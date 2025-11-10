"전남 시골 도로, 가로등 부족해 밤엔 길 사라져"

큰사진보기 ▲송형곤(더불어민주당, 고흥1) 전남도의원 ⓒ 전라남도의회 관련사진보기

AD

전라남도의회 안전건설소방위원회 송형곤 의원(더불어민주당, 고흥1)은"밤이 되면 (캄캄해서) 길이 사라지는 전남의 도로 현실을 외면해서는 안 된다"며 전라남도에 대책 마련을 촉구했다.송형곤 의원은 최근 전남도 건설교통국 행정사무감사에서 "(전남 일부 지역에선) 교통의 생명선과 같은 차선이 밤이 되면 거의 보이지 않는다"며 "이게 도로가 맞는지, 이 길로 가는 게 맞는지 운전자가 불안해할 정도"라고 했다.이어 "야간 차선의 반사율과 노면표시의 유지관리 실태를 전반적으로 점검하고, 현재의 관리 기준이 실제 운전환경에 적합한지 재검토해야 한다"고 했다.송 의원은 또한 "도심과 달리 군(郡) 지역 도로는 가로등조차 부족하다. 특히 비 오는 밤에는 운전자가 '길이 사라졌다'는 공포를 느낄 정도"라며 가로등 부족 문제도 지적했다.그러면서 송 의언은 "같은 대한민국의 도로인데, 국도는 밝고 지방도는 밤만 되면 암흑으로 변하는 현실은 잘못된 것"이라고 했다.이에 문인기 건설교통국장은 "도내 도로의 야간 안전여건을 종합적으로 점검하고, 운전자 안전성 강화를 위한 개선 방향을 검토하겠다"고 답했다.