노동계·시민단체, 울산화력 사고 '철저 수사'와 '책임자 처벌' 요구

민주노총 울산본부와 중대재해없는 세상만들기 울산운동본부가 10일 고용노동부 울산지청 앞에서 한국동서발전 울산화력발전소 사고에 대한 기자회견을 갖고 당국의 철저한 수사를 촉구했다.

지난 6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업중 63m 높이의 철제 보일러 타워가 무너지면서 3명 사망, 2명 사망 추정, 2명 실종자가 발생한 사고에 대해 노동계와 시민단체가 철저한 수사를 요구했다.안전관리계획서와 달리 발파공사가 늦어지면서 이를 만회하려 무리한 작업을 진행했는지, 전도사고 위험성이 있는데도 공사를 강행한 것은 문제가 없는지 수사해야 한다는 입장을 밝힌 것.민주노총 울산본부와 중대재해없는 세상만들기 울산운동본부는 10일 고용노동부 울산지청 앞에서 기자회견을 갖고 "해체공사 안전보건작업 기술지침에 따른 관리적 제어만 하고 실질적 개선조치 없이 작업이 진행된 점은 문제가 없는지, 이번 공사가 공사 지연으로 인한 공기 압박이 있었는지 철저히 수사해야 한다"고 밝혔다.이날 이들이 검찰,노동부, 경찰에 수사를 요구한 것은 '작업계획서 작성, 작업계획서에 따라 작업, 작업계획서 내용을 노동자에게 알리고 작업지휘자를 지정하여 계획서에 따라 작업 지휘, 위험성 평가를 하여 유해, 위험요인 파악, 안전교육과 안전조치 준수, 노동자의 기본 권리 보호되었는지' 여부다.특히 이들은 "HJ중공업의 안전관리계획서 작업순서에 따라 하부 시설물을 철거하고 상층인 25m 높이에서 절단작업을 한 것이 적절한지, 위험성 평가 시 벽체, 기둥 해체 시 전도사고 위험성이 20점 중 12점으로 평가되었음에도 해체공사 안전보건작업 기술지침에 따른 관리적 제어만 하고 실질적 개선조치 없이 작업이 진행된 점은 문제가 없는지 철저한 수사가 필요하다"고 밝혔다.또한 "이번 사고의 공사 기간은 2024년 2월 15일부터 2026년 5월 14일까지인데, HJ중공업의 안전관리계획서에 따르면 보일러동 발파공사는 2025년 7월 완료 예정으로 확인된다"며 "하지만 사고가 발생한 11월 6일까지 발파공사는 완료되지 않았다"며 공기 지연으로 인한 무리한 작업 진행 여부의 수사를 요구했다.특히 이들은 "올해 들어 울산에서는 중대재해가 이어지고 있고 특히 남구와 울주군 등 석유화학단지와 온산공단에서 플랜트건설노동자들의 중대재해가 늘고 있다"고 우려했다.그러면서 "대정비보수작업 중 유해, 위험작업에도 기본적인 안전보건조치가 준수되지 못하고 공기에 쫓겨 중대재해가 빈발하고 있다"며 "노동자들은 일용노동자의 지위로 안전보건문제에 참여할 수 없으며 산재 발생의 급박한 위험에도 작업중지권을 보장받지 못하고 있으므로 생명을 보호받을 권리, 위험에 대해 알 권리, 참여할 권리, 거부할 권리를 보장해야 한다"고 강조했다.따라서 노동계와 시민단체는 정부를 향해 '한국동서발전 중대재해의 철저한 수사와 책임자 엄중 처벌', '공공기관 발주 공사 중대재해 발생 시 공공기관 책임자를 해임하는 등 엄중 처벌', '위험의 외주화를 금지하고 다단계 하도급 구조 개선'을 요구했다.그러면서 "노동자의 참여할 권리를 보장하고 위험작업 시 작업중지권을 온전히 보장하라"며 "울산지역 중대재해 급증에 대해 진단하고 근본적 대책 마련하라"고 촉구했다.