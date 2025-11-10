SK오션플랜트 지분 매각에 민주·국힘 "중단해야" 한목소리... 왜?

큰사진보기 ▲경남 고성군 동해면과 양촌용정지구(기회발전특구)를 조성하고 있는 해상풍력발전소 구조물 전문기업 SK에코플랜트가 SK오션플랜트의 지분 매각에 나서 산업단지 추진에 지장이 있을 것으로 우려되는 가운데, 허성무 더불어민주당 경남도당 위원장이 10일 고성 현장 시찰을 벌이고 간담회를 가졌다. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기

경남 고성군 동해면과 양촌‧용정지구(기회발전특구)를 조성하고 있는 해상풍력발전소 구조물 전문기업 SK에코플랜트가 SK오션플랜트의 지분 매각에 나서 산업단지 추진에 지장이 있을 것으로 우려되는 가운데, 정치권이 '매각 중단'을 요구하고 나섰다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 더불어민주당 경남도당 허성무 위원장은 10일 고성을 찾아 "고성군 기회발전특구의 성공을 위해 중재 역할을 다할 것"이라며 "상생방안이 마련될 때까지 SK오션플랜트의 매각 협상을 중단해 달라"라고 제시했다. 국민의힘 경남도당은 대변인 역시 논평을 통해 "SK오션플랜트 사모펀드 지분 매각 중단"을 촉구했다. 지역 경제계와 주민들로 구성된 'SK오션플랜트 매각 결사반대 범군민대책위원회'도 적극 나서고 있다.허성무 의원은 이날 오전 고성군 일대를 방문해 SK오션플랜트 매각 상황을 점검하고, 지역의 고용 안정 및 경제 활성화 방안을 모색하기 위한 현장 시찰에 나섰다.민주당 경남도당은 "이번 시찰은 허성무 위원장이 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원으로서 SK오션플랜트 매각설과 관련한 현황 및 사실관계를 명확히 파악하고, 매각 추진 시 발생할 수 있는 협력업체 고용 불안 및 지역경제 침체 등과 관련해 직접적인 이해관계자인 지역주민, 협력사의 의견을 직접 수렴하고자 마련됐다"라고 전했다.허 의원은 양촌·용정 기회발전특구 현장 시찰을 하고, 이어 고성군 유스호스텔 회의실에서 최규동 동해면발전위원장, 박용삼 전 고성군의회 의장, 손상재 거류면발전위원회위원장 등 범군민대책위측과 간담회를 했다. 이 자리에는 경남도‧고성군청 관계자와 이경남 SK지주회사 부사장, 조석훈 SK에코플랜트 부사장 등이 함께했다.간담회에서 허성무 의원은 "그동안 고성군민들은 SK라는 대기업을 믿고 많은 희생을 감수해왔다, 그런데 느닷없이 SK 에코플랜트의 지분을 매각한다는 소식에 고성군민들이 많은 우려를 표하고 있다. 고성군민들은 SK라는 대기업에는 믿음과 신뢰를 가지고 있지만 매각 추진 중인 사모펀드에 대해서는 불신을 많이 가지고 있는 것 같다"라며 "고성군민들의 동의를 얻지 못하는 SK오션플랜트의 매각은 반대한다. 지역과 정치권에서 함께 이 문제를 해결하고자 오늘 간담회를 가졌고, 오늘 참석하신 분들의 이야기를 많이 듣겠다"라고 했다.SK 관계자는 "12조 원에 달하는 SK에코플랜트의 부채 부담으로 인해 매각이 불가피하다. SK는 매각 이후에도 1000억을 재투자 지분의 일부를 유지하겠다"고 전했다.최규동 위원장은 "지역발전을 위해 삶의 터전을 내어주며 기회발전특구의 성공을 위해 적극 협조했는데 갑작스런 매각 이야기를 듣게 돼 매우 안타깝다. 불가피하게 매각을 해야 할 입장이라면 3년여 동안 겪었던 주민들의 고통에 대한 보상책을 내놔야 할 것이며, SK가 계속 사업을 진행한다면 재투자와 지원에 대한 약속이 필요할 것 같다. 지역경제 활성화를 위해서 SK 잔류가 꼭 필요하다"라고 말했다.허성무 의원은 정리 발언을 통해 "SK오션플랜트 매각은 단순한 기업의 거래를 넘어 지역 경제와 고용 안정에 지대한 영향을 미치는 문제다. 오늘 간담회에서 알 수 있듯이 지역주민들은 양촌·용정 기회발전특구에 대해 많은 기대를 가지고 있고, 꼭 성공하기를 바라고 있다. 이러한 시점에서 나온 SK에코플랜트의 매각설은 지역 주민들에게 많은 실망을 안겨주고 있다"라면서 "주민들의 염원이 실현될 수 있도록 앞으로 계속 중재 역할을 다할 것이며, 필요하다면 지속적으로 간담회를 가지겠다"고 강조했다.SK오션플랜트 현장 시찰에는 백두현 전 고성군수, 이옥철 전 경남도의원, 김원순·김희태·이정숙 고성군의원, 오재환 경남도당 청년위원회 수석부위원장이 동행했다.민주당 경남도당은 "이번 현장 시찰 및 간담회를 통해 얻은 정보를 바탕으로 고성군의 지역 경제를 살리고 노동자들의 삶의 터전을 지키기 위한 구체적인 방안을 마련하는 데 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.국민의힘 경남도당 김현수‧유해남 대변인은 논평을 통해 "경남도민과 함께 SK오션플랜트 사모펀드 지분 매각 중단을 촉구한다"라고 했다.국민의힘 경남도당은 "우리나라 핵심 전략산업이자 경남의 미래 신성장 먹을거리인 고성 해상풍력 산업이 투기자본의 손에 넘어가려 하고 있다"라며 "SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각 추진은 명백한 지역 배신행위이며, 경남의 산업 주권을 흔드는 무책임한 결정이다"라고 지적했다.이들은 "투자 주체 변경에 따라 5000억 원 규모의 추가 투자에 차질이 생길 수 있고 고용승계도 불확실해지면서 고성군 지역사회는 강하게 반발하고 있다"라며 "기업의 이윤추구만을 위해 국내 대기업의 투기 자본과의 결탁을 반대한다. SK에코플랜트는 국민의 기업으로 당당하게 돌아올 것을 촉구한다"라고 강조했다.국민의힘 경남도당은 "5만 고성군민을 비롯해 330만 경남도민과 함께 지역 산업 기반이 투기자본의 먹잇감이 되지 않도록 모든 정치적·행정적 수단을 동원할 것이다"라고 덧붙였다.SK오션플랜트 매각 결사반대 범군민대책위원회는 이상근 고성군수 등과 함께 지난 6일 고성군청에서 간담회를 열고 SK오션플랜트 지분 매각 추진에 따른 지역사회 우려사항과 향후 대응 방향을 모색했다.이상근 군수는 "이번 간담회는 단순한 정보 공유를 넘어, 지역사회와 행정이 함께 문제의식을 공유하고 대응 기반을 마련하는 계기가 됐다"면서 "고성군은 앞으로도 범군민대책위원회와 긴밀한 협력을 이어가며, 지역의 안정과 신뢰 회복을 위한 노력을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.SK에코플랜트는 지난 9월 SK오션플랜트 지분 매각 우선협상대상자로 신생 사모펀드(PEF) 운용사 '디오션컨소시엄'을 선정했다. SK오션플랜트는 지난 5일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 디오션컨소시엄과의 우선협상 기간을 4주 연장했다고 공시했다.SK오션플랜트는 고성에 약 1조 원을 투자해 세계 최대 규모의 해상풍력 하부구조물 생산기지를 조성하고 있으며 현재 매립이 거의 마무리 단계다. 앞으로 상부 구조물 설치 등 과정을 남겨두고 있다. 해당 산업단지는 올해 6월 '경남 제1호 기회발전특구'로 지정됐다.