"왜 기죽습니까" 김제동이 청년페스타에서 던진 말

[청년페스타 현장 ①]2025 청년페스타 2일 차, 김제동이 무대 위에서 던진 이 한마디는 지하 대강당을 가득 채운 500명의 청년들에게 단숨에 꽂혔다. 직장·취업·AI 시대의 불안 속에서 자신감이 흔들리고, 질문조차 망설여지는 청년들에게 그는 "그 흔들림이 잘못이 아니라 가능성"이라고 단언했다. 강연장은 조용한 웃음과 공감으로 흔들렸고, 청년들은 그의 말 한 문장 한 문장에 귀를 기울였다.서울 서초구 정토사회문화회관. 청년페스타 2일째, 토요일 오후인데도 회관 건물은 일찍부터 청년들로 가득했다. 1층 로비에서 비집고 들어가면 지하 대강당으로 향하는 계단이 보였는데, 그 앞에는 일찌감치 줄을 선 청년들 틈새로 설렘이 묻어났다. 이날 메인 프로그램 중 하나였던 김제동의 '직썰톡톡' 강연을 듣기 위해서다.강연 시작 한 시간 전, 지하 대강당은 이미 절반 이상 채워졌다. 준비된 좌석은 500석. 늦게 도착한 청년들은 바닥에 앉거나 벽에 기대어 빈틈을 메웠다. "좋은 자리는 일찍 와야 한다"는 농담 같은 말이 오갔지만, 그 말 속에는 청년들이 '들어야 할 말이 있는 자리'에 스스로 걸어 들어왔다는 분위기가 느껴졌다.강연은 가수 난아진의 노래로 문을 열었다. 청량한 목소리가 대강당을 채웠고, 청년들은 박수를 치며 몸을 풀었다. 무대의 열기가 충분히 올라왔을 때 드디어 김제동이 등장했다. 큰 박수가 터졌다.그는 예상대로, 기교보다는 진심·유머·생활의 언어로 말을 시작했다.말투는 가볍지만, 문장은 결코 가볍지 않았다. 그는 계속해 이렇게 말했다.대강당 곳곳에서 조용한 웃음이 퍼졌다. '내가 흔들리는 게 어쩌면 자연스러운 걸까' 하고 청년들의 마음이 잠시 풀린 듯한 순간이었다.김제동은 특유의 말하기 방식으로 AI 시대의 불안을 짚었다. 요즘 청년들에게 가장 빈번하게 등장하는 단어인 퇴사, 불안, 자동화, 격차를 유머 사이사이에 끼워 넣듯 자연스럽게 언급했다.청년들의 고개가 천천히 끄덕여졌다. 누구도 속단하거나 훈계하는 메시지가 아니라, 청년들과 똑같이 흔들리고 불안한 사람이 건네는 말이었기 때문이다.그는 "남 눈치 보지 말고, 내 기쁨 쪽으로 살짝 방향을 틀어라"는 메시지로, 청년들의 '불안한 오늘'에 닻이 되어줄 한 문장을 남겼다.현장에서 가장 큰 웃음이 터졌던 순간은 질의응답 때였다. 청년들이 "무슨 질문을 해야 하지?" 하며 망설이자, 김제동은 재빨리 분위기를 읽고 법륜 스님에게 마이크를 넘겼다."스님, 평생 남들 고민만 들으셨으니 오늘은 청년 법륜이 질문해 보십시오!"이 말에 대강당은 환한 웃음으로 가득 찼다. 스님은 잠시도 망설이지 않았다."김정은하고 트럼프를 어떻게 만나게 할 수 있을까요? 그게 제 고민입니다."대강당이 그대로 웃음바다가 되었다.김제동은 숨을 고르고 이렇게 받아쳤다."스님, 현실에 발을 좀 딛고 사세요! 청년들과 이야기하는데 갑자기 정상회담을…!"그러면서 그는 스님의 질문을 다시 청년들의 자리로 끌어왔다."이게 바로 지금의 시대 고민입니다. 큰 변화 속에서 어떻게 한 사람의 역할을 찾느냐, 그걸 묻는 거잖아요."웃음을 끌어낸 뒤에 본질을 붙잡아 되돌려주는 방식이었다. 이후 질문들은 자연스럽게 이어졌다. 자신감, 외로움, 연애, 학력 콤플렉스, 청년 정치, AI 시대의 방향성 같은 현실적인 주제들이 연달아 쏟아졌고, 김제동은 가벼움과 진지함을 오가며 청년들의 마음을 받아냈다.강연을 마무리하며 그는 청년들에게 짧지만 오래 남을 말을 남겼다.그는 무대 중앙에서 큰절을 올리며 인사를 마쳤고, 청년들은 긴 시간 뜨거운 박수를 보냈다. 대단한 이벤트도, 화려한 연출도 없었지만 충분히 마음이 채워지는 순간이었다.강연이 끝난 뒤 청년들은 대강당을 서서히 빠져나왔다. 누군가는 "오늘 말이 너무 위로가 됐다"고, 누군가는 "나만 흔들리는 줄 알았는데 아니었다"며 서로의 등을 두드렸다.건물 15층 옥상에서는 무소음 DJ파티가 한창이었다. 무선 헤드폰을 낀 청년들이 각자 다른 음악에 몸을 맡기고 있었다. 밖으로는 소리 한 톨 새어나가지 않는, 그러나 안에서는 각자의 리듬이 분명하게 살아 움직이는 공간이었다.청년페스타 2일 차는 이렇게 저물었다. 외로움과 불안이 일상이 되어버린 시대, 청년들이 서로의 체온을 확인하고, 잠시 웃고, 잠시 가벼워지고, 잠시 살아있음이 느껴졌던 하루였다.