삼성SDI '하이테크 산단·소재공장' 준공에 울산시 "지방정부와 기업 협력 모범 사례"

큰사진보기 ▲10일 울산 울주군 삼성SDI 울산사업장 소재4공장에서 ‘울산 하이테크밸리(3공구)·소재 4동 준공식’이 열린 가운데 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의회 의장, 이순걸 울주군수, 박진 삼성SDI 부사장, 양우영 STM 대표 및 참석 내빈들이 준공식 테이프 커팅식과 기념 촬영을 하고 있다. 울산 하이테크밸리 3공구 산단 부지를 시찰하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

10일 울산 울주군에 위치한 삼성에스디아이(SDI) 울산사업장 소재4공장에서 '하이테크밸리(H.T.V) 산업단지 3공구 및 에스티엠(STM) 소재4공장 준공식'이 열렸다.'하이테크밸리(H.T.V)산단 3공구 개발사업'은 삼성SDI가 실수요자 개발방식으로 직접 시행한 사업으로, 총사업비 1000억 원 규모를 투입해 울주군 삼남읍 일원 116만㎡(약 35만 평) 부지에 조성됐다.산업단지가 조성되고 그 안에 연 7만 2000톤 규모 양극재(이차전지 필요)를 생산하는 소재4공장도 들어선 것인데, 산업단지는 기존공장 부지 71만㎡(21만 5000평)과 신규 산업시설용지 33만㎡(10만 평)에 도로·공원 등 공공시설 12만㎡(3만 5000평)으로 구성되어 있다.울산시 관계자는 이날 "이번 산업단지 개발사업은 지방정부와 기업 협력의 모범사례로 주목받고 있다"고 밝혔다. 이 산업단지가 불과 2년 4개월 만에 완공한 것을 두고서다.울산시 관계자는 "일반적으로 산업단지 개발사업은 7년 이상 소요되지만 2년 4개월 만에 완공됐다"며 "이는 울산시의 신속한 산업단지 인·허가, 편입토지 확보, 기반시설 지원 등 행정지원과, 기업의 과감한 투자가 이뤄낸 대표적인 성공사례"라고 밝혔다.이날 준공식에는 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회 의장, 이순걸 울주군수, 삼성SDI 및 STM 임원 등 의 인사가 참석해 울산의 미래 전략산업인 이차전지 산업의 새로운 도약을 함께 축하했다.김두겸 울산시장은 "전기차 시장 회복 시점에 맞춰 이차전지 추가 투자 유치가 본격화 될 것으로 기대된다"라며, "기업의 원활한 투자와 조기 가동을 위해 지속적인 행정 지원을 이어가겠다"라고 말했다.한편 이날 준공된 에스티엠(STM) 소재4공장은 총사업비 5000억 원, 연면적 약 7만 3000㎡(2만 2000평) 규모의 지상 6층 첨단 생산시설이다.이 공장은 연간 7만 2000톤 생산 규모의 양극재를 생산할 수 있으며, 삼성SDI의 핵심 소재 공급 거점으로서 차세대 배터리 시대를 대비하는 전략적 거점이 될 전망이다.울산시는 "시의 건축 인허가, 산업단지 업종변경, 공장등록, 공장폐수 인입 허가 등 전 과정 현장 밀착 행정지원을 통해 신속히 공사가 마무리돼 이날 준공과 함께 시험 가동에 나서게 된 것"이라고 전했다.이어 "이번 하이테크밸리(H.T.V)산단 3공구의 신규 산업시설 부지 33만㎡(10만 평)은 최근 세계(글로벌) 경기 둔화와 전기차 시장 침체로 이차전지 산업 전반의 투자가 다소 주춤한 상황에도 불구하고 삼성SDI의 향후 국내 신규 투자 0순위 후보지로 꼽히고 있다"고 말했다.