청년들에게 김창옥이 전한 말 "오늘 여러분은 제 젊은 날입니다"

덧붙이는 글 | 현장에서 직접 취재한 글입니다.

2025 청년페스타 첫날, 김창옥 강연자가 무대 위에서 전한 이 고백은 지친 마음을 안고 행사장을 찾은 청년들에게 잔잔한 울림을 남겼다. 스스로도 버티기 어려웠던 시절을 떠올리며 청년들의 불안을 자신의 이야기로 끌어안을 때, 공연장은 조용한 공감으로 가득 찼다.2025년 청년들을 위한 대규모 축제 '청년페스타'가 9일 서울 정토사회문화회관에서 성황리에 막을 내렸다. 이번 행사는 청년들이 학업과 취업, 직장생활 속에서 지친 마음을 잠시 내려놓고, 위로와 희망을 얻도록 마련한 자리다.정토사회문화회관의 지하 3층부터 15층까지는 이날 하루 종일 청년들을 위한 체험·상담·전시 공간으로 꾸며졌다. 각 층에는 명상 체험, 감정 기록 워크숍, 마음 치유 세미나, 방탈출 게임, 에코시네마, 한입 명상, 채식 한입 등 다양한 부스가 운영됐다. 참여자들은 체험 후 도장을 모아 굿즈를 받을 수 있어 더욱 활기찬 분위기를 만들었다. 부스를 둘러본 한 청년은 "여기 오기 전까지는 온몸이 무거웠는데, 체험을 하다 보니 마음이 하나씩 풀리는 기분이 들었다"고 말했다.약 3천 여 명의 청년들이 참가해 회관 곳곳에서 자연스럽게 모여 앉아 이야기 나누고, 웃고, 위로를 건네는 모습이 이어졌다.행사의 포문은 가수 마야가 열었다. '붉은 노을', '쾌지나 칭칭 나네'를 열창하며 공연장 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 그는 무대 아래까지 내려가 청년들과 후창을 주고받으며 공연장을 뜨겁게 달궜다. 무대 인사에서 마야는 "정토회를 만나고 나서는 입금이 없어도 무대에 설 수 있게 됐다"며 웃음을 자아냈다.저녁 7시 30분, 청년들이 가장 기다린 프로그램 중 하나인 김창옥의 '공감 톡톡' 강연이 시작됐다. 김창옥은 특유의 유쾌함과 따뜻한 언어로 청년들이 미처 표현하지 못한 감정들을 대신 말해 주었다. 그는 자신의 20~30대 시절을 돌아보며 이렇게 말했다.이어 그는 청년들에게 가장 해주고 싶은 말을 덧붙였다.강연이 끝난 뒤 김창옥은 법륜스님과 함께 셀카를 남기며 감사 인사를 전했다. 청중들은 오랜 시간 박수로 화답했다.이번 행사를 총괄한 법륜스님은 오전 강연에서 "모든 출연진과 운영진이 재능기부로 청년페스타를 함께 만들었다"며 행사 취지를 설명했다.법륜스님은 한국 청년들이 겪는 어려움을 공감하면서도, 삶을 바라보는 관점을 되돌아보길 당부했다.청년페스타는 특정 종교 행사나 상업적 이벤트가 아닌, 청년들이 서로의 마음을 만나고 위로받는 자리라는 점에서 의미가 깊다. 행사에 참여한 한 20대 청년은 "여기서는 평가도 기대도 없이 그냥 '내가 나로 있어도 괜찮다'는 느낌을 받았다"고 소감을 전했다.김창옥 강연을 끝으로 첫날 일정이 마무리됐다. 관계자들은 "청년들에게 다시 오고 싶은 축제, 기대할 수 있는 축제가 되길 바란다"며 내년 재개최 의지를 밝혔다. 청년페스타는 청년들의 뜨거운 반응에 힘입어 내년에도 다양한 강연, 세미나, 체험 부스를 통해 청년들의 마음에 공감과 희망을 전할 계획이다.