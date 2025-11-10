'교육감 선거 재도전' 김상권 전 교육국장, 출마선언

2022년 경남도교육감 선거에 나섰다가 패배했던 김상권 전 경남교육청 교육국장이 10일 경남도의회 브리핑실에서 교육감 선거 출마를 선언했다.
김 전 국장은 "2022년 선거에서 72만 970표의 지지를 받았지만, 0.47% 차이로 아쉽게 석패했다"며 "그 아쉬움을 책임과 사명으로 바꾸어 다시 도전한다"고 밝혔다.
김 전 국장은 "교육은 정치의 실험장이 아니라 아이들의 운명이 걸린 현장"이라며 "경남교육의 위기를 정면으로 돌파하겠다"고 강조했다.
37년간 교사‧교장‧교육장을 지내고 경남도교육청 교육국장으로 재직했던 그는 "교육의 본질은 사람을 키우는 일"이라는 철학을 밝혔다.
김상권 전 국장은 "기초학력 책임제 강화"를 위해 "모든 학생이 학력의 기본기를 갖추도록 국가적 차원의 학력 격차 해소 추진", "교사의 수업권 보장"을 위해 "행정업무를 줄이고 교사가 교실에서 학생과 호흡하는 환경 조성"을 하겠다고 밝혔다.
또 그는 "지역 간 교육격차 해소를 위해 농어촌 소규모 학교 맞춤형 지원 강화 및 지역 소멸 대응", "미래형 인재양성 체제 구축을 위해 창의·융합교육으로 4차 산업혁명 시대를 이끌 인재 양성", "투명한 교육행정 실현을 위해 예산과 정책 결정을 도민과 함께하는 참여형 교육청 운영"을 제시했다.
그는 "0.47%의 패배는 끝이 아니라 새로운 시작"이라며 "이미 지난 선거에서 검증된 후보로서 보수와 중도의 뜻을 모아 내년 선거에 단일후보로 나서 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.
김상권 전 국장은 "선생님이 당당하게 교육하고, 학교마다 특색 있는 교육이 꽃피며, 아이들이 꿈을 잃지 않는 학교를 만들겠다"며 "경남교육 정상화를 위해 도민과 함께 새로운 출발을 하겠다"고 다짐했다.