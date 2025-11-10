"'독재미화' 민주주의전당, 영유아 놀이터로 운영돼 우려"

큰사진보기 ▲창원시의회 민주당 민주전당 대책팀-민주전당 제대로 만들기 시민대책위원회, 7일 공동회의. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲한영신 활동가, 창원시의회 앞 1인시위 ⓒ 윤성효 관련사진보기

6월 임시운영에 들어간 뒤 전시 내용이 '독재미화-민주홀대'라는 지적 속에 아직 정식개관조차 못하고 있는 창원마산 대한민국민주주의전당(민주전당)에 대해 "영·유아 중심의 아이들 놀이터로 전락했다"는 지적이 나오고 있다.더불어민주당 창원시의원단은 '창원시의회 민주당 민주전당 대책팀'과 '민주전당 제대로 만들기 시민대책위원회'가 공동회의를 열어 이같이 지적하며 여러 대책을 논의했다고 10일 밝혔다.공동회의는 지난 7일 오후 창원시의회 회의실에서 열렸고, 대책팀장인 이원주 의원이 주재했다. 한은정·박해정·문순규·이우완·정순욱·김남수·전홍표·진형익·김묘정 의원이 함께 했다.시민대책위에서는 김영만 상임고문과 이병하 이순일 박재혁 공동대표, 백남해 특임위원장, 김의곤 집행위원장, 송명희 집행위원이 참석했다.이번 회의는 창원시에 건립된 대한민국민주주의전당의 전시공간과 전시내용 등의 실태를 점검하고, 본래의 건립 취지에 부합하는 방향으로 정상화를 추진하기 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 회의에는 시민대책위원회 김영만 위원장과 김의곤 사무국장을 비롯한 관계자들이 참석해 현황을 공유하고 향후 개선 방향을 논의했다.민주당 의원단은 "시민대책위측은 민주전당이 본래의 취지와 달리 영유아 중심의 키즈센터로 운영되고 있다며 강한 우려를 표했다"라고 밝혔다.일부 위원은 "국비 121억 원이 투입된 만큼, 사용 목적과 운영 투명성을 명확히 해야 한다"며 "시민이 직접 논의에 참여할 수 있는 구조가 필요하다"고 지적했다는 것이다.이원주 의원은 "현재 전당은 당초 건립 취지에 어긋나 있으며, 공간 구성과 활용성 또한 효율성을 잃고 있다는 시민대책위의 지적에 깊이 공감한다"라며 "전시 내용이 민주주의의 가치와 상징성을 충분히 담아내지 못하고 있는 만큼, 전시 전반의 재구성과 방향성 재정립이 필요하다"고 강조했다.이 의원은 "시민·지자체·정부가 함께 논의하는 협치 구조로 전환해야 한다"며 "시민의 의견을 충분히 반영해 민주전당이라는 그 이름에 걸맞게 제대로 역할을 할 수 있도록 제도적 보완을 추진하겠다"고 밝혔다.이날 회의에서는 '다른 지역 민주주의 기념시설의 운영 조례 및 사례 조사', '시민단체와 창원시간 공식 협의 통로 마련' 등이 주요 과제로 다루어졌다.대책팀은 "시민대책위와 협력해 향후 행정안전부, 창원시와의 공식 협의 절차를 추진하며, 민주전당의 정상화를 위한 실질적 개선책 마련에 나서기로 했다"라고 밝혔다.시민대책위는 지난 7월부터 민주전당과 창원시(의회) 앞에서 거의 매일 "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대, 폐관조치 전면개편"을 내걸고 1인시위를 벌이고 있다.김영만 고문은 "창원시(의회)가 조례를 만들면서, 민주전당의 기능·활용에 있어서 민주전당을 만들게 된 계기였던 민주화운동기념사업회법에 없는 '시민들을 위한 위한 문화복합공간'을 넣었다. 그래서 민주전당이라 해놓고는 결국에 민주화 관련 전시공간은 일부에 그쳤다. 마치 복합문화공간이 주인이 되어 인방을 차지 하고 건물의 목적인 민주화운동 기념은 뒷방으로 밀린 꼴이 되었다"라며 "공간 활동과 전시 내용이 문제다. 아침마다 보면 유치원, 어린이집 버스가 줄을 선다. 전시 내용이 문제인데, 아이들한테 민주주의에 대한 잘못된 인식을 줄까 걱정이다"라고 말했다.