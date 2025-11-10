문인 북구청장 "광주·전남 통합의 길, 새롭게 열겠다"

내년 광주광역시장 선거 출마를 준비 중인 문인 북구청장은 10일 "이재명 정부가 열어준 균형발전의 시간 속에서 광주·전남 통합의 길을 새롭게 열어가겠다"고 말했다.
문 구청장은 이날 오전 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 "광주·전남 시도 통합의 성패는 절박함과 속도"라며 이같이 밝혔다.
그는 "광주·전남의 먹거리를 인공지능(AI) 등 첨단산업으로 창출하고 광주의 인재와 기술력, 전남의 산업부지와 에너지를 결합해 새로운 시너지를 만들어야 한다"고 강조했다.
또 "지금 추진 중인 광주·전남 특별광역연합은 시대적 요구를 충분히 담지 못하고 있다"며 "경제·산업･행정 통합으로 나아가야 진정한 통합이 될 것"이라고 말했다.
문 구청장은 "다른 지역 사례를 분석해 시행착오를 줄이고 집중적으로 통합을 추진하겠다"며 "정치적 결단과 시민의 뜻이 중요하다. 광주시민과 전문가, 지역 각계의 의견을 폭넓게 수렴하기 위한
주민투표 등 공론화가 최선의 방안"이라고 제시했다.
그러면서 "잘 사는 광주를 시작하는 교두보가 되는 시도 통합이 이뤄진다면 자리에 연연하지 않겠다"라며 "저를 키워준 광주에 보답하기 위해 모든 역량을 다하겠다"고 덧붙였다.