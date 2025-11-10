[사진] 가을 용두산에 서면, 부산의 기억이 단풍처럼 번진다

큰사진보기 ▲하늘 아래 우뚝 선 충무공과 부산타워. 도시의 기억과 전망이 한 축 위에 서 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념비와 다방, 그리고 공원에서 기념사진을 찍으주시는 한 사잔사의 걸음. 도시의 오래된 풍경은 여전히 일상의 온기로 이어진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲용두산 공원 아래, 한때 사람들로 붐비던 고갈비 골목, 이제는 간판만이 그 시절의 열기를 기억하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 8일, 부산의 상징인 용두산 공원을 다시 찾았다. 가을의 바람은 붉게 물든 단풍 사이를 스치며 여전히 그 자리를 지키는 사람들을 지나갔다. 부산타워 아래, 오래된 카메라를 들고 관광객을 맞이하던 사진사 어르신은 여전히 그 자리에서 카메라 셔터를 만지고 있었다. 그 모습이 마치 도시의 기억을 필름 속에 간직하려는 마지막 기록자처럼 보였다.공원 아래쪽으로 내려오면, 과거 '문전성시'라 불리던 고갈비 골목이 있다. 한때 땀과 술기운, 사람들의 웃음으로 가득했던 그 골목은 이제 작은 간판만이 남아 있다. 몇몇 가게 간판은 붙어 있지만, 한 곳을 제외하고는 대부분 영업을 하지 않는 낡은 모습들은 오래된 추억의 희미한 잔광처럼 느껴진다.용두산은 단순한 공원이 아니다. 이곳은 근대 부산의 상징이자, 도시의 변화를 고스란히 품은 기억의 언덕이다. 이순신 장군 동상은 여전히 남쪽 바다를 향해 서 있고, 그 뒤로 솟은 부산타워는 산업화 이후 도시의 자존심을 상징해왔다. 그러나 두 상징 사이에는 한 세기의 간극이 있다. 기억의 세대와 개발의 세대가 겹쳐 있는 공간, 바로 용두산이다.도시는 끊임없이 변하지만, 기억은 그렇게 쉽게 흩어지지 않는다. 단풍잎처럼 붉게 물든 그날의 공원은, 부산의 시간과 사람들의 삶이 켜켜이 쌓인 기억의 단면이었다. 어쩌면 사진은 그 기억을 붙잡으려는 작은 몸짓일지도 모른다. 회색 도심 속 가을 단풍이 가득한 용두산 공원 숲은 부산의 소중한 유산임에는 틀림없어 보인다.