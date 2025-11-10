박선원 "'이재명만 불어라' 검찰 조작 수사, 윤석열의 내란 이유"

AD

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:30)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박선원 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 박정호의 핫스팟, 오늘 바로 이어서 또 이슈의 중심으로 들어가 보도록 하겠습니다. 박선원 민주당 의원 함께합니다. 안녕하십니까?◎ 박선원 > 예. 안녕하세요?◎ 박정호 > 네. 오랜만에 뵙습니다.◎ 박선원 > 잘 계셨어요?◎ 박정호 > 예. 요즘도 바쁘게 국감 현장 뛰어다니고 계시고 또 많은 분들과 소통을 하고 계신데. 자, 이제 외환 의혹, 이게 사실은 우리가 너무 중요하고 이걸 진상이 중요하다, 이렇게 얘기를 해왔는데 여러 가지 이슈가 좀 불거지면서 잠깐 놓쳤던 부분들이 있는 것 같아요. 그런데 이번에 보면 실상 어떤 준비를 해왔는지 드러나고 있다고요?◎ 박선원 > 예, 그렇습니다.◎ 박정호 > 네, 이번 국감을 통해서 파악을 하신 내용들이 있습니다. 북한 도발 유도하는 이 행태가 어디까지 있었는지 좀 정리 좀 해보면 좋을 것 같습니다, 의원님.◎ 박선원 > 예, 일단 큰 그림을 보시면 작년 6월달부터 확성기를 틀겠다. 그리고 9·19 군사합의를 우리도 이제 부분 철회하겠다. 이렇게 한 이후로 북한이 어떻게 나오는지 면밀히 주시하고 있었어요. 그러면서 6월달부터 이제 무인기 도발을 또 준비했었고. 그러다가 10월달에, 10월달에 무인기를 1월 3일, 6일, 9일 보냈지 않습니까?◎ 박정호 > 그렇죠. 평양에.◎ 박선원 > 그래서 우리가 아는 거는 김여정이가 뭐 좀 격한 표현으로 비판하고 말았다, 이렇게 알고 있는데 그게 아니에요. 10월 11일 김여정, 10월 12일 북한 외무성, 그다음에 10월 13일 이제 북한의 군사 당국까지 나와가지고 전쟁을 불사하겠다 하는 것이 노동신문 1면, 4면, 5면 이렇게 도배를 하는데 자그마치 10월 23일까지 2주 가까이 갑니다. 그러면서 북한에서는 이제 전쟁하자, 전쟁 일으키자, 전쟁 준비해야 되는 거 아니냐 이런 분위기가 나오니까 너무 좋은 거예요, 이 사람들이. 야, 드디어 북한이 반응했다.◎ 박정호 > 됐다, 이렇게.◎ 박선원 > 예. 그래가지고 10월 14일날, 10월 14일날 모종의 지시를 받아가지고 국방정보본부에서 정보사와 방첩사를 비롯해서 777사령부 지시를 내립니다. 자, 북한 주민 동향이 어떠냐? 그러니까 북한의 당국자들 반응, 군 반응은 다 알겠는데 주민들은 어떻게 보느냐. 그러니까 주민들의 반응이 뭐 지금까지 참지 않고 그동안 이렇게 버텨왔는데 안 된다. 응징하자, 어쩌자 해서 위아래가 다 이제 전쟁 분위기가 조성이 된 거예요. 이런 것들을 다 알고 있었어요. 다 알고 있으면서, 10월 14일 이걸 알고 있으면서 더욱 강하게 뭐 NLL 인근에서의 사격이라든지, 뭐 고성에서 또 포 사격을 한다든지. 고성은 워낙 가까워가지고, 북한하고. 북한에서 이게 자기들한테 넘어오는 포인지 뭔지 몰라요, 소리만 듣고.◎ 박정호 > 가까워서.◎ 박선원 > 네. 그렇게 위험한 곳이에요. 뿐만 아니고 11월 5일 같은 경우는 무인기를 보내고 아파치 헬기를 군사분계선 상에 최대한 높이 띄워가지고 북이 알게 해라. 그리고 못 알아들을까 봐 일반 통신으로 저기 보이냐, 공격을 해야 되느냐, 뭐 이런 것까지 다 해요.◎ 박정호 > 정말 노력했네요.◎ 박선원 > 그거까지는, 그거까지는, 이제 그게 11월 내내 계속돼요. 무인기하고 이런 것들이. 그런데 그거까지는 우리가 다 아는 내용이고. 그 틀 속에서 11월 초에 김용현이가 국방정보본부장한테 야, 정보사령부에서 장비하고 임무에 대한 상세계획을 보고해 보라, 이렇게 해요. 그러니까 이거는 이미 노상원하고 이야기가 끝났던 거예요. 노상원, 문상호하고 이야기가 끝났는데 구체적으로 무슨 작전 할 수 있는지 다시 한번 보고해라. 그래가지고 11월 중순에 한 번 서면 보고를 합니다. 그랬더니 아 그러지 말고 와서 직접 대면 보고해라. 해가지고 11월 28일날 대면 보고를 지시해서 보고하는 날짜가 12월 2일이에요. 그러니까 그 전에 이미 노상원 문상호가 긴밀하게 만났을 때입니다. 그때 무슨 보고를 하냐면 300단위 계획 보고가 있고.◎ 박정호 > 300단위 계획 보고.◎ 박선원 > 그 안에는 알파벳 공작 계획이 있어요.◎ 박정호 > 어떤 내용입니까, 그게?◎ 박선원 > 그런 거는 뭐냐면, 유사시에 이제 침투 공작을 하는데 보통은 안 들켜야 되잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박선원 > 작전, 군사작전, 가장 어떻게 보면 은밀한 작전이니까 절대 안 들켜야 되는데 이 알파벳 공작은 들키게 짜여져 있어요.◎ 박정호 > 아, 꼭 들켜야 돼. 가서.◎ 박선원 > 꼭 들켜야 되게 짜여졌어요. 북이 알 수밖에 없게. 그런 게 1, 2, 3, 4, 5 해서 여러 가지가 있어요. 그거를 보고 받은 거예요. 12월 2일날. 그러니까 쭉 해서 북한을 자극할 만큼 자극을 했는데 북한이 도발이 없잖아요. 그러니까 이제.◎ 박정호 > 이제는 들킬 결심으로.◎ 박선원 > 들킬 결심으로 이제 하는데. 아니 근데 무인기도 들키고 아파치도 들키고 다 들켰어요. 다 들켰는데 안 해.◎ 박정호 > 북한이 안 해.◎ 박선원 > 그래서 정말 더 치명적인 공작을 계획을 해가지고.◎ 박정호 > 아. 이래도 안 해? 뭐 이렇게.◎ 박선원 > 이것은 12월 3일 지나도 하겠다. 그래서 이번 국감에도 확인을 했는데 그러면 당신들 이거 가지고 훈련을 얼마나 했느냐. 우리는 열심히 계속 훈련을 해왔다. 이 알파벳 공작 계획하고 다 같이. 그런 내용입니다.◎ 박정호 > 그래서 이번 국감을 통해서 우리가 알고 있던 것 플러스, 정말 세세한 작전을 세우고 그걸 연습을 통해서, 훈련을 통해서 다 이제 하려고 했는데 그게 노상원.◎ 박선원 > 네. 노상원, 문상호, 김용현이가 다 보고하고 나온 계획들이죠. 근데 이 계획은 이미 2023년 2월에서 4월, 2024년 3월에서 4월 사이에 안보실에 그거 있었잖아요? 그 현안 대응 TF. 현안 대응 TF를 통해서 이미 다 안보실장, 그리고 더 위에 있는 대통령한테 다 보고된 내용들이에요, 이것들은.◎ 박정호 > 이미 보고가 됐던 내용.◎ 박선원 > 보고가 돼서 이런 공작을 할 수 있습니다 하는 건데 들키게 하는 거예요. 이 공작의 핵심이 뭐냐면 들키게. 북이 알아채게 만들어서 북이 반응을 할 수밖에 없도록 만들어서 응징하고 사건을 키우는 그런 공작계획이라서 이건 정말 천인공노할 계획입니다.◎ 박정호 > 천인공노할 계획이다.◎ 박선원 > 예. 있을 수 없는 계획이죠.◎ 박정호 > 그러니까 이 계획이, 작전도 그렇고 계엄 자체를 2023년 10월 이전에 준비한 정황들이 계속 나오는 거 아니겠습니까?◎ 박선원 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 결국 2023년 8월 15일 광복절 때 기억을 좀 해보면, 그때 반국가 세력 척결하자.◎ 박선원 > 반국가 세력을 척결하자.◎ 박정호 > 그때부터 준비를 해왔다.◎ 박선원 > 예. 반국가 세력은 이제 국가보안법 3조 1항에 있는. 그러니까 북한과 동일시되는 세력을 반국가 세력이라 그래요. 이적단체하고 다른 개념이에요. 그래서 저 사람이 미쳤구나, 나는 그 연설을 들으면서 그랬어요.◎ 박정호 > 왜 그 단어, 그 표현을 쓰냐라는 생각도 들고.◎ 박선원 > 그러니까 이게 국가보안법 3조 1항의 반국가 단체가 북한과 북한의 뜻을 같이하는 단체. 해서 북한과 동일시하는 세력을 반국가 단체로 돼 있고. 그다음에 이제 북한의 뜻에 동조해가지고 적을 이롭게 하는 건 이적단체인데 이거는 국가보안법 7조예요. 그러니까 이 대한민국에 있는 민주당이고 이 좌우지간 윤석열을 싫어하는 세력은 모두 다 이적단체가 아니고 반국가 단체. 북한과 동일시하는 거예요. 그러니까 이제부터 당신들하고, 북한과 동일시하는 세력으로 지목한 이상, 이 세력을 말살시키거나 전쟁을 하거나 탄압을 하거나 이거는 필수적으로 따라오는 행위예요.◎ 박정호 > 그렇네요. 그렇게 규정하고 계획을 만들어 갔군요.◎ 박선원 > 그렇죠. 예, 그렇습니다.◎ 박정호 > 충격적이네요. 그때부터, 그러면 그 단어 쓸 때부터 정말 철저하게 생각을 하고 있었다.◎ 박선원 > 이미. 그렇습니다. 이미 머릿속에 쓸어버려야 되겠다. 이것을 통해서 내가 영구집권을 해야 되겠다.◎ 박정호 > 이게 뭐 어떻게 된 겁니까, 이게?◎ 박선원 > 그래서 일본의 자민당처럼 영구집권할 수 있는 체계를 만들어야 되겠다.◎ 박정호 > 아, 충격적입니다. 그리고 이제 계엄 당일에 보더라도 방첩사와 대검이 통화한 내용 있지 않습니까? 이게 대검이 먼저 방첩사에 연락을 한 거고. 이미 대검, 방첩사 이렇게 소통이 됐다는 것은 박성재 전 장관, 당시 장관의 어떤 작품이 아닌가 이런 생각도 들고.◎ 박선원 > 그렇죠. 그거는, 생각해 보십시오. 0시 37분에 이제 자신이 전화를 받았다. 그러니까 이제 방첩사에 있는 송제영 대령이 지금까지는 과학수사 책임자고 그래서 선관위 서버를 가서 내용을 다 다운로드 받아오거나 그것도 안 되면 그거를 다 떼다가, 그냥 통째로 떼다가 방첩사로 갖고 와라 하는 지시를 받고 이제 가려는데 네가 거기 가면 검찰과 국정원에 나와 있을 거야, 그 지시를 받아가지고 갔다. 이렇게 되면서 송제영 대령이 두 군데에다가 다 전화를 했다. 그러니까 대검, 포렌식 과학수사단에도 전화를 했고 국가정보원의 대공수사국 후신인 안보조사국에 한 모 처장한테 전화를 했다, 이렇게 돼 있잖아요. 그렇게 질문하니까 아닙니다. 대검에서 먼저 전화로 왔습니다. 그랬더니 누구냐, 허 모 검사냐 그랬더니 아닙니다. 그 밑에 있는. 아, 그러면 김 모 검사야? 그것도 아니고 박건영 검사입니다. 딱 이름을 대더라고요. 그래서 그 내용이 뭐냐 그랬더니 나 지금 선관위 나가라고 하는데 어떤 상황인지 설명해달라.◎ 박정호 > 아 설명을 해달라.◎ 박선원 > 예. 그러니까 이게 뭐냐면 작년 3월달에 자유의 방패 훈련 때 방첩사가 3주 동안 합동수사본부가 설치하면 그거 신편 확대된 이 합동수사본부를 어떻게 운영할지 훈련을 했다 그랬잖아요. 처음에 뭐 방첩사가 다 모아봤어요. 검찰, 국정원 다 모아봤는데 한꺼번에 안 모아지니까 따로따로 모았어요. 이날은 어디, 이날은 어디, 이렇게 훈련을 한 번 하고. 그래서 3주가 걸렸어요. 한 번 해봤잖아요. 그러니까 을지훈련 때 다시 훈련을 했어요. 그때는 한 사흘밖에 훈련 안 했어요. 왜냐면 소집이 잘 되니까. 그때 이미 과학수사 파트의 방첩사의 송 대령. 그다음에 국가정보원의 한 처장. 그다음에 대검의 이 박 모 검사. 박건영 검사. 이미 연계가 돼 있었던 거죠. 그러니까 딱 터지자마자 바로 전화가 왔고, 그다음에 또 자신도 전화를 했다고 해요, 또.◎ 박정호 > 그렇네요. 이미 계획 다 세워져 있었고 그대로 움직인 것이다.◎ 박선원 > 그렇죠. 움직인 거고. 그런데 계획이 세워져서 계엄이 떨어졌지만 12시 30분에 내가 직접 나가, 이 생각하기 어렵잖아요. 지시가 없이는 안 하는 거예요. 똑같습니다. 검찰이나 국방부 사람들이나 국정원이나. 경찰은 상부 지시가 있어야 움직이잖아요. 나보고 선관위 나가라고 한다고 해서 전화한다는 거예요. 그거는 대검이에요, 대검.◎ 박정호 > 대검이.◎ 박선원 > 네. 그렇기 때문에 이거는 박성재와 심우정을 이야기하지 않을 수 없는 거죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 결국에는 박성재, 심우정 이 두 사람이 이미 생각을 하고 작품을 만들어놓은 상황이었다라고 볼 수가 있다. 참, 이, 이번에 국감을 통해서, 또 그 전후 과정을 통해서 의원님께서 취재를 하고 또 직접 묻고 답변 들은 내용들이 알려지면서 많은 분들이 충격을 받고 계신 그런 상황인데. 이 정보사 몽골 얘기 있지 않습니까? 이것도 저희가 좀 얘기를 해봐야 될 거 같아요.◎ 박선원 > 그러니까 이제 국가정보원이 정보사를 일종의 조정하고 이렇게 하는 그런 상급 기관에 해당을 해요. 그런데 이제는 어떤 상황이냐면 정보사 주변에는 국가정보원에 대한 소문들이 돌아다녀요. 그러면서 작년, 처음에는 9월달. 그러더니 최종적으로, 아니 10월달 하더니 9월달에 조태용이 먼저 몽골에 갔다. 몽골에 가가지고 그쪽의 정보기관의 최고 책임자를 만났다. 그리고 협력 방안에 대해선 논의를 했다라고 하는 거고. 10월 말, 11월 초에 정보사 이미 다 괴멸됐잖아요. 그럼에도 불구하고 정보사가 어떠한 조직 개편이라든지 보강 대책이 없는 상황에서 국가정보원 쪽에서 공작 재개해도 좋다라는 승인이 났고, 그래서 자신들이 보냈다는 거예요, 11월 18일날. 11월 18일날 보내고 11월 22일날 잡혀요. 그 군 정보기관에게. 그러니까 몽골에는 가장 높은 정보기관이 군 정보당국밖에 없어요. 하나밖에 없어요. 그러니까 조태용이 가서 만나고 와서 정보사가 갔는데 거기서 잡히고. 잡히고 나서 취조당한 다음에, 체포 구금당하고 취조당한 다음에 사과 편지를 쓰죠. 사과 편지를 정보사령부만 쓰면 되는데. 정보사령관이 썼고. 뿐만 아니라 황원진 국가정보원 2차장도 사과 편지를 써요.◎ 박정호 > 참 웬일입니까, 이게?◎ 박선원 > 예. 그런데 이 황원진은 저에게 와가지고 북한 대사가 문 두드리다 잡혔다라고 저한테 이야기를 했어요.◎ 박정호 > 그러니까 이 몽골에서 그야말로 공작을 하려다 실패한 상황인데.◎ 박선원 > 공작을 하려다 실패를 한 건지. 문 두드리다 잡혔다는 게 애매하잖아요. 이미 메시지는 전달을 한 건지, 안 한 건지 몰라요.◎ 박정호 > 이것도 그러면 따져봐야 되는 부분이네요. 조태용 전 원장이 뭐 지금 영장 이제 청구되는 그런 상황이니. 이것도, 뭐 CCTV를 건넨 그 혐의라고는 하지만 이것도 따져봐야 되는 부분입니다.◎ 박선원 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 네. 조태용 국정원장. 어떤 일을 생각을 했고 어디까지 행동을 했는지 이걸 좀 봐야 되네요.◎ 박선원 > 왜냐면 원장이 몽골에 안 갑니다. 안 가요.◎ 박정호 > 원래는 안 가는데.◎ 박선원 > 네. 2급 단장 정도가 가요. 정말 행사가, 큰 행사가 있을 때 뭐 1급 국장 정도 가지 원장은 안 갑니다. 그런데 원장은 갔어요.◎ 박정호 > 그것부터가 이상하다.◎ 박선원 > 예. 있을 수 없는 일이죠.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 이제 국감을 통해서 드러난 외환 관련된 여러 가지 의문점. 그리고 드러나고 있는 부분들 정리를 해봤고. 또 하나, 이 국정원 국감 이후에 의원님께서 말씀하신 내용. 이것도 많은 분들이 관심을 가지고 계신데. 지금 보면 대북 송금, 이 쌍방울 대북 송금 관련해서 김성태 전 회장이 북한 측에 줬다고 하는 돈이 어디로 누구에게 갔는지 불분명하다. 그리고 도박과 관련 있다는 점. 이게 이제 국정원에서는 그걸 좀 보고 있었다, 이거 아니겠습니까?◎ 박선원 > 그렇습니다. 그러니까 지금까지 나온 거는 500만 불이 이제 한 항목이고, 그다음에 300만 불이 한 항목이다.◎ 박정호 > 그렇죠, 예.◎ 박선원 > 김성태가 이제 맞주장하기를. 이 500만 불은 경기도와 스마트팜. 농장, 큰 농장, 유리 온실농장을 지어주기로 한 사업으로 들어갔고. 그리고 300만 불 중에서 이 돈을 받으러 필리핀에 리호남이 와가지고 그 사람한테 70만 불을 줬다.◎ 박정호 > 그렇죠. 그 주장입니다.◎ 박선원 > 이렇게 돼 있고. 그러면 송금을 했다는데 송금 계좌번호가 있냐? 없어요.◎ 박정호 > 계좌번호가 없다.◎ 박선원 > 없어요. 그러니까 이 돈이 어디로 갔는지 몰라요. 그래서 국가정보원이 이번에 새로 확인해 준 것은 이겁니다. 북한의 싹, 이제 항공사진이라 그러잖아요. 항사, 항공사진을 전부 뒤져봤는데 새로 지어진 유리 온실이 없다.◎ 박정호 > 아. 항공사진까지 봤는데.◎ 박선원 > 그러니까, 대개 이게 한 300에서 500m 정도 큰 규모의 유리 온실이에요. 스마트팜이라고 하는 게 이제 인공지능형 농장인데 그게 없다 이거예요. 그러면 자, 북한하고 김성태하고 합의를 해가지고 500만 불을 줬다고 하는데. 그 500만 불로 짓기로 한 물건이 없어요. 그러면 이 돈이 어디로 간 거냐. 그리고 경기도하고 하기로 했다고 하는 사업은 아니다. 500만 원 자체가 실체가 없다. 이 돈이 어떻게 녹아 없어졌는지는 김성태가 알 것이고 그것이 주가 조작이라든지, 뭐 훈춘에 있는 쌍방울의 내의 공장으로 들어갔는지, 아니면 희토류에 들어갔는지. 그거는 김성태의 개인 사업이에요. 경기도 하고 관련 있다는 500만 불 자체도 없고, 그다음에 그 300만 불도 어떻게 가고 뭔지 모르겠는데 송금, 그러니까 무슨 어느 은행에서 어느 은행으로 돈을 보내면 송금증이 나와야 되잖아요. 수신 누구고, 뭐 발신 누구고.◎ 박정호 > 예, 예. 보냈다고 하면.◎ 박선원 > 그거는 없어요. 그리고 오로지 주장하는 게 70만 불이 리호남이, 리호남이라는 사람이 필리핀에 와서 줬다라고 하는 건데 그날 그 시각에 리호남이가 왔던 흔적은 탈탈 털어도 없다 하는 거고 그 시각에 이 사람은 도박하러 갔다. 필리핀 마닐라에 있는 다른 카지노에 도박하러 갔다. 같이 갔던 사람 이름까지 나와 있어요. 그리고 어느 도박장인가까지도 나와 있어요. 어느 도박장에 한국인이 운영하는 VIP룸에. 김성태하고, 김성태하고 그 사람이 리호남을 만났다고 하는 그 시간에 가서 도박을 하고 있었다 이거에요.◎ 박정호 > 아. 김성태가 도박하고 있었는데 어떻게 리호남 만나서 돈 줬겠느냐.◎ 박선원 > 예. 그리고 리호남이는 마닐라에 왔다는 흔적이 단 하나도 없고. 그러니까 이 70만 불은 도박으로 다 털은 돈이다. 다 털린 돈이다.◎ 박정호 > 그렇게 볼 수밖에 없겠네요. 지금 정황에서.◎ 박선원 > 그러니까 없는 사람한테 줬다고 해 버리는 거죠. 그 도박, 이게 우리나라 사람 도박하면 다 걸려요. 해외에 나가서 도박도. 그렇기 때문에 500만 불도 흔적 없이 사라졌고. 줬는지 어쨌는지도 모르겠어요. 그리고 300만 불 중에 70만 불 현찰 줬다는 거. 그게 유일한 증거 아닌 증거로 지금 채택돼 있는데 그 70만 불은 도박하는 데 썼다. 리호남이는 거기에 왔다는 흔적이 단 한 군데도 없다라고 하는 게 국정원 보고입니다.◎ 박정호 > 그러니까 이 대남 공작원 리호남이 필리핀에 안 왔다, 못 봤다, 이 얘기는 전에 들어봤는데 국정원이 이제 파악한 상황을 보니까 김성태 전 회장이 그 돈을 줬다는 그 시각에, 그쯤에 도박을 하고 있었다. 이걸 이제 우리 정보기관이 확보를 한 거 아니겠습니까? 확인한 거 아니겠습니까?◎ 박선원 > 예.◎ 박정호 > 아 그러면 이 대북 송금, 실체가 없는 거네요, 이거?◎ 박선원 > 없는 거예요. 그러니까 500만 불이 됐든 1천만 불이 됐든 자신이 어디다 돈을 썼는지는 모르겠는데. 북한과 사업할 수 있어요. 그러니까 뭐 희토류 계약이 있고 뭐 1억 달러 사업에 계약금으로 10분의 1인 뭐 500만 불 줬다, 1천만 불 줬다 한 건 당신 사업인 거고. 그거를 영수증도 하나도 제대로 없고 국제금융거래에 스위프트 망이라 그러잖아요. 그것도 안 거치고.◎ 박정호 > 네. 그 망을 통해서도 할 수 있으니.◎ 박선원 > 그러니까. 그러니까 북경에 있는, 예를 들면 뭐 인민은행이든 공산은행이든 많잖아요. 그런 은행에 돈 간 것도 아니고. 통째로 현찰로 500만을 줬다는데 스마트팜은 없어요. 북한에.◎ 박정호 > 그 돈이 어디로 사라졌는지 그것도 따져봐야 될 것 같고. 더 중요한 것은.◎ 박선원 > 어쨌든 경기도하고는 무관하다. 확실한 건.◎ 박정호 > 무관하다. 어디 쓴지는 모르겠지만 경기도와는 무관하다. 그건 확인하셨다는 거고.◎ 박선원 > 네. 그건 확인된 거예요.◎ 박정호 > 그리고 리호남한테 70만 달러를 줬다고 했는데 리호남은 필리핀에 온 적도 없고 그 시각에 김성태는 도박하고 있었고.◎ 박선원 > 더 저거한 거는 그 시기에 북한의 정찰총국에서 나와 있던 동남아시아 담당이 있어요. 이 사람이 잡혀요. 잡혀서 미국으로 송환돼서 잡혀갑니다. 그러면 어떤 일이 벌어지겠어요, 동남아에? 동남아의 정찰총국이 쑥대밭이 된 거예요. 근데 훈춘이나 아니면 단둥, 심양, 블라디보스토크, 거기만 왔다 갔다 하는 리호남이 내려온다고요? 말도 안 되는 소리예요.◎ 박정호 > 말도 안 된다.◎ 박선원 > 자기 다 구역이, 지역이 정해져 있는 거예요.◎ 박정호 > 그런데 그 70만 달러를 받기 위해서 일부러 내려온다. 그것도 좀 이상하고.◎ 박선원 > 국교 수립도 안 돼 있는 필리핀으로 내려온다? 어떤 여권으로 어떻게 내려온다는 겁니까? 말도 안 되는 소리죠.◎ 박정호 > 결국에는 이렇게 대북 송금 사건도 그렇고, 저희가 이제 앞에서 대장동 얘기도 했지만.◎ 박선원 > 다 조작이죠.◎ 박정호 > 결국 조작이고. 왜 이렇게 조작을 검찰에서 열심히 했다고 보십니까? 의원님은.◎ 박선원 > 그러니까 돈 보낸 사람 봐주고 형량 깎아주고 오로지 하나, 이재명만 불어라. 이재명만 불면 네가 무슨 죄를 지었든 다 눈감아 주겠다 그거잖아요. 뭐 남욱이 됐든, 유동규가 됐든. 그리고 이제 김성태가 됐든. 누가 됐든 간에 그런 거지 않습니까? 안 되면 우리 저기 그 이재명 그때 이제 경기지사 때 사진. 사진 열 명이 찍었는데 네 명이 한 카트에 탄 것처럼 조작도 하잖아요.◎ 박정호 > 아 그거. 그렇네요.◎ 박선원 > 골프 카트에 네 사람 이렇게 탄 사진입니다. 이런 것처럼 조작도 하잖아요. 말도 안 되는 짓을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 지금 하나하나, 아까 연어 술 파티 그것도 저희가 소주 결제한 내역도 전해드렸지만, 하나하나 검찰의 악행이라고 할까요? 이런 게 드러나고 있습니다.◎ 박선원 > 그니까 한번 보십시오. 왜 이런 악행을 마구잡이로 했을까요?◎ 박정호 > 목표가.◎ 박선원 > 이 정권은 안 끝난다. 윤석열이나 김건희 입장에서 이 정권은 끝나면 안 된다. 이 정권은 안 끝난다. 우리는 영원히 갈 수 있어.◎ 박정호 > 이거 안 밝혀져, 어차피.◎ 박선원 > 어 그거 어차피 안 밝혀져, 염려하지 마. 이런 거예요.◎ 박정호 > 그렇네요. 그게 진짜 아귀가 딱딱 맞아들어갑니다. 이렇게 수사를 해왔고, 이재명 대통령 겨냥한 수사를 해왔고 그게 밝혀지지 않으려면 정권이 계속 가야 되고. 그러기 위해서는 이렇게.◎ 박선원 > 정권이 가야 되니까 계엄 해야 되고. 내란 해야 되고.◎ 박정호 > 하 이게 다 연결돼 있네요.◎ 박선원 > 예. 그게 똘똘 뭉쳐져 있는 거죠.◎ 박정호 > 예. 검찰 독재 정권의 민낯을 우리가 하나하나 확인하고 있고 그 길에 박선원 의원이 제일 선봉에서 앞장서서 달려가고 있는데. 저희 박선원 의원 응원하시는 방법도 저희가 그래서 오늘 또 특별하게 준비를 했습니다. 한번 띄워 주십시오. 박선원과 함께해 주십시오! 국회의원 박선원 후원 안내. 이제 12월 얼마 남지 않았습니다.◎ 박선원 > 아, 저기 사연이 있습니다.◎ 박정호 > 사연이 있습니까? 예, 어떤 사연이 있습니까?◎ 박선원 > 저희가 4월달에 다 찼어요.◎ 박정호 > 아 그래요?◎ 박선원 > 그러니까 1억5천, 1억5천 두 번을 받을 수가 있는데 1억5천, 첫 1억5천은 1월달에 찼고요. 그다음에 이제 파면되면 대선 있잖아요. 그러면 1억 5천이 더 받을 수가 있는데 그게 너무 일찍 차버렸어요. 그래가지고 대선 선거 공고일 이전에, 4월 10일에 이전에 다 차버렸어요. 그래서 선관위에 제가 물어봤더니 이거 다 돌려줘야 돼요.◎ 박정호 > 아 그래요? 이게 공고가 되기 전에.◎ 박선원 > 예. 그래서, 그래서 그걸 다 돌려주고 있습니다.◎ 박정호 > 아 이런 아픈 사연이 있군요.◎ 박선원 > 돌려준 만큼 이제 부족분이 생긴 겁니다.◎ 박정호 > 부족분이 생겼군요. 아, 그래서 사연 있는 후원 안내입니다, 여러분.◎ 박선원 > 네. 근데 저는 이제 후원금보다 박선원 TV 구독 많이 해주고. 저는 후원은 뭐 그렇게 원하진 않고요.◎ 박정호 > 네. 박선원 TV 그게 더 중요하군요.◎ 박선원 > 예. 그게 더 중요합니다.◎ 박정호 > 많은 분들에게 의정활동을 열심히 알리고 싶다라는 그 의지가 있습니다. 박선원 의원, 박선원 TV 많은 사랑과 응원 부탁드리겠습니다. 자, 의원님. 아 지금 이제 띄워드렸습니다. 박선원 TV 이렇게 바로 검색하면 갈 수가 있으니까요 많은 사랑과 응원 부탁하고 구독, 좋아요 꼭 눌러주시고요. 의원님, 오늘 좀 오랜만에 또 모셨으니까 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 박선원 > 예. 지금 이제 내란보다 더 중요하고 우리가 파헤쳐야 할 게 외환유치입니다. 외환유치를 통해서 영구히 전쟁을 불사하면서까지 이 불법 내란을 했는데 북측에서 반응을 안 해서 이제 다행히 군사 충돌은 없었습니다만. 이 대목에서 생각해봅시다. 이 자들이 왜 이럴까? 말만, 입만 열면 안보, 안보 하는데. 안보를 우리가 안 지켜도 돼. 어차피 전쟁이 일어날 것 같으면 미군이 와서 막아주는 거야. 그러니까 우리 특수부대나 이런 것들을 국회를 침탈하는 데 쓰는 거 아닙니까? 그래서 전시작전통제권을 우리가 가져와서 우리 스스로 국방을 하겠다는 책임감, 의지가 있어야 이런 짓을 안 하는 겁니다. 군대를 함부로 돌려가지고 교수 잡으러, 신부님 잡으러, 목사님 잡으러. 이게 말이 됩니까? 판사 잡으러, 대법원장, 전 대법원장 잡으러. 이런 짓을 못 하도록 하려면 우리 이재명 대표가 이야기하는 전작권 환수, 반환. 그리고 자주국방. 그리고 요새 우리가 대통령이 성공해서 확보하는 핵잠수함. 이런 것들이 갖춰져서 안보가 정말 제대로 되면 이런 일은 없어진다.◎ 박정호 > 그것도 우리 자주국방과 연결이 되네요.◎ 박선원 > 예. 자주국방과 내란과는 상충관계에 있어요. 자주국방, 나, 내가 국방 안 해도 돼. 그러니까 군사력 동원해가지고 5·17 일으키잖아요. 5·17에 존 위컴이 쓴 책을 보면 어떻게 돼 있냐면 이것들이 내란 일으키고 하는 바람에 존 위컴이 전방사단을 돌아다녀요. 존 위컴 주한 미 사령관이. 이 한국 군인이 이 나라를, 전방을 안 지키니까 주한 미 사령관이 전방을 지키고 돌아다닌다. 그런 한탄 아닌 한탄을 한 대목이 나옵니다. 그 사람의 저서에 나와요.◎ 박정호 > 그걸 보고 윤석열이 똑같이.◎ 박선원 > 똑같이 한 거죠.◎ 박정호 > 군인들을 동원해서 내란을 하려고 했군요.◎ 박선원 > 예. 김용현, 노상원하고.◎ 박정호 > 알겠습니다. 아마, 이 자주국방의 중요성까지 많은 분들이 의원님 말씀 들으면서 다시 한번 많은 분들께서 아 맞아. 자주국방도 중요하지. 이런 생각을 하셨을 것 같습니다. 의원님, 말씀 잘 들었고 다음에 또 모시겠습니다.◎ 박선원 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다.