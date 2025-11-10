메뉴 건너뛰기

법원, 위메프에 파산 선고…회생절차 신청 1년 4개월만

사회

25.11.10 17:49최종 업데이트 25.11.10 17:50

법원, 위메프에 파산 선고…회생절차 신청 1년 4개월만

지난 2024년 8월 2일 오후 서울 서초구 서울회생법원의 티몬과 위메프의 회생 개시 여부를 결정하기 위한 심문에 류화현 위메프 대표가 출석하고 있다.
지난 2024년 8월 2일 오후 서울 서초구 서울회생법원의 티몬과 위메프의 회생 개시 여부를 결정하기 위한 심문에 류화현 위메프 대표가 출석하고 있다. ⓒ 이정민

(서울=연합뉴스) 한주홍 기자 = 대규모 미정산·미환불 사태로 기업회생 절차를 밟던 위메프에 결국 파산이 선고됐다.

서울회생법원 회생3부(정준영 법원장)는 10일 위메프의 회생 절차 폐지 결정을 확정하고, 파산을 선고했다. 지난해 7월 말 위메프가 법원에 회생절차를 신청한 지 1년 4개월 만이다.

파산관재인은 임대섭 변호사로 정해졌다. 채권 신고 기간은 내년 1월 6일까지다. 채권자집회와 채권조사 기일은 같은 달 27일 서울회생법원에서 열린다.

AD
위메프는 지난해 7월 말 기업 회생 절차를 신청하고 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진했으나 인수자를 찾는 데 어려움을 겪어왔다.

결국 재판부는 지난 9월 9일 기업 회생 절차 폐지 결정을 내렸다.

재판부는 "채무자(위메프)의 사업을 청산할 때의 가치가 사업을 계속할 때의 가치보다 크다는 것이 명백하게 밝혀졌다"며 "법원이 정한 기간인 2025년 9월 4일까지 회생계획안의 제출이 없으므로 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률 286조 2항에 의해 회생절차를 폐지하기로 한다"고 밝혔다.

#위메프

