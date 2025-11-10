"호남 하늘길 단절·지역경제 타격…광주공항 국제선 재추진"

큰사진보기 ▲무안국제공항 ⓒ 한국공항공사 관련사진보기

AD

광주광역시가 내년 3월까지 무안국제공항 재개항이 어려워지자, 광주공항 국제선 임시 취항을 재추진한다.광주시는 10일 입장문을 내고 "단절된 호남의 하늘길에 대한 정부의 책임 있는 대책을 촉구한다"고 밝혔다.시는 "국토교통부가 최근 발표한 2025년 10월부터 2026년 3월까지의 정기편 항공 일정에서 무안국제공항이 제외됐다"며 "내년 3월까지 호남권 하늘길이 사실상 막혀 지역의 항공 접근성이 단절되는 상황이 이어지게 됐다"고 설명했다.이어 "지역의 항공 접근성이 단절되는 상황이 이어지게 되면 광주·전남 시·도민의 불편은 지속되고, 지역경제 전반에도 심각한 어려움이 가중될 것"이라고 강조했다.시는 "이러한 지역의 어려움을 해소하기 위해 지난 2월부터 광주공항 임시 국제선 취항을 요구해 왔으나 국토교통부는 무안공항이 올해 내(10월) 재개항이 가능하다고 이야기하면서, 임시 취항에 부정적인 견해를 보여왔다"고 지적했다.또 "국토교통부는 지금까지도 무안공항 정상화에 대한 명확한 로드맵이나 대책을 제시하지 않은 채 (광주공항) 국제선 취항을 허용하지 않고 있는 상황"이라며 "더 큰 문제는 내년 3월 이후에도 무안국제공항 정상화 시점을 확정할 수 없다는 것"이라고 말했다.그러면서 "광주시는 광주공항 국제선 임시 취항을 즉시 재신청하겠다"며 "정부는 지역민의 불편과 피해를 더 이상 외면하지 말고, 책임 있는 자세로 호남권 하늘길 복원과 피해 대책 마련에 조속히 나서 줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.앞선 6일 광주관광협회도 기자회견을 열고 "광주 지역 연간 여행 매출 규모가 3000억원 이상으로 추정되는데, 무안공항 장기 폐쇄와 참사 여파로 이 가운데 2000억원가량이 사라졌다"며 "광주·전남 여행업계가 더 이상 버티지 못해 쓰러지기 전에, 광주공항에 국제선이 취항할 수 있도록 정부가 나서야 한다"고 촉구했다.