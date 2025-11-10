옛 쌀창고에서 피어난 두 자매의 꿈

큰사진보기 ▲안의면 카페 ‘델리’ 왼쪽 박선희씨, 오른쪽 박동란씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

예전 쌀창고를 개조한 공간은 겉으로 보면 투박하다. 하지만 문을 열면 높은 층고와 오래된 목재가구, 레트로 소품이 만드는 너른 여백이 먼저 시선을 붙든다. 경남 함양군 안의면 카페 '델리'. 이곳을 9월 1일 인수해 10월 2일 정식 개업식을 치른 이는 박선희(53)·박동란(54) 자매다."외진 듯 보여도 안으로 들어오면 완전히 다른 세계가 펼쳐지는 '반전 매력'이 있어요. 시간의 결이 남아 있는 곳이라는 점이 특히 마음을 끌었죠." 선희씨의 말이다.선희씨는 대학 행정직 근무를 시작으로 전업 주부, 유치원 교사를 거치며 아이들과 시간을 함께했다. 그러다 언니와 오랜 꿈이었던 카페를 인수하게 되면서 인생의 제2막을 열었다.거주지인 진주 혁신도시에서 출퇴근하는 생활은 여전히 이어지고 있다. 먼 길이 힘들지 않느냐는 질문에 그는 미소를 지으며 답했다.'델리'가 특별한 이유는 공간을 꾸미는 태도에서 드러난다. 빈티지 테이블과 의자, 오래된 선반과 조명은 일부러 낡게 만든 소품이 아니라, 세월이 겹겹이 쌓여 생긴 질감이다. 밖에서는 소박하지만 한 걸음 들이면 넓게 트인 천장과 층층의 공간감이 시야를 열어 준다. 이 미감 뒤에는 가족의 시간이 있다.선희씨의 이모가 운영하는 '파란지붕'에서 두 자매는 1년 반 동안 주말마다 몸을 보태며 손님 맞는 법을 배웠다. 정성스러운 차림과 '대접'의 마음, 손님과 눈을 맞추는 호흡이 자연스레 손끝에 붙었다. "손님에게 감동 하나는 꼭 남기자"는 다짐이 지금 '델리'의 기본값이다.메뉴에도 철학이 묻어 있다. 시그니처는 아보카도 커피. 아보카도와 바나나를 섞은 스무디·커피 라인은 "하루 한 잔으로도 몸이 가벼워졌다"는 단골의 후기를 부른다. 겨울을 앞두고는 온기 메뉴를 준비 중이다. 높은 층고 탓에 난방 효율이 떨어지는 단점을, 한 그릇의 열기로 보완하겠다는 생각이다.운영 방식은 '열어 두는 것'에 가깝다. 이전 운영 때 월요일 휴무가 잦아 "월요일이면 닫는다"는 인식이 남아 전화 문의가 이어진다.두 자매의 호흡은 오래된 합에서 나온다. 유아 교육을 전공하고 비슷한 길을 걸어온 두 사람은, 이제 함께 카페를 운영하며 취향을 나눈다. 카페 한쪽에는 패션에 관심이 많은 자매가 고른 의류와 소품이 놓여 있고, 손님들은 커피를 마시다 자연스레 모자나 머플러를 둘러본다.부산에서 일하는 딸도 힘을 보탰다. 인스타그램 계정을 만들어 감각적인 사진과 글로 추석 연휴에 손님을 불러 모았다.온라인의 주목이 현장의 발걸음으로 이어졌고, 그날은 딸이 직접 카운터를 맡았다. 카페의 하루에 새로운 온기가 더해졌다.지역의 품은 넉넉했다. 인수 과정에서 전 사장이 빈방을 내줬고, 마을 주민이 "빈집이 있으니 쓰라"며 먼저 손을 내밀었다. 개업 때는 떡과 빵을 들고 마을회관에 인사를 갔다. 어느 날은 할머니들이 단체로 찾아와 카페를 가득 채웠다.선희씨는 지역과 함께 가는 방식을 덧붙였다. "주민들이 편히 들러 쉬다 가는 공간이면 좋겠어요. 공공의 거실 같은 느낌이라고 할까요."장사가 늦게 끝나는 날이면 이모네 집에 들러 하룻밤을 청한다. 전 사장이 내준 빈방은 비상침실이 됐다. 출퇴근의 피로를 여러 손길이 나눠 덜어 준다.카페 '델리'는 그래서 상호 이상의 뜻을 갖는다. 오래된 창고가 품은 시간, 산자락의 바람, 사람 사이 건네는 온기가 한 잔의 커피에 층층이 쌓인다. 손님에게 먼저 말을 건네고, 마을회관 문을 두드리며 인사하던 개업 날의 마음이 곳곳에 배어 있다.그의 2막은 이제 막 첫 장을 넘겼다. 월요일마다 "영업하나요?"라는 전화가 줄어들고, 아보카도 커피를 마신 손님이 친구와 함께 다시 찾아오는 날이 늘며, 겨울 메뉴가 제자리를 잡아갈수록 이곳은 더 '델리'다운 얼굴을 갖게 될 것이다.자매는 오늘도 아침 일찍 문을 열고, 저녁이 오기 전까지 손님과 눈을 맞춘다. 인터뷰 내내 그는 손님이 들어올 때마다 자연스레 자리에서 일어나 인사하고, 필요하면 주방으로 달려갔다. 말보다 몸이 먼저 움직이는 태도였다.'델리'는 오늘도 담백하게 열려 있다.