앞장서는 친환경 근무환경을 조성하고 있다.이와 함께 시청 구내식당에서는 '오늘부터 잔반제로' 시스템을 운영하며 음식물 쓰레기를 감량하는 노력을 기울이고 있다.이같은 노력을 통해 용인특례시는 환경보호를 위한 선진적 민관협력 모델을 구축하고, 환경의식 확산을 위한 시민의 자발적 참여를 이끌어내면서 '용인형 지속가능 실천 모델'을 제시했다는 평가를 받았다.이상일 시장은 "기후위기에 대응하고 탄소중립을 실현하려는 노력과 함께 미래세대가 환경에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 운영해 온 것들이 환경교육도시로서 용인이 선도적 역할을 하고 있다는 평가를 받은 것으로 보여 보람을 느낀다"며 "환경교육을 가치있는 미래 투자로 만들기 위한 정책들을 계속 만들어 시행하겠다"고 말했다.