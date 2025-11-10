도시·농촌 어우러진 '2025 도시락소풍' 개최

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

화성시 도시와 농촌이 함께하는 교류형 체험 프로그램이 열렸다.8일 화성시 서신면 궁평2리, 용두2리, 전곡2리에서 열린 '2025 도시락소풍'이다. 시민과 마을 주민 등 350여 명이 참여했다. 이번 행사는 도시와 농촌이 함께하는 교류형 체험 프로그램으로 세 마을에서 동시에 진행됐다.참가한 시민은 마을별로 준비된 농촌 체험 활동에 참여하며 주민들과 교류하고, 직접 수확한 농산물 꾸러미를 도시락과 함께 나누는 시간을 보냈다.궁평2리에서는 정시영·정수영 고택 투어와 가족 송편 만들기, 토종 대파 심기 등 전통과 생태를 주제로 한 프로그램이 마련됐다.용두2리에서는 포도 염색 체험, 가을 무 뽑기, 밤 줍기 등이 진행돼 계절의 변화를 체험할 수 있었다. 전곡2리에서는 도깨비 가면 만들기와 놀이 프로그램 '도깨비를 이겨라', 고구마 캐기 체험 등이 펼쳐졌다.동탄 치동고등학교 동아리 학생들이 자원봉사자로 참여해 체험 안내와 진행을 담당해 눈길을 끌었다. 농촌 어르신과 도시 청소년 간 세대 교류의 의미를 더했다.정우현 궁평2리 이장은 "마을 주민들이 직접 손님을 맞이하고 도시 시민들이 농촌의 따뜻한 정을 체험하는 모습에서 진정한 교류의 의미를 느낄 수 있었다"고 소감을 밝혔다.'도시락소풍'은 화성시마을공동체지원센터가 추진하는 도시와 농촌 간 교류 및 상생 활성화 사업의 일환으로 2021년부터 운영 중이다.송현중 화성시마을공동체지원센터장은 "도시락소풍은 농촌체험과 시민 참여를 통해 지속 가능한 공동체를 확장하며, 도시와 농촌의 상생 모델로 자리 잡고 있다"고 밝혔다.