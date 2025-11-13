가을 달래 된장찌개, 마늘 빼고 끓여보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2 천원 주고 산 달래 한 바구니. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

'달래가 있을까.'

큰사진보기 ▲지난 해까지 천 원에 두 마리였는데 이젠 세 마리에 2 천원으로 올랐다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

지난 9일, 일주일에 한 번 열리는 새벽 시장에 갔다. 지난 해에는 이맘 때쯤 달래를 샀던 것 같다. 유심히 살펴가며 장을 한 바퀴 둘러보았지만 달래는 보이지 않는다. 서운한 마음으로 나오는데 장 초입에 할머니 한 분이 달래를 앞에 두고 앉아 계신다. 늦게 오셨나 보다.반가운 마음에 가까이 가서 담아 놓은 달래를 가리키며 얼마냐고 물으니 2천 원이라고 하신다. 가을에 이 귀한 달래가 2천 원이라니. 달래된장찌개도 끓이고 무침도 하고 달래장도 만들리라. 친구와 통화를 하며 달래를 샀다고 하니 놀라워한다.저녁 식사 시간, 달래 된장 찌개를 끓였다. 잘마른 잔 새우를 갈아 만든 가루와 디포리, 그리고 다시마 한 조각을 넣고 육수를 낸 다음 된장을 풀어 끓인다. 국물이 우러 날 때쯤 두부를 넣고 조금 더 끓인 다음, 손질하여 씻어놓은 달래와 파를 넣고 살짝만 더 끓인다. 푹 끓이면 달래향이 묻혀버리기 때문이다. 좋아하는 매운 고추나 마늘도 넣지 않는다. 달래향을 온전히 느끼고 싶기 때문이다.달래장도 만들고 오이 달래 무침도 만들었다. 며칠 전, 통영에 가서 사온 햇곱창김도 불에 살짝 그슬렸다. 고슬하게 지은 밥을 곱창김에 싸고 달래장을 얹어 먹으니 쌉쌀하면서도 향긋한 달래향이 일품이다.시장 한구석에는 붕어빵 노점도 문을 열었다. 사람들이 붕어빵 노점 앞에 줄을 섰다. 지난 해에는 두 마리 천 원이었는데 세 마리에 2천 원으로 올랐다. 재료 값이 오르고 단속으로 붕어빵 노점이 보기 힘들어졌다는 기사를 얼마 전 본 적이 있다. 나도 줄을 서서 붕어빵을 사며 앞으로도 계속 붕어빵을 사 먹을 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었다.붕어빵에서 겨울 냄새가 난다. 서울 유학 시절, 남쪽 끝 지방이 고향인 내게 서울 추위가 몹시 힘들 때도 있었다. 외출했다가 기숙사로 가는 길로 들어서면 군고구마와 붕어빵을 굽는 고소한 냄새가 따뜻하게 다가왔다. 이른 저녁 식사로 가끔 출출해 하는 방 식구들을 위해 종종 붕어빵을 사곤 했다. 늘 자리를 지키시던 아저씨는 멀리 와서 공부하느라 고생한다며 가끔 붕어빵을 한 마리 더 얹어 주셨다. 식은 땅에서 올라오는 서늘한 땅 냄새. 겨울이 다가오고 있다.