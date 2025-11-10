정선아리랑이 빚은 삶의 노래

"우통수가 북쪽에서 흘러와 여량역 마을을 감싸 안고 흐른다. 양쪽 언덕이 넓고, 언덕 위의 큰 소나무와 흰 모래밭이 맑은 살과 어우러져 참으로 은자가 살 만하다. 논이 없어 유감이지만, 사람들은 풍족하다."

큰사진보기 ▲아우라지와 아리랑공원아우라지에 있는 '아우라지 처녀상'과 아리랑 공원에 있는, 정선의 풍수를 다스린 얘기가 있는 "삼구팔학'비 ⓒ 이병록 관련사진보기

큰사진보기 ▲느티나무와 소나무조양강(동강)과 지장천이 만나는 가수리, 느티나무와 오송정이 전설을 품고 있다. 오송정은 왼쪽 사진 중간 쯤 벼랑 위에 서있는 나무다. ⓒ 이병록 관련사진보기

정선을 대표하는 강은 남한강 상류의 조양강이다. 우리는 흔히 이 강을 '동강(東江)'이라 부른다. 영월에서 볼 때 동쪽에 있어 붙은 이름이며, 영월에서 서강을 만나면 곧 남한강이 시작된다.이중환은 <택리지>에서 정선의 강을 이렇게 그렸다.평창에서 흘러내린 송천, 임계와 태백 대덕산에서 발원한 골지천이 이곳에서 만난다. 두 물이 어우러진다고 하여 '아우라지'라 불렸으니, 두물머리의 정선식 표현이다. 물길이 지치면 새 물이 합쳐지고, 뗏목은 그 힘으로 다시 먼 길을 떠난다.여기는 정선아리랑의 애환과 정한이 서린 유서 깊은 곳이다. 뗏목을 타고 떠나는 님과 이별한 사연이 있고, 강을 사이에 두고 "떨어진 동박은 낙엽에나 싸이지. 잠시 잠깐 님 그리워 나는 못살겠다"라는 아리랑이 있다. 강가에는 그때의 상황을 그리는 '아우라지 처녀상'이 세워졌다.지난달 23일 방문한 정선읍 아리랑 공원에는 1985년에 세운 '삼구팔학(三龜八鶴)' 비가 있다. 옛날 군청 소재지를 정할 때, 봉양리의 지형이 제비집 같고, 조양강으로 흘러드는 어천의 물길이 마치 뱀이 제비 새끼를 삼키려는 형상이라 하여 인재가 나기 어렵다고 했다. 이에 세 마리 거북과 여덟 마리 학을 상징적으로 묻어 지세를 다스리고자 했다. 풍수의 지혜가 깃든 전설이다.읍사무소 옆 상유재(尙有齋)는 고려 말 제주 고씨 중시조가 낙향해 지은 집으로, 정선읍에서 가장 오래된 고택이다. 지금은 후손 부부가 찻집과 민박을 겸해 지키고 있다. 담장 밖에는 한국에서 가장 오래된 것으로 추정되는 600년 된 천연기념물 뽕나무 두 그루가 서 있다. 고려 문신 안축과 조선 후기 오횡묵의 기록에도 "이 고을엔 뽕과 삼이 많다" 하였으니, 실로 오래된 뽕나무의 고향이라 하겠다.읍사무소 앞에는 물레방아와 아리랑 상이 있다. "물레방아는 물을 안고 도는데, 우리 집 서방님은 날 안고 돌 줄 몰라"라는 여인의 노래가 새겨져 있다. 아우라지 처녀의 소박한 애틋함과, 이 여인의 질박한 투정이 겹치니, 정선아리랑의 인간미가 절로 느껴진다. 이처럼 외설적인 노래도 있다.정선아리랑은 아라리로 불리어 왔으며 한 가지 일이나 하나만의 전설을 소재로 하여 부른 것이 아니라 그때그때 시대의 흐름에 따라 노래한다. 고려가 망하자 정선군 남면 거칠현동(居七賢洞)으로 은거지를 옮기어 충절을 맹세한 가사도 있다. 지금까지 채록 된 가사만 1300수가 넘는다고 한다, 평창아리랑처럼 다른 지방으로도 흘러 나갔다.가수리 언덕 위에는 높이 40미터, 둘레 8.5미터, 700년 세월을 버텨온 느티나무가 버티고 있다. 느티나무에서 백 여 미터 떨어진 절벽 위에는 오송정 소나무가 서 있다. 나라에 큰일이 있을 때마다 한 그루씩 죽어 지금은 두 그루만 남았다고 한다. 조양강과 지장천이 만나는 지점이라, 뗏꾼들에게는 급류를 알리는 표식이 되었을 것이다. 물결 위로 오래전 뗏꾼들의 구령이 메아리치는 듯했다.영월 쪽으로 더 내려가면 나리소 전망대가 있고, 그곳에서 한반도 모양의 물굽이를 내려다볼 수 있다. 해발 300미터 고성리 산성은 그 아래에 있다. 고구려 시절, 이 험한 산골짜기까지 성을 쌓아 지켰으니 물길 따라 군사들이 오가던 길이었을 것이다.