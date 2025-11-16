강릉 바닷속에 묻힌 '흉기'... 이렇게 방치하는 게 말이 됩니까?

▲잠제가 설치된 바다를 바라보며 심각한 표정을 짓는 남항진 해변의 한 부부. 침식이 반복되는 해변을 보며 이들은 “언제 다시 무너질지 걱정된다”며 깊은 불안을 토로했다. ⓒ 진재중 관련사진보기