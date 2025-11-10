글로벌광주방송, 재난방송 최대 81분 지연 '시민 안전 위협'

큰사진보기 ▲GGN 글로벌광주방송(GFN 광주영어방송) ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲채은지 광주광역시의회 의원. ⓒ 광주광역시의회 관련사진보기

글로벌광주방송(GGN·옛 광주영어방송)이 81분이 지나 재난방송을 내보내는 등 재난방송 기능이 사실상 작동하지 않는다는 지적이 제기됐다.10일 광주광역시의회 채은지 의원이 공개한 행정사무감사 자료에 따르면 2025년 9월 기준 GGN의 의무 송출 재난방송 건수는 총 277건으로, 이중 재난방송 수신부터 송출까지 30분 이상 걸린 사례가 29건, 60분 이상 지연된 사례는 8건이다.강풍경보 재난정보 전달은 최대 81분, 폭우로 인한 홍수특보는 78분, 풍영정천 범람 경보는 73분이 걸렸다.특히 지난 7월 17일 광주에 600㎜에 육박하는 폭우가 쏟아지며 하루 동안 40건의 재난정보가 통보됐지만, 송출까지 평균 30분, 홍수특보는 최대 78분 지연됐다.'극한폭우'로 도로와 건물 등이 침수되고 인명피해까지 발생한 상황에서 재난방송이 제때 송출되지 않은 것이다.지난해에는 재난방송 5건을 송출하지 않아 1000만원의 과태료 처분을 받기도 했다.채 의원은 "GGN은 재난정보를 통보받은 즉시 송출해야 하지만, 늑장 대응으로 시민과 외국인들의 안전이 위협받고 있다"며 "이태원 참사 당시 재난정보가 늦게 전달돼 피해가 가중됐다는 논란이 있었던 만큼 재난방송 체계를 전면적으로 점검할 필요가 있다"고 강조했다.