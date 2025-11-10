'교육감 선거 재도전' 김상권 전 교육국장, 출마선언

큰사진보기 ▲김상권 전 경상남도교육청 교육국장. ⓒ 김상권캠프 관련사진보기

2022년 경남도교육감 선거에 나섰다가 패배했던 김상권 전 경남교육청 교육국장이 10일 경남도의회 브리핑실에서 교육감 선거 출마를 선언했다.김 전 국장은 "2022년 선거에서 72만 970표의 지지를 받았지만, 0.47% 차이로 아쉽게 석패했다"며 "그 아쉬움을 책임과 사명으로 바꾸어 다시 도전한다"고 밝혔다.김 전 국장은 "교육은 정치의 실험장이 아니라 아이들의 운명이 걸린 현장"이라며 "경남교육의 위기를 정면으로 돌파하겠다"고 강조했다.37년간 교사‧교장‧교육장을 지내고 경남도교육청 교육국장으로 재직했던 그는 "교육의 본질은 사람을 키우는 일"이라는 철학을 밝혔다.김상권 전 국장은 "기초학력 책임제 강화"를 위해 "모든 학생이 학력의 기본기를 갖추도록 국가적 차원의 학력 격차 해소 추진", "교사의 수업권 보장"을 위해 "행정업무를 줄이고 교사가 교실에서 학생과 호흡하는 환경 조성"을 하겠다고 밝혔다.또 그는 "지역 간 교육격차 해소를 위해 농어촌 소규모 학교 맞춤형 지원 강화 및 지역 소멸 대응", "미래형 인재양성 체제 구축을 위해 창의·융합교육으로 4차 산업혁명 시대를 이끌 인재 양성", "투명한 교육행정 실현을 위해 예산과 정책 결정을 도민과 함께하는 참여형 교육청 운영"을 제시했다.그는 "0.47%의 패배는 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "이미 지난 선거에서 검증된 후보로서 보수와 중도의 뜻을 모아 내년 선거에 단일후보로 나서 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.김상권 전 국장은 "선생님이 당당하게 교육하고, 학교마다 특색 있는 교육이 꽃피며, 아이들이 꿈을 잃지 않는 학교를 만들겠다"며 "경남교육 정상화를 위해 도민과 함께 새로운 출발을 하겠다"고 다짐했다.