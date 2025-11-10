사람과 꽃과 책의 향기 가득한 시니어 공간의 새출발

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲시니어공간 나날 책방 ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 '시니어공간 나날 책방' 개소식에서 행복한아침독서의 한상수 대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲'시니어공간 나날 책방' 개소식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 오승훈 관련사진보기

전국적으로 책이 팔리지 않아 책방이 문을 닫거나 적자인 시대다. 철학을 가지고 시작한 작은 책방들이 운영이 어려워 밤에는 편의점 아르바이트까지 하며 번 수입으로 책을 입고하며 책방을 유지한다는 이야기도 종종 듣는다.2025년 기준, 성인 인구 중 약 35%가 최근 1년간 책을 한 권도 읽지 않는 것으로 조사되었다고 하니 당연한 현상인지도 모른다. 텍스트 대신 영상 시청을 선호하는 추세가 더 심화되고 있으니 독서 인구는 자연히 줄어들 수밖에 없다.이렇게 어려운 시기에 북쪽 끝 파주에서 야심한 시각에 책방 오픈 행사를 했다. 이름도 예사롭지 않다. '시니어 공간 나날 책방'이다. 지난 5일, 11월의 깊어 가는 밤에 사람들의 행렬이 어딘가로 발길을 재촉하고 있다. 바로 운정역 10분 거리에 있는 현해빌딩 5층 개소식 행사장이다.들꽃 향기와 책 향기 가득한 아늑하고 편안한 공간에 손님을 맞이하기 위해 분주한 책방지기들과 시간보다 먼저 도착하신 분들이 준비된 다과와 차를 마시고 있다. 마치 동네 사랑방처럼 정갈하고 소박하며 정겹게 느껴지는 따뜻한 공간이다.지인들의 협찬으로 준비되었다는 다양한 먹거리가 마치 색색의 단풍처럼 입에 넣기 아까울 만큼 예쁘고 정성스럽게 차려져 있었다. 분위기만으로도 책방을 운영하는 책방지기들의 사람을 맞이하는 예의와 정성이 느껴지는 곳이다. 축하를 위해 와주신 손님들이 준비된 자리를 가득 채워서 그런지 훈훈한 정과 온기가 더 진하게 느껴졌다.'시니어공간 나날 책방'은 행복한아침독서의 한상수 대표께서 조성한 공간이다. 사단법인 행복한아침독서는 책으로 행복한 세상을 꿈꾸며 사람과 책을 이어주는 다양한 활동을 펼치는 독서운동 및 도서관 전문 사회적기업이다.2004년 3월에 회사를 설립한 후 2010년 독서문화상 대통령 표창을 받는 등 많은 수상 이력을 가지고 지금도 책을 통해 사람들이 더 행복하게 살아가고 우리 사회가 더 나은 사회가 될 수 있도록 다양한 활동을 펼치고 있다. 오래전에 일산과 파주에 동네서점을 꾸려 위탁운영하고 있다.이날 오픈한 '시니어공간 나날 책방'이 3번째 위탁운영 서점이다. 독서 문화 전반의 침체기가 심해지고 독서 인구가 감소하는 이 어려운 시대에 세 곳의 동네서점이 운영될 수 있도록 지원하는 일은 누구나 할 수 있는 쉬운 일이 아니다. 책과 함께 평생을 살아왔고 책이 사람과 세상에 끼치는 선한 영향을 믿으며 살아왔기에 가능한 일이다.행사의 시작을 연 한 대표는 "직장을 그만둔 후 정기적으로 갈 곳이 마땅치 않은 50~60대 은퇴 시니어들을 위한 공간이 사회적으로 많이 필요하지만 우리 사회에는 별로 없다"며 "독서와 교육, 문화와 취미, 자원봉사, 일자리 연계까지 다양한 활동이 유쾌하고 의미있게 진행되어 중장년 전환기를 맞는 액티브 시니어들이 일상을 함께하며 인생 후반부 삶을 행복하고 활기차게 누리는 시니어 커뮤니티의 모델을 만들어 가는 공간이 되길 바란다"고 말했다.이날 곽노현 전 서울시 교육감은 "나를 키운 인생의 8할이 책이었다"며 "남쪽엔 평산 책방이, 북쪽엔 나날 책방이 있어서 좋다"면서 "이 공간이 모든 세대를 품고 아우를 수 있는 성장과 행복의 공간이 되기를 바란다"고 말했다.만화가 박재동 화백과 서울 50플러스 인생의 시작을 이끌었던 정광필 전 이우학교 교장, 역사학자 한홍구 교수, 인권운동에 앞장선 김형완 소장, 김찬호 성공회대 교수, 송병일 전 혁신학교 교장, 이선오 전 장성중학교 교장 등이 "사람과 사람이 연결되는 공동체 공간이 되기를 바란다"며 축하와 응원의 말을 이어갔다. 한 시대를 뜨겁게 살아온 이들의 말은 크고 작은 울림이 되어 축하객들의 가슴으로 스며들었다.마을 잔칫집 같은 행사에 분위기를 띄우는 연주가 빠질 수 없듯이 기타 연주와 함께하는 노래와 풀피리 연주가 있었다. 현직 교사지만 음악을 너무 좋아해서 음반까지 낸 가수는 김광석과 안치환과 정태춘의 총합이라 할 만큼 노래를 잘 불렀다. 유정고 밴드의 '이 길의 전부'(박노해 시인의 시)와 안치환의 '바람의 영혼', 도종환 시인의 '어릴 때 내 꿈은'이라는 노래까지 세 곡을 연주했다. 노래 가사만으로도 '나날 책방'이 가야 할 방향을 가늠할 수 있었다. 축하객들은 환호했으며 김광석의 부활이라고 말했다.마치 인문학 콘서트처럼 울림이 있는 감동의 시간이 이어졌다. 그림책 동화작가이자 풀피리 연주자인 김충근 선생님의 '찔레꽃', '꽃밭에서', '안동역에서' 세 곡의 풀피리 연주는 마치 대자연과 소통하듯 독특한 울림으로 축하객들의 마음을 흔들었다. 멍석 깔고 막걸리만 있으면 딱 이웃 간의 정이 살아있는 동네잔치 행사라고 해도 과언이 아닐 만큼 유쾌하고 즐거운 시간이 가을밤을 타고 흘러내렸다.필자는 이 책방의 위탁 운영자로 이날 오픈 행사를 진행했다. 전직 중학교 교사로 지난 2월에 34년의 교사 생활을 마치고 퇴임했다. 배움이 삶으로 만나는 교육의 중요성을 삶으로 실천하며 학교 아이들과 사랑에 빠져 연애하듯 34년을 신명나게 교육활동을 해 온 사람이다. 퇴임 후 무엇을 하며 어떻게 살아갈 것인가에 대한 고민 끝에 늘 꿈꾸던 책방지기를 하게 되었다.운이 좋게도 이미 만들어진 공간을 위탁 운영하게 되어 감사하고 무엇이든 간절히 원하면 때론 뜻하지 않게 좋은 기회가 오기도 한다. 이 공간이 모두에게 열려있는 우정과 환대의 공간이 되기를 바란다. 특히 어린아이부터 누구나 다 언젠가는 노년의 시기에 서 있기 마련이니 시니어라는 틀을 넘어 전 세대가 함께 공존하며 상생할 수 있는 만남의 광장이 되었으면 한다. 나날 책방의 운영자는 필자를 비롯해 임영혜, 방은하 점장으로 10월부터 함께 꾸려가고 있다.이날 행사에는 고양 장성중학교 학생들은 물론 제자와 지인 및 젊은 교사들도 함께했다. 서태지를 좋아하고 책을 좋아해서 시인이나 작가가 되고 싶다는 끼 많은 제자 최수현과 소유림(장성중 3학년)은 "사람들이 언제나 찾아와 편하게 머물 수 있는 보금자리 같은 공간이 되었으면 한다"고 말했다."존경하는 선생님이 운영하는 책방이 좋은 사람들로 북적대는 멋진 공간이 되면 좋겠다"며 대박을 기원한다는 배찬휘와 배찬민(장성중 3학년) 학생들의 응원에 어른들은 박장대소하였으며 젊은 청춘과 어른들이 함께 공감하는 자리가 많아져야 한다며 다들 미소가 떠나지 않았다.10년 후에는 시니어 반열에 들어설 40대 중반의 제자(문영석, 이인복)는 "선생님이 좋아하는 꽃과 사람과 책이 있는 향기 가득한 정원에서 유쾌하고 행복한 퇴임 이후의 삶을 이어가길 바란다"고 말했다.함께 오랜시간 '학교너머행복공작소연구회'활동을 해온 기민화(봉일천중학교) 선생님은 "각자가 잡고 태어난 외줄과 동아줄을 씨줄과 날줄로 엮어 그물을 만들자고 하셨던 김형완 소장님의 말씀이 매우 인상적이었다"고 말했다.노현경(무원고등학교) 선생님은 "오픈을 축하하는 자리지만 응원의 말씀이 축하 인사를 넘어서 뭉클 혹은 울컥하는 마음이 올라오는 인문학 강의 시간 같았으며, 책방에 놓여있는 책들이 특별히 엄선된 것이어서 그런지 어떤 책을 집어도 크게 고민이 되지 않는 책들이라 정말 좋았다"고 말했다.