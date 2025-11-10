윤금숙 논산시의원 "행정사무감사는 시민 눈으로, 결과는 시민에게"

큰사진보기 ▲논산시의회 윤금숙 의원이 10일 의원사무실에서 제9대 의회의 마지막 행정사무감사를 앞두고 각오를 밝히고 있다. ⓒ 주기철 관련사진보기

AD

"행정이 잘하고 있다면 박수칠 줄 알고, 부족한 부분은 냉정하게 지적해야 합니다. 반대를 위한 반대는 하지 않겠습니다. 시민의 행복이 곧 정치의 목표이기 때문입니다."

"시민이 4년 동안 저에게 일을 맡겨주신 것이니 계약 기간 최선을 다하는 게 당연합니다. 처음의 마음으로, 마지막까지 흐트러짐 없이 임하겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 제9대 의정활동이 끝을 향해 가는 가운데, 더불어민주당 윤금숙 의원(더불어민주당/비례대표)이 오는 24일부터 시작되는 '2025년도 행정사무감사'를 앞두고 10일 각오를 밝혔다.윤 의원은 "행정사무감사는 시민의 눈으로 시정을 바라보고, 그 결과를 시민께 돌려드리는 과정"이라며 "잘못된 점은 분명히 짚되, 잘한 일은 널리 알려야 한다"고 말했다.윤 의원은 초선으로 의정에 입문해 이번이 네 번째 행정사무감사다. 그는 "처음엔 방대한 시정 자료를 소화하는 게 벅찼지만, 이제는 시정의 흐름과 행정의 구조를 이해할 수 있게 됐다"며 "이번 감사에서는 시민 생활과 직결된 현안에 초점을 맞출 계획"이라고 밝혔다.특히 여성과 어르신의 민원을 세심히 챙기는 생활정치에 방점을 찍었다. 윤 의원은 "남성 의원에게 말하기 어려운 여성과 어르신들의 불편이 많다"며 "노후 회관 물품 교체, 생활 편의시설 개선 등 시민이 체감할 수 있는 작은 변화부터 챙기겠다"고 했다.윤 의원은 "기초의원은 시민의 심부름꾼"이라며 "정당보다 시민을 우선해야 한다"고 강조했다.그는 "시의원 간의 협력과 상생이 논산 발전의 동력"이라며 "당을 넘어 시민의 이익을 중심으로 움직이는 성숙한 의회가 돼야 한다"고 덧붙였다.윤 의원은 자신을 "4년 계약직"이라 부르며, 겸손하고 단단한 의정 철학을 드러냈다.이어 "다음 선거를 생각하기보다 지금 맡은 일에 집중하고 싶다"며 "평가는 결국 시민이 내려주는 것"이라고 말했다.한편 논산시의회는 오는 11월 24일부터 12월 19일까지 제268회 제2차 정례회를 열고 '2025년도 행정사무감사'를 진행한다. 이어 '2026년도 예산안'과 각종 조례안, 일반안건 등을 심의·의결하며 제9대 의회의 마지막 회기를 마무리할 예정이다.