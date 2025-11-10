여순사건 변호사가 '배상금 지급 차일피일'…유족, 법적 대응

여수·순천 10·19 사건 희생자 유족들의 국가 배상 소송을 대리한 변호사가 승소 판결에 따른 배상금을 지급받고도 10개월 넘게 지급하지 않아 유족들이 변호사를 상대로 법적 대응을 예고했다.
10일 박생규, 최만수, 김경열 등 여순사건 희생자 유족에 따르면, 이들은 지난 2022년 5월 '여순사건 진상규명 명예회복 추진협의회 대표'를 자처한 B 씨를 통해 A 변호사에게 소송을 위임했다.
당시 성공 수임료 5.5%와 대행자 업무추진비 2.5%를 약정했고 마침내 지난해 1월 재심 무죄 판결을 받았다.
무죄 판결을 근거로 제기한 손해배상 청구소송에서 패소한 국가는 배상금 약 7억 2000만 원을 지난해 12월 30일 A 변호사에게 지급했다.
하지만 A 변호사는 유족들의 거듭된 요구에도 10개월이 지난 현재까지도 배상금을 지급하지 않고 있다.
이에 유족들은 10일 광주지방법원 순천지원 앞에서 긴급 기자회견을 열고 조속한 배상금 지급을 촉구했다.
이와 함께 A 변호사와 추진협 대표 B 씨에 대해 법적조치를 취하겠다고 밝혔다.
유족들은 기자회견에서 "유족들의 지급요구에 A 변호사는 지난 7월 4일 수수료를 공제한 나머지 금액을 7월 10일까지 연리 6% 이자와 함께 지급하겠다는 확약서를 작성했다"며 "그 후로도 A 변호사는 현재까지 지급을 계속 연기하는 등 유족들을 속이고 있다"고 주장했다.
이어 "중간에서 이번 소송을 알선하고 대행한 B 씨는 자신의 대행료는 챙기면서 유족들의 통한은 외면하고 있다"고 주장했다.
유족 측은 A 변호사를 서초경찰서에 고소하고, B 씨에 대해선 광주지검 순천지청에 고발하기로 했다.
또 정부에 대해선 "이런 상황이 더 이상 발생하지 않도록 철저한 관리 방안을 세워 줄 것"을 호소하기도 했다.