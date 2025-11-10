울산화력 추가 사고 위험에 대원 대신 실종자 찾는 드론

큰사진보기 ▲울산화력 사고 현장에서 소방당국이 구조대원 현장진입 수색을 대체하기 위해 드론 4대와 드론운용차 1대를 현장에 배치해 수색 중이다. 대원이 드론을 조종하고 운용차 내에서는 전송된 영상을 분석하고 있다. ⓒ 울산소방본부 관련사진보기

지난 6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업중 철제 보일러 타워가 무너지면서 발생한 사고로 현장 작업자 7명이 매몰돼 이중 3명이 숨진 가운데 4명의 사고자 구조를 위한 범 정부 차원의 활동이 전개되고 있다.무너진 보일러 타워 5호기 옆에 있는 4호기와 6호기도 미리 타워 기둥을 자르는 취약화 작업이 진행된 상태라 무너질 가능성이 있다. 이에 소방당국은 현재 구조대원 투입을 중단하고 나머지 4·6호기 철거를 준비 중이다.하지만 이 시간 현재 사고 현장에서는 드론이 구조작업을 펼치고 있다. 소방당국이 구조대원 현장진입 수색을 대체하기 위해 드론 4대와 드론운용차 1대를 현장에 배치해 수색 중인 것.드론이 살피고 있는 것은 구조되지 않은 4명 중 숨진 것으로 추정되는 2명 외 아직 위치 파악이 되지 않고 있는 2명이 주 대상이다.현장에 투입된 소형드론은 무게가 337g이며 가로 185mm, 세로 212mm, 높이 64mm 크기로 최대비행시간은 23분, 최대비행거리 10km 이며 장애물감지센서와 복귀기능이 있다.이 드론은 붕괴된 철구조물 내부에서 촬영해 관련정보 영상을 드론운용차로 전송하고, 대원들은 모니터링 시스템으로 실시간 상황을 분석하고 있다. 특히 드론운영차 내에 설치된 영상분석 시스템은 현장 영상의 확대, 회전, 구역 표시 기능을 활용해 복잡한 구조물 내부 파악과 수색을 하는데 도움이 되는 것으로 알려졌다.울산소방본부는 "드론과 드론운용차의 연계 운용으로 현장지휘와 분석 중심의 재난대응 체계로 유지하고 있다"며 "아직 발견하지 못한 2명의 구조대상자를 찾기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.