통일부 "한미연합훈련, 방어적 성격... 관계부처 간 상시 소통"

정동영 통일부 장관(왼쪽)과 조현 외교부 장관이 6일 국회 예결위 회의장에서 열린 전체회의에 참석해 서로 대화하고 있다.

북한이 한미연합훈련에 반발해 국방상 담화를 내놓은 가운데, 통일부는 10일 "한미연합훈련은 전쟁을 억지하고 평화를 지키기 위한 연례적인 방어적 성격의 훈련"이라고 밝혔다.윤민호 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "정부는 앞으로도 한반도의 평화 공정을 실현하기 위한 노력을 차분하고 일관되게 추진할 것"이라면서 이같이 말했다.윤 대변인은 정동영 통일부 장관이 한미 연합훈련 조정이 불가피하다고 언급한 데 대해선 "한미 연합훈련은 군사적인 측면뿐만 아니라 남북 관계와 한반도 정세의 중요한 함의가 있던 점에서 장관께서 하신 말씀으로 이해하고 있다"고 말했다.정 장관은 지난 8일 서초구 정토사회문화회관에서 열린 '2025 청년페스타' 강연에서 "북미 회담이 실현되려면 한미연합훈련 조정이 불가피하다"라며 내년 상반기 실시 예정인 한미 연합훈련 조정이 필요하다는 입장을 밝힌 바 있다.윤 대변인은 훈련 조정 가능성에 대해 "현재 관계 부처간 긴밀히 소통하고 있다"면서 "구체적으로 현재 (협의를) 하고 있다는 것은 아니고 관계 부처간 긴밀하게 상시적으로 소통하고 있다는 취지"라고 덧붙였다.앞서 노광철 북한 국방상은 지난 8일 담화를 통해 한미연합훈련 및 미국 핵추진 항모부산 입항과 연례 한미안보협의회의(SCM)를 문제 삼으며 "우리는 적수들의 위협에 더욱 공세적인 행동을 보여줄 것"이라면서 "우리는 모든 것에 대응할 준비가 돼 있다"라고 반발했다.