100억 체납자 집에서 쏟아진 에르메스가방 60개

큰사진보기 ▲체납자 A씨의 자택에서 빌견된 9억 원 상당의 에르메스 가방들. 모두 60점이 발견됐다. ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲체납자 B씨의 집에서 발견된 현금 4억 원. B씨의 배우자는 단속반의 추적을 피해 여행가방에 현금을 따로 옮기려다 적발됐다. ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲임광현 국세청장이 3일 정부세종청사에서 연 전국 세무관서장회의에서 국세 운영 방향을 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박해영 국세청 징세법무국장이 10일 정부세종청사에서 고액·상습체납자에 대한 국세청·지자체 합동수색 결과를 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

지난달 말 국세청 직원 등은 A씨의 집을 상대로 수색을 벌였다. 그는 부동산을 사고 파는 과정에서 얻은 소득을 제대로 신고도 하지 않고, 세금도 내지 않았다. 체납 금액만 100억 원에 달했다. 애초 그가 신고한 주소지에는 거주하지도 않았다. 합동단속반은 A씨의 각종 금융정보 등을 분석해, 실제 거주지를 찾아 나섰다. A씨의 집 한쪽에는 고가의 명품 가방인 에르메스 60점이 상자째 보관돼 있었다. 황금 열쇠 모양의 순금 10돈과 함께 미술품 4점까지 압류됐다. 금액으로 따지면 약 9억 원에 이른다.국세청이 고액·상습 체납과의 전쟁에 본격적으로 나선다. 이번엔 서울, 부산, 경기 등 7개 광역지방자치단체도 함께한다. 고액체납자에 대해 정부와 지자체가 합동으로 단속에 나서는 것은 이례적이다. 이재명 대통령의 '고액·상습 체납자에 대한 엄단' 방침에 따른 조치로, 국세청과 지자체가 별도의 추적팀까지 꾸렸다.10일 국세청이 공개한 합동수색 결과를 보면, 단속반은 국세와 지방세를 모두 내지 않은 고액 체납자 18명을 대상으로 현금 5억 원을 비롯해 명품 가방, 순금 등 모두 18억 원 상당의 재산을 압류했다.금융결재 대행사의 대표 B씨의 경우는 단속반이 현장에서 현금 1000만 원과 고가시계 2점 등을 압류했다. 박해영 국세청 징세법무국장은 "대체로 해당 주택 수색을 벌일 때는 한 번에 끝내는 것이 일반적이고, 두 세번씩 하는 경우는 거의 없다"라면서 "(B씨의 경우) 우리 쪽에서 가진 정보 등을 봤을 때 (재산이) 더 나왔어야 했다"라고 소개했다.B씨의 태도 등을 이상하게 여긴 단속팀에선 주변 CCTV를 분석한 결과 B씨의 배우자가 별도의 여행 가방에 몰래 현금을 옮긴 사실을 확인했다. 이후 다시 B씨 자택에 대한 2차 수색을 벌여 가방 속 현금 4억 원과 고가 시계 등 모두 5억 원 상당의 금품을 압류했다는 것.국세청은 이달 '고액체납자 추적 특별기동반'을 출범시켰다. 체납이 발생하면 즉시 실태를 확인하고, 추적 조사, 체납 징수 등의 과정을 논스톱으로 실시한다. 또 내년엔 별도의 '국세 체납관리단'을 만들어 모든 체납자의 경제적 생활 실태까지 확인할 방침이다.임광현 청장은 "악의적으로 세금을 회피하는 체납자는 강력 대응하고 생계 곤란형 체납자는 제기할 수 있도록 적극 도울 것"이라고 말했다. 그는 또 "이번 합동 수색을 계기로 고액 상습체납자에 대해선 끝까지 추적하고 단호하게 조치할 것"이라며 "이를 통해 성실하게 세금을 내는 대다수 국민이 존중받는 조세정의가 살아있는 사회를 만들어 가겠다"라고 강조했다.박해영 징세법무국장도 "이들 고액 상습 체납자의 은닉 재산 추적과 징수에는 국세청과 지자체의 노력뿐 아니라 국민들의 신고도 중요하다"라면서 "국세청 홈페이지에 공개된 이들 체납자 명단을 참고해 적극적인 신고도 부탁드린다"라고 전했다.