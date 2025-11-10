미시간에서 열린 김치 축제, 그 현장 가보니

큰사진보기 ▲김장체험김치 축제 참가자들이 직접 김치를 만들고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치의 날미국 미시간에서 김치의 문화를 널리 알리기 위한 행사가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲난타공연김치축제 공연을 하고 있는 청소년사물놀이패 우리소리 단원들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복쇼한국 전통의상의 아름다움을 알리기 위해 무대에 선 참가자들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲처음으로 만들어보는 김치행사에 참여한 현지인이 김치 만드는 법을 배우고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲생에 첫 김치!김치 체험에 나선 참가자들이 즐거워하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 현지인들의 김치 만들기 체험디트로이트 한인회는 김치의 영양학적 우수성을 알리기 위해 올해로 다섯번째 김치 축제를 열었다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치의 날김치의 날 행사에 참석한 참가자들이 김치를 만들고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치 만드는 건 처음이야!김치를 직접 만들어보는 미국 현지인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김치축제미국 미시간에서는 김치의날 축제가 하나의 지역 문화유산으로 자리를 잡아가고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

'김치의 날'은 한국김치협회가 김치의 문화적 가치를 알리고 한국이 김치 종주국임을 선포하기 위해 만든 날이다. 국회가 김치산업진흥법을 개정, 2020년부터 11월 22일을 법정기념일로 제정했다. 이와 같은 움직임은 해외까지 이어졌다. 미국에서는 12개 주에서 '김치의 날'을 공식 지정하고 연방 정부 차원에서도 기념일 지정을 위한 노력이 계속되고 있다. 남미에서는 2023년 9월 아르헨티나 정부가 국가 기념일로 지정했고, 같은 해 6월 브라질 상파울루시가 지정했다. 유럽에서도 2025년에 프랑스 파리 15구가 '김치의 날'을 공식 제정, 전세계 도시 곳곳에서 김치의 날 기념 행사가 개최되고 있다.미국 미시간에서도 김치의 날을 축하하기 위해 지난 11월 8일 디트로이트 한인 문화회관에서 김치 축제가 열렸다. 이 행사는 2022년 10월, 미시간 주정부가 김치의 날을 선포한 후 올해로 5회를 맞이했으며 디트로이트 한인회 주최, 재외동포청, 주시카고 후원, 지역 한인 단체와 업체의 협찬으로 치러졌다.이 날 행사는 디트로이트 한인회 구자명 회장이 환영사로 막을 열었다. 이어 미시간 한인 청소년 사물놀이패 '우리소리'의 난타와 사물놀이, 김다희 학생의 가야금 연주, ArtLab 단원들의 K-Pop 댄스 등의 다채로운 공연으로 축제의 분위기가 무르익어갔다.2부 행사는 한복을 입은 참가자들이 한복 패션쇼를 해 한국 전통 의상의 아름다움을 알렸다. 참가자들이 김치를 만들기에 앞서 김민욱, 송유빈 학생이 김치 소개 프리젠테이션을 해 김치에 대한 사전 지식을 쌓을 수 있도록 도움을 주었다. 이후 참가자들은 제공받은 재료로 김치를 만들었다.현지인 대부분을 난생 처음 만들어 보는 김치에 낯설어했지만 절인 배추 사이사이에 김치 소를 버무리며 즐거워했다. 현지인들은 김치 만들기 체험이 마무리되자 김치 시식이 이어졌다. 준비된 수육, 김치전, 잡채 등 한국음식과 김치를 맛보며 주의 사람들과 담소를 나누며 흥겨운 시간을 보냈다.김치는 맛뿐만 아니라 건강식품으로서 해외 소비자들의 많은 관심을 끌고 있다. 식이섬유는 물론 비타민 A, B, C와 철분, 칼슘 등의 무기질을 포함하고 있고 발효과정에서 나오는 유산균이 장 내 환경 개선, 면역력 증진 등의 효과를 가져다 준다. 또한 양념에 포함되는 마늘과 생강 성분이 항암 효과를 가져다 주기 때문이다. 그런데 현지인들이 김장을 배울 수 있는 여건이 충분치 않은 게 사실이다.이러한 점을 착안, 디트로이트 한인회는 김치 축제를 단순히 김치를 소개하고 맛보는 자리가 아닌 참가자가 직접 김치를 만드는 체험을 할 수 있는 기회를 마련해 김치 만드는 법을 알려주고 있다. 또한 자신이 만든 김치는 집에 싸가서 하루 발효시킨 뒤 먹을 수 있도록 용기에 담아준다. 이 때문에 해를 거듭할수록 미국 현지인들의 참여도가 높아지고 있다. 올해는 130여 명이 넘는 인원이 참가해 미시간 지역 사회의 한국 문화 유산으로서 자리 매김을 하고 있는 중이다.재외동포들이 자체적으로 김치를 전세계에 널리 알리기 위해 발 벗고 나서고 있는 가운데 김치 수출액은 매년 증가하고 있는 추세다. 미국 현지의 슈퍼마켓에서도 김치를 어렵지 않게 구매할 수 있을 정도로, 많은 사람들이 김치를 찾고 소비하고 있으며 미국은 가장 큰 규모의 김치 수출 시장으로 앞으로도 미국 내 김치의 인기는 꾸준히 상승할 것으로 예상된다.김치의 날을 활용해 직접 현지인들 사이로 뛰어들어 K 푸드의 시장의 저변을 확대시키는 소프트 파워 전략이 김치의 세계화를 앞당길 것으로 기대된다.