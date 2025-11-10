송미령 법정증언 "윤, 계엄 후 '막상 해보면 별 것 아니야' 발언"

큰사진보기 ▲이진관 부장판사가 9월 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 한덕수 전 국무총리 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의 사건 첫 재판을 심리하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"(한덕수가) 12월 3일 말고 다른 회의 때 참석을 독려하는 듯한 전화를 한 적 있습니까?"

송미령 농림축산식품부 장관이 지난 8월 22일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새정부 경제성장전략 관계부처 합동 브리핑에서 세부과제를 발표하고 있다.

한덕수 전 국무총리가 지난 11월 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 내란 우두머리 방조 혐의 5차 공판에 출석하고 있다.

한덕수 전 국무총리 재판 증인으로 나온 송미령 농림축산식품부 장관은 내란의 밤 당시 한덕수 전 국무총리가 오후 9시 37분쯤 자신에게 "오시고 계시죠?"라고 물으며 '독촉 전화'를 걸었다고 증언했다. 그뒤 재판장 이진관 부장판사가 마이크를 잡고 아래와 같이 물었다.송미령 장관은 "업무 질의나 지시가 있을 때는 가끔 통화했지만, 회의 참석을 독려하는 전화를 받은 건 처음"이라며 "회의 때문에 총리로부터 직접 연락을 받은 적은 없다"라고 단호히 말했다.이진관 부장판사의 질문은 한 전 총리 내란 혐의에 접근하는 핵심 단서로 남게 됐다. 평소 전화 한 통 하지 않던 송 장관에게까지 연락해 참석을 독려한 것은, 한 전 총리가 비상계엄에 절차적 정당성을 부여하기 위해 국무회의 인적 요건을 맞추려 한 정황으로 해석된다. 또한 비상계엄 당일 한 전 총리의 태도와 의도를 보여주는 장면이기도 하다. 한 전 총리 측은 관련 의혹을 전부 부인하는 중이다.10일 서울중앙지방법원 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 한 전 총리 내란중요임무종사 공판에서 송미령 장관 증인신문이 진행됐다. 송 장관은 윤석열 정부에서 농림축산식품부 장관으로 임명된 뒤 이재명 정부로 정권교체된 이후에도 이례적으로 연임됐다.송 장관은 "(2024년 12월 3일 저녁 회동은) 국무회의가 아니라고 일관되게 생각한다"라며 "대통령이 오셔서 2~3분 동안 회의가 아니라 통보에 가깝게 말씀하고 나가서 계엄이 선포됐다. 비상계엄 상황인 줄 알았으면 당연히 안 갔을 것"이라고 말했다. 그러면서 "당시 무력하고 무능했다는 생각이 든다. 결과적으로 '동원됐다'는 생각이 든다. 머릿수를 채우게 됐다. 송구하다"라고 밝혔다. 송 장관은 이 말을 하며 눈물을 훔쳤다.이진관 부장판사는 윤석열 정부 다른 국무위원에게 보였던 태도를 잃지 않았다. 송 장관에게도 "비상계엄에 반대한다고 말씀은 그렇게 했는데 실제 상황은 비상계엄이 선포되고 (국무위원들이) 잠시 모였다가 해산된 거 아니냐"라며 "(무력하고 송구하다는) 말씀은 그렇게 하지만 현실 상황은 너무나 달랐다. 실제는 아무런 영향을 끼치지 않았고, 설사 반대했다고 하더라도 마음속으로 그렇게 생각한 거 아니냐"라고 질책하듯 따져 물었다.송 장관은 "실체적으로는 그렇다"라고 밝히며 "무력감을 느꼈다고 말한 이유다. 당시 상황이 뭔지도 모르겠고 비현실적으로 당황스러웠다. 이걸 도대체 누구와 논의할지, 국민들은 어떻게 납득할 지 (몰랐다)"라고 고개를 숙이며 답했다.송미령 장관은 윤씨가 비상계엄 선포 후 국무위원들에게 "막상 해보면 별것 아니다. 아무것도 아니다"라는 취지의 발언을 했다고 밝혔다. 송 장관은 윤씨가 비상계엄을 선포한 이후 다시 대통령실 대접견실로 돌아온 상황을 설명하면서 "(윤석열이) 들어와서 '마실 걸 갖고 와라' 이런 이야기도 했다. 앉은 후 '막상 해보면 별것 아니다. 아무것도 아니다' 이런 유의 말씀도 하신 게 기억에 남는다"라고 증언했다.이어 "한 전 총리에게 본인이 가셔야 할 일정이나 행사를 대신 가달라는 말씀도 하셨던 것으로 기억난다"라며 "각 부처에 몇 가지 지시를 했던 것으로 생각이 난다"라고 덧붙였다.내란특검(조은석 특별검사)은 "'당분간'이라는 이야기를 한 게 맞느냐. 일시적, 경고성이라면 당분간이라는 단어와는 상충하지 않느냐"라고 재차 물었다. 윤씨가 '경고성 계엄'이라고 주장하는 것과 상반되지 않느냐는 취지다. 이에 송 장관은 "일회성이라는 말은 없었다"라고 말했다.또 송 장관은 당시 대통령실 대접견실에 도착한 뒤 이상민 행정안전부 장관에게 무슨 상황인지 물었고, 이 전 장관이 '계엄'이라고 답했다고 밝혔다.공판 말미 재판부는 오는 12일 증인으로 채택된 윤석열씨와 김용현 전 국방부 장관 모두 불출석 사유서를 제출했다고 설명했다. 재판부는 "수요일 기일에 출석 여부를 확인한 후에 추가로 말씀드리겠다"라며 "증인들이 나오지 않으면 서증 조사를 하겠다"라고 말했다.