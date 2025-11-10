"경비원은 공동체 일원", 대전 A아파트 경비인력 감축안 부결

대전 유성구 A아파트 주민들이 또 비용 절감보다는 '사람과 안전'을 중시하는 공동체적 가치를 선택했다. 대전 유성구 A아파트의 경비인력 감축을 둘러싼 주민 찬반 투표 결과, 경비원 '현행 유지'를 원하는 주민들의 의견이 다수로 나타나 감축안이 부결됐다.
A아파트 선거관리위원회는 지난 7일부터 10일까지 4일간 진행된 온라인 전자투표 및 현장투표에서 반대 393세대(55.5%), 찬성 312세대(44.3%)로 '경비인력 12명 유지'에 동의하는 의견이 과반을 넘었다고 밝혔다. 이로써 A아파트는 현재의 경비인력 12명을 그대로 유지하게 됐다.
3번째 부결된 감축안... 찬반 이유도 '팽팽'
A아파트의 이번 투표 결과는 '경비인력 감축안'에 대한 세 번째 주민 선택이었다. 이 아파트는 입주자대표회의가 새로 구성될 때마다 해당 안건을 상정했는데, 4년 전과 2년 전에도 감축안이 부결된 바 있다.
이번에 새롭게 구성된 입주자대표회의는 현재 12명인 경비 인력을 절반인 6명(1일 3명 근무)으로 감축하고 환경미화원 1명을 증원하는 안을 내놓았다. 대표회의 측은 연간 2억 원의 관리비 절감 효과와 함께 인근 아파트 대비 경비원 수가 많아 효율적 운영을 저해한다는 점을 감축의 주된 이유로 내세웠다.
하지만 일부 입주민들은 즉각 반대하며 공동 대응에 나섰고, 투표 기간 동안 대표회의 측과 반대 주민들 간의 열띤 홍보전이 펼쳐졌다(관련 기사: 경비 인원 감축안에... "세대당 연 24만 원 절약" vs. "돈 문제 아닌 안전과 공동체" https://omn.kr/2fxuu)
안전 취약 및 환경 관리 공백 우려 제기
찬성 측인 입주자대표회의는 아파트 재정 건전성 확보와 입주민의 경제적 부담 완화를 제시했다. 경비 인력을 축소할 경우, 연 2억 원의 인건비 절감(세대당 연 23만 원)을 통해 궁극적으로 입주민이 부담하는 관리비를 절감하고, 아파트의 장기적인 시설 관리에 필수적인 장기수선 충당금을 보충하는 데 사용하겠다고 밝혔다.
또 인근의 비슷한 규모 아파트 단지보다 경비원 수는 2~3배가 많은데다 관리비는 가장 많고 아파트 매매가는 상대적으로 싸 '비싸게 살고 싸게 판매'하고 있다고 강조했다.
반면 감축안에 반대하는 주민들은 경비원들을 단순히 '비용'이 아닌 '우리를 도와주고 지켜주는 공동체의 일원'이라고 호소했다. 이어 경비 인력이 줄어들 경우 아파트 안전과 청결 유지 등에 심각한 '구멍이 생길 것'이라고 우려했다. 또 인근 아파트에서 경비원을 대폭 줄이고 통합경비시스템을 구축했지만 관리비 절감 효과는 미미하다고 지적했다.
때문에 A아파트 주민들이 '비용 절감'보다는 '사람과 안전'을 선택했다는 평가다.