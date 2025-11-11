'빨간 머리 앤' 작가가 들려주는 소년의 이야기

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 북도슨트 관련사진보기

AD

"바로 그 순간 여인은 고개를 들더니 짐스를 돌아보았다. 순간 짐스는 뭔가에 한 대 맞은 듯 충격을 받았다. 짐스가 짐작한 미인의 모습과 전혀 달랐기 때문이다. 여인의 얼굴 한쪽에는 붉은 흉터가 끔찍하게 남아있었다. 그녀 얼굴에 있던 아름다움이 흉터 때문에 바래서 그랬을까. 짐스는 괜히 안쓰러운 마음이 들었다."- 33쪽

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그와 인스타그램에도 실립니다.이 글은 개인 블로그와 instagram에도 실립니다.

AI에게 '맛있는 음식'을 물어본다면 이런저런 음식을 추천해 줄 것이다. 화려하고 멋진 고급 레스토랑부터 숨겨진 맛집의 메뉴 및 평점까지 원하는 대로 알고 싶은 정보만 취할 수 있는 세상이니까. 하지만 가장 맛있는 음식이 뭐냐고 질문하면 뭐라고 답할까.'사람마다 다르지만, 할머니가 해 주신 된장찌개처럼 나를 행복하게 하는 음식'이라는 답이 눈에 띄었다. 그건 공장에서 찍어낼 수 없는, 단 하나 뿐인 음식이기 때문일 것이다. 인간에게 사랑의 기억이 얼마나 중요한지 보여주는 결과이다.책도 마찬가지다. 아무리 많은 사람에게 알려지고 사랑 받은 베스트셀러라도 나만 느낄 수 있는 감성과 감동을 주는 책이 있다. 다른 사람이 좋아한다고 내가 좋아한다는 보장이 없고 내가 별로 감흥을 못 느낀다 해도 잘못은 아니다. 음식, 책, 여행은 나를 움직이게 하는 감정의 경험이라는 점에서 닮아있다.우리에게 <빨간 머리 앤(Anne of Green Gables)>의 작가로 알려진 루시 모드 몽고메리는 앤이라는 사랑스러운 캐릭터의 이야기로 전 세계의 독자를 사로잡았다. 똑똑하지만 엉뚱하고 실수도 많은 소녀였던 앤 셜리의 모험, 길버트와의 애증과 사랑, 다이애나와의 우정 등 시간과 공간을 넘어선 감동은 여전히 강력하다. 남녀노소 누구나, 직접 읽지 않았더라도, 한 번쯤 이름이나 내용을 들어봤을 것이다.하지만 몽고메리가 500여 편의 단편과 글을 썼다는 사실을 아는 사람은 드물다. 필자는 아동서 및 청소년 작품, 특히 영미권에서 나온 고전에 관심이 많았다. 영어로 된 여러 작품을 읽으면서도 독서 중에 받은 문학적 감성과 메시지를 전하고 싶은 소망도 있었다.필자는 번역과 글쓰기를 병행하며 고민하던 중 올해 '북도슨트 출판사'의 번역 프로젝트에 참여하게 되었다. 몽고메리의 작품 중 크게 주목 받지 못한 작품을 찾았고 그 가운데 한 단편을 골라 번역서로 세상에 내놓게 되었다. 바로 <허브 정원의 비밀(The Garden of Spices)>이다.이야기는 푸른 방에 갇힌 한 고아 소년, 짐스의 이야기로 시작한다. 장난꾸러기이지만 상상력이 풍부하고 감수성이 예민한 짐스는 이 방이 너무 무섭고 끔찍하다. 어느 날 방의 유일한 창문을 통해 나갔다. 그때 만난 고양이를 따라 짐스는 허브로 가득한 정원으로 향했고 그곳에서 낯선 이웃 여인을 만난다. 이후 두 사람의 우정은 생각지도 못한 상황으로 이어지게 된다.이 책을 집어 들고 읽다 보면 짐스와 함께 시간 여행을 하는 듯한 기분에 빠질 수도 있다. 혹자는 그곳에서 벌어지는 사건을 바라보며 웃기도 하고 놀라기도 하면서 동심에 젖어 들기도 할 것이다. 어린 시절에 한 번쯤 꿈꿨을 수도 있는 상상과 모험이 펼쳐지기 때문이다. 어떤 추억이 닮은 듯 다른 기억으로 떠오른다면 각자의 마음에 있었던 정원을 되살린 것이다.결국 이 책은 '북도슨트의 한잔 시리즈'의 열세 번째 작품으로 부담 없이 읽을 수 있는 단편 소설이다. 작은 공포와 소년의 외로움, 어른과 아이의 우정만 있는 아동서일 뿐만 아니라 사랑 이야기도 담겨있는 작은 정원 같은 책이다.몽고메리의 팬이나 평소 장르를 가리지 않는 독자는 물론 책을 한번 읽고 싶지만, 왠지 큰 벽이 느껴지는 사람이 있다면 어른을 위한 동화로 접근할 수 있는 작품을 읽어보는 건 어떨까. 푸른 방의 공포를 이겨내고 창문 밖 세상으로 나간 소년이 고양이를 따라 여행한 것처럼 말이다. 이 작품 또한 누군가에게 조용히 북도슨트 같은 안내자가 되어줄지도 모른다.