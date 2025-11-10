메뉴 건너뛰기

여순사건 변호사가 '배상금 지급 차일피일'…유족, 법적 대응

사회

광주전라

25.11.10 15:57최종 업데이트 25.11.10 16:14

"작년 12월 국가배상금 7억 2000만 원 대신 받고도 지금껏 미지급"

여수·순천 10·19 사건 희생자 유족들이 10일 국가 배상 소송을 대리한 변호사를 규탄하는 기자회견을 광주지방법원 순천지원 앞에서 열고 있다. 유족들은 "국가는 지난해 말 배상금을 지급했지만, 변호사는 배상금을 유족에게 주지 않고 있다"고 주장했다.
여수·순천 10·19 사건 희생자 유족들이 10일 국가 배상 소송을 대리한 변호사를 규탄하는 기자회견을 광주지방법원 순천지원 앞에서 열고 있다. 유족들은 "국가는 지난해 말 배상금을 지급했지만, 변호사는 배상금을 유족에게 주지 않고 있다"고 주장했다. ⓒ 여순유족회

여수·순천 10·19 사건 희생자 유족들의 국가 배상 소송을 대리한 변호사가 승소 판결에 따른 배상금을 지급받고도 10개월 넘게 지급하지 않아 유족들이 변호사를 상대로 법적 대응을 예고했다.

10일 박생규, 최만수, 김경열 등 여순사건 희생자 유족에 따르면, 이들은 지난 2022년 5월 '여순사건 진상규명 명예회복 추진협의회 대표'를 자처한 B 씨를 통해 A 변호사에게 소송을 위임했다.

당시 성공 수임료 5.5%와 대행자 업무추진비 2.5%를 약정했고 마침내 지난해 1월 재심 무죄 판결을 받았다.

무죄 판결을 근거로 제기한 손해배상 청구소송에서 패소한 국가는 배상금 약 7억 2000만 원을 지난해 12월 30일 A 변호사에게 지급했다.

하지만 A 변호사는 유족들의 거듭된 요구에도 10개월이 지난 현재까지도 배상금을 지급하지 않고 있다.

이에 유족들은 10일 광주지방법원 순천지원 앞에서 긴급 기자회견을 열고 조속한 배상금 지급을 촉구했다.

이와 함께 A 변호사와 추진협 대표 B 씨에 대해 법적조치를 취하겠다고 밝혔다.

유족들은 기자회견에서 "유족들의 지급요구에 A 변호사는 지난 7월 4일 수수료를 공제한 나머지 금액을 7월 10일까지 연리 6% 이자와 함께 지급하겠다는 확약서를 작성했다"며 "그 후로도 A 변호사는 현재까지 지급을 계속 연기하는 등 유족들을 속이고 있다"고 주장했다.

이어 "중간에서 이번 소송을 알선하고 대행한 B 씨는 자신의 대행료는 챙기면서 유족들의 통한은 외면하고 있다"고 주장했다.

유족 측은 A 변호사를 서초경찰서에 고소하고, B 씨에 대해선 광주지검 순천지청에 고발하기로 했다.

또 정부에 대해선 "이런 상황이 더 이상 발생하지 않도록 철저한 관리 방안을 세워 줄 것"을 호소하기도 했다.

#여순사건#유족#국가배상금

