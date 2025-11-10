쓰는 일로 이어진 길

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 2023년 순천으로 삶의 터전을 옮겼습니다. 정원도시의 공기 속에서 시민으로 살아가는 일상을 기록합니다.

안녕하세요, 청바지 축제를 담당했던 상삼출장소장 OOO입니다. 축제를 직접 찾아주시고 글도 너무 잘 써주셔서 감사합니다. 글을 읽고 나니 축제를 개최한 보람이 있고, 피로가 풀립니다. 다시 한번 감사드리고 주말 잘 보내세요.

큰사진보기 ▲'아동문학작가로 가는 길목에서' 연재 기사‘아동문학 작가로 가는 길목에서’라는 연재 기사를 통해 글쓰기에 대한 나의 다짐을 이어갔고, 여러 아동문학 출판사에 투고를 이어간 끝에 마침내 한 출판사와 계약이 성사되어 아동문학 작가로서의 새로운 길이 열렸다. ⓒ 오마이뉴스 캡쳐 관련사진보기

"글은 참 신기하다. 나를 세상과 연결해 주는 문이 되어 주니까."

큰사진보기 ▲'순천시민이 되었다' 연재 기사이곳 거리를 걸으며, 사람들을 만나며, 또 이야기를 쓴다. ‘순천시민이 되었다’ 연재는 그런 일상 속의 마음들을 하나하나 모아 엮는 과정이다. ⓒ 오마이뉴스 캡쳐 관련사진보기

