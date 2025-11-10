디지털 행정·AI·인재양성 등 3대 혁신... 경과원, 공공행정 새 모델 제시

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원이 19일 전국 최초로 AI 기술을 접목한 맞춤형 기업지원 플랫폼 '경기기업비서'를 본격 공개했다 ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원의 종이 문서 없이 진행하는 회의 모습. ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 지난달 30일 열린 경기도 공공기관 우수정책 평가에서 '종이 없는 회계 행정 구현'과 '생성형 AI 기반 기업지원 플랫폼 경기기업비서'의 성과를 인정받아 경기도 공공기관 우수정책 평가에서 최우수상과 장려상을 동시에 수상했다. ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 9월 4일 용산 드래곤시티 그랜드볼룸 한라홀에서 열린 '2025 Best of CHAMP' 시상식에서 고용노동부 장관상을 수상하며 전국 최우수기관에 선정됐다. ⓒ 경기도경제과학진흥원 관련사진보기

경기도 내 공공기관 가운데 처음으로 '종이 없는 회계 행정'을 전면 시행하고 있다. 생성형 인공지능(AI) 기술을 접목한 전국 최초의 맞춤형 기업 지원 플랫폼 '경기기업비서'로 기업의 행정 부담을 줄였다. 직무 맞춤형 교육으로 지난 3년간 2,200여 명의 교육생을 양성하며 중소기업 재직자의 직무능력 향상과 지역 기업 경쟁력 강화에도 기여했다.경기도경제과학진흥원(이하 경과원) 이야기다. 디지털 행정, AI 서비스 확대, 인재 양성 등 3대 경영혁신을 이룬 경과원이 중앙정부와 경기도로부터 잇달아 그 성과를 인정받아 주목된다.10일 경과원에 따르면, 지난달 30일 열린 경기도 공공기관 우수정책 평가에서 디지털 행정혁신과 AI 기반 기업 지원 성과를 인정받아 최우수상과 장려상을 동시에 수상했다.경기도 산하 25개 공공기관을 대상으로 정책 기획력과 행정 효율성, 디지털 혁신 정도 등을 종합적으로 검증한 결과, 경과원이 공공행정의 효율성과 기업 지원의 디지털화를 선도한 기관으로 높은 평가를 받은 것이다.경과원은 또 지난 9월 노동부와 한국산업인력공단이 주관해 전국 지역산업맞춤형 공동훈련센터 운영 성과를 평가하는 '2025 Best of CHAMP' 시상식에서 고용노동부 장관상을 받으며 전국 최우수기관에 선정됐다.경과원은 탄소중립을 위한 '경기 RE100' 정책에 따라 지난해부터 '종이 없는 회계 행정', 디지털 전광판 도입, 일회용품 제로화 등을 실천하고 있다.특히 '종이 없는 회계 행정'은 경과원이 공공기관 최초로 전자문서 기반 전면 행정 체계를 도입해 회계 처리 전 과정에서 종이 문서를 완전히 없앤 매우 혁신적인 사례로 손꼽히고 있다.이를 통해 예산 집행의 신속성과 투명성을 높이고, 회계 데이터의 실시간 검증과 관리 체계 고도화를 실현했다는 점에서 주목받았다.실제로 경과원은 결재·회계 업무에 투입되던 행정 시간을 40% 이상 단축했고, 기업 지원 관련 문의 처리 속도도 이전 대비 약 2배 향상됐다. 경과원은 '종이 없는 회계 행정' 시행으로 연간 A4용지 80만 장을 절약해 2.3t의 탄소배출을 줄이는 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상한다. 비용 측면으로는 2억 원을 아끼는 셈이다.앞서 경과원은 '경기 RE100' 달성과 '탄소 중립' 실현을 위해 정보시스템 클라우드 전환, 디지털 사인물 운영, 일회용품 제로화 등도 추진하고 있다.지난 2023년 9월에는 행정안전부의 '클라우드 활용모델 사업'에 도 출연기관 최초로 선정돼 시간과 장소에 구애받지 않고 모바일로 업무처리가 가능한 환경을 구축했으며, 같은 해 12월부터는 간부회의, 업무보고 등 주요 회의에 태블릿PC를 활용하고 있다.'AI 경기기업비서'는 경기도 민선 8기 '경기형 인공지능' 정책 중 하나로, 사람 중심 경제 전략인 'AI 휴머노믹스'를 구현하기 위한 도민 체감형 AI 서비스 확대에 중점을 두고 있다.기존 경기도 중소기업 지원 플랫폼인 '이지비즈(egbiz)'를 전면 개편해, 기업들이 필요한 지원 사업 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 생성형 AI 기반의 맞춤형 검색 플랫폼으로 재탄생했다. ▶AI 검색(텍스트·음성) ▶AI 맞춤형 추천 ▶제출 서류 자동화(홈택스·정부24 연계 78종 서류 자동 제출) ▶AI 챗봇 상담 ▶지원사업 정보 통합 제공(수도권 중소기업 지원사업 30분 내 확인) 등 차별화된 기능을 통해 새로운 서비스를 제공한다.기업은 AI 검색을 통해 자금, 기술, 수출 등 각종 지원 정책을 신속히 안내받고, 일괄 신청까지 가능하다. 특히 지원 사업 정보와 기업 정보를 학습해 기업맞춤형 지원 사업 매칭, 맞춤 정보를 추천하는 핵심 기능이 탑재되어 행정 효율화의 새로운 모델로 주목받고 있다. 기업 지원 문의 및 행정 처리시간이 단축되면서 기업들의 만족도도 높다.이 플랫폼은 지난 9월 '제1회 대한민국 공기업 경영대상'에서 디지털경영 부문 대상에 이어 지난 7일에는 '2025 고객만족 브랜드 대상'에서 서비스 부문 대상을 받으며 혁신 성과를 대외적으로 다시 한번 인정받았다.경과원은 향후 도내 유관기관과 플랫폼 연계 및 AI 기능 고도화를 통해 'AI 경기기업비서'를 경기도형 공공 AI 모델로 확장할 계획이다.김현곤 경과원장은 "이번 수상은 경과원이 추진해 온 디지털 행정 혁신이 실제 성과로 입증된 결과"라며 "AI 행정혁신과 기업 지원 디지털화를 지속 추진해 경기도 공공기관이 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.경과원은 지난 9월 '2025 Best of CHAMP' 시상식에서 다년간 축적된 운영 노하우와 체계적인 교육 프로그램 관리 역량을 바탕으로 전국 65개 지역산업맞춤형 공동훈련센터 가운데 1위를 차지하며 최우수기관에 이름을 올렸다. 지난해 산업통상자원부 장관 표창(국가생산성대회)에 이어 2년 연속 중앙부처 장관상 수상으로, 기관 운영 전반의 혁신성과 인재 양성 역량을 입증한 성과다.고용노동부와 한국산업인력공단이 주관해 전국 지역산업맞춤형 공동훈련센터 운영 성과를 평가한 이번 시상은 기업과 근로자의 직무 역량을 높이고 산업 현장의 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.경과원은 훈련 실적, 교육 전담자의 전문성, 참여기업과 교육생 만족도 등 모든 평가 항목에서 우수한 성과를 거두며 전국 공동훈련센터의 모범 사례로 주목받았다.지난해 경과원은 877명의 교육 수료생을 배출하며 목표 대비 146%라는 성과를 거뒀다. 특히 ▲계층별 리더십 ▲이러닝 ▲기계·IT·품질 등 20여 개 분야의 맞춤형 직무 교육을 제공했고, 최근 3년간 총 2,218명의 교육생을 양성하며 중소기업 재직자의 직무능력 향상과 지역 기업 경쟁력 강화에 기여했다.또한 2015년부터 쌓아온 10년간의 운영 경험을 바탕으로 강사 관리, 과정 개설, 자체 점검 등 정성 지표에서도 높은 점수를 받았다.현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 장관상은 경과원이 단순한 교육 제공을 넘어 경기도 중소기업·벤처·스타트업의 든든한 동반자로 자리매김했음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 산업 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 인재를 양성하고, 기업의 지속 성장을 지원하는 파트너로서 책임을 다하겠다"고 말했다.