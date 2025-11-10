전남도, '바다 없는' 몽골에 해양관광 매력 알린다

큰사진보기 ▲전남도, 몽골 현지 여행사 초청 팸투어 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 12일까지 사흘간 몽골한국관광협회(MOKTA) 소속 현지 여행사 15개 사를 초청해 전남 팸투어를 진행한다고 10일 밝혔다.몽골한국관광협회는 70여 여행사가 가입된 몽골 정부 승인 단체다. 한국과 몽골 양국 관광과 문화 교류를 발전시키기 위해 2022년 창립했다.전남도는 지난 9월 울란바토르에서 관광설명회를 열어 전남도 협력여행사, 현지여행사와 함께 전남의 특화여행상품을 운영하는 업무협약을 했다.이번 팸투어는 몽골 현지 여행사에 전남 관광을 홍보하고 몽골 관광객 유치를 위해 마련됐다.몽골은 내륙에 위치해 바다가 없으며, 겨울은 혹한기다. 이 때문에 몽골 관광객은 해양관광과 따뜻한 휴양지를 선호하는 경향이 있어 전남 관광지가 매력적라는 점을 전남도는 부각할 계획이다.팸투어는 여수와 순천, 목포, 신안 등 전남 주요 해양관광자원을 탐방하는 2박 3일 일정으로 진행된다. 게장백반, 꼬막정식, 보리굴비 등 전남의 맛깔스런 음식 체험도 함께 이뤄진다.오미경 전남도 관광과장은 "몽골에서 개최한 관광설명회 이후 몽골 교육 여행협회가 내년 수학여행지로 '2026여수세계섬박람회'를 방문할 것을 약속하는 등 전남 관광에 대한 관심도가 높아졌다"며 "앞으로도 많은 외래관광객이 전남을 찾도록 노력하겠다"고 말했다.