"경비원은 공동체 일원", 대전 A아파트 경비인력 감축안 부결

▲대전 유성구 A아파트의 경비인력 감축을 둘러싼 주민 찬반 투표 결과, 경비원 '현행 유지'를 원하는 주민들의 의견이 다수로 나타나 감축안이 부결됐다. ⓒ 대전A아파트 주민 제공 관련사진보기