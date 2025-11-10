인천계양테크노밸리 도시첨단산업단지, '계양AX파크'로 리브랜딩

큰사진보기 ▲인천계양테크노밸리 도시첨단산업단지가 계양AX파크(Geoyang AX Park)로 명칭이 바뀐다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천계양테크노밸리 도시첨단산업단지가 계양AX파크(Geoyang AX Park)로 명칭이 바뀐다. 인천시(시장 유정복)는 한국토지주택공사(LH)와 협력해 인천계양테크노밸리 도시첨단산업단지의 대내·외 인지도 제고와 투자유치 경쟁력 향상, 지역 주민의 자긍심 고취를 위해 리브랜딩 용역을 실시하고 이같이 결정했다고 10일 밝혔다.이번 리브랜딩은 LH가 산업단지의 홍보 효과를 높이고 매각성을 강화하며, 대외 경쟁력을 확보하기 위한 새로운 브랜드 창출의 일환으로 인천시와 협업해 추진한 사업이다.'계양AX파크'는 계양+AX+파크(Park)의 약자로 디지털 전환(DX)을 넘어 인공지능(AI)을 중심으로 지역산업의 AX(AI전환)를 핵심 용어로 추출하고 AX를 계양테크노밸리 이미지와 융합하고, 파크(Park)라는 단어를 더해 첨단산업이 결합하는 친환경 산업단지의 의미를 담았다.새롭게 리브랜딩된 '계양AX파크'는 인공지능(AI) 연구·실증·사업화가 연계되는 통합 플랫폼의 최적지로 조성될 예정이다.인공지능(AI) 원천기술 연구, 기업의 AI 전환 지원, 스타트업 인큐베이팅, 기업 유치, 인력 양성, 지역 대학 및 연구기관과의 산학협력 등 AI 융복합 산업 생태계 구축을 통해 지역 경제의 지속가능한 성장과 첨단산업 일자리 창출을 목표로 한다.인천시와 LH, 인천도시공사는 '계양AX파크' 브랜드를 활용한 공동 투자유치 및 홍보활동을 본격 전개할 계획이다. 또한 국내·외 투자설명회 및 홍보물 제작 등 다양한 채널을 통해 브랜드 인지도를 높이고 투자 활성화를 추진할 예정이다.현재는 인천계양테크노밸리 도시첨단산업단지가 1단계 구역만 지정된 상태로, 계양AX파크 명칭은 별칭 형태로 사용된다. 향후 2단계 지정 절차가 완료되면 공식 명칭으로 전환할 예정이다.유정복 시장은 "계양테크노밸리를 AI 기반의 미래 첨단산업단지와 주거단지가 어우러진 인천의 대표 자족도시로 조성하고 있다"면서 "이번 리브랜딩을 통해 산업단지의 인지도를 높이고 투자 활성화를 촉진하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.