"SNS '좋아요'도 못 누르는 교사-공무원, 이젠 바꿔야"

경상남도교육청 공무원노동조합, 전국공무원노동조합 경남지역본부, 전국공무원노동조합 법원본부 창원지부, 전국공무원노동조합 소방본부 경남·창원소방지부, 전국교직원노동조합 경남지부는 10일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다.

"교사·공무원도 시민이다. 정치기본권을 보장하라. 표현의 자유를 보장하라. 정당가입·후원·출마의 자유를 보장하라."

경상남도교육청 공무원노동조합, 전국공무원노동조합 경남지역본부, 전국공무원노동조합 법원본부 창원지부, 전국공무원노동조합 소방본부 경남·창원소방지부, 전국교직원노동조합 경남지부가 10일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이같이 외쳤다.교사·공무원들은 "헌법 제1조는 '대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다'고 선언한다. 그러나 교사와 공무원은 오랜 세월 '정치적 중립'이라는 이름 아래 정치적 자유와 표현의 권리를 박탈당해 왔다"라고 설명했다.이들은 "공직자의 신분을 이유로 정치적 의견을 밝히거나, 사회관계망서비스(SNS)에서 단순히 '좋아요'를 누르거나 기사를 공유했다는 이유로 징계와 처벌을 받는 현실은 민주주의의 부끄러운 민낯이다"이라며 "정치적 자유가 억압된 사회에서 공직자의 양심과 전문성은 위축되고, 정치의 투명성과 공공성 역시 훼손된다. 이제는 교사와 공무원이 침묵을 강요당하지 않는 사회로 나아가야 한다"라고 강조했다.국제적 기준을 언급한 이들은 "경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 교사와 공무원의 정치활동을 전면 금지하는 나라는 없다. 대부분의 나라에서 교사·공무원은 시민으로서 정당 가입, 정치적 의견 표명, 선거 참여 등의 기본적 정치활동을 보장받고 있다"라며 "정치활동은 직무 수행의 중립성과 명확히 구분되어 관리되며, 정치기본권 자체를 부정하는 경우는 찾아보기 어렵다"라고 주장했다.국제노동기구(ILO)는 1966년 '교원의 지위에 관한 권고'를 통해 교사가 일반 시민이 누리는 모든 시민적 권리를 행사할 수 있어야 한다고 명시하며, 정치적 표현과 결사의 자유를 인정했다. ILO 전문가위원회 역시 교사·공무원의 정치활동 전면 금지는 과도한 제한이며 국제 기준에 맞지 않는다고 지적해왔다. 우리나라 국가인권위원회 또한 광범위한 정치활동 금지는 표현의 자유를 침해한다고 권고한 바 있다.교사·공무원들은 "정치기본권은 특권이 아니라 민주주의의 최소한의 권리이다"라며 "교사와 공무원이 사회적 불의에 침묵하지 않고, 교육과 행정의 현장에서 민주주의를 지키는 주체로 서기 위해서는 자유로운 정치적 표현과 참여가 보장되어야 한다"라고 강조했다.이어 "정치적 중립은 침묵의 의무가 아니라 공공성을 지키기 위한 양심의 자유로 이해되어야 한다. 교사와 공무원이 사회의 부당함을 비판하고 더 나은 사회를 만들기 위해 목소리를 내는 것은 국민으로서, 공직자로서의 의무이자 헌법이 부여한 권리이다"라고 덧붙였다.교사·공무원들은 "이재명 대통령은 대선 시기 교사·공무원의 정치활동 보장을 공약하였고 국정과제에도 포함되어 있다"라며 "더불어민주당은 더 이상 미루지 말라. 지금이 바로 교사·공무원 정치기본권 보장 입법을 통과시킬 때다. 그리고 우리는 헌법이 보장한 권리를 되찾을 때까지 끝까지 함께 행동할 것"이라고 밝혔다.강수동 공무원노조 경남본부장은 "공무원의 정치기본권을 '되찾자' 또는 '회복'이라고 부른다. 1948년 제헌헌법에는 공무원에게 정치적 권리를 제한하지 않았다. 그러나 3.15 부정선거 이후 정치적 중립 조항이 헌법에 포함되며 관련 법령이 개정되어 공무원의 정치활동이 금지됐다"며 "공무원은 정치적 의견 표현, SNS '좋아요' 클릭, 정당 가입, 후원, 선거운동 등 모든 정치 활동이 제한된다"고 설명했다.이어 그는 "1987년 김대중 후보가 공무원 정치활동 보장을 공약으로 내세웠으나 당선에 실패하였고, 국가인권위원회의 권고가 세차례, ILO 권고가 두 차례, 유엔도 공무원의 정치기본권을 보장하라고 권고하였다"라며 " 2018년 문재인정부 당시 정치적 중립을 직무상 중립으로 바꾸는 헌법 개정안을 발표했다"라고 말했다.강 본부장은 "영국, 독일, 프랑스 등 주요 선진국에서는 공무원의 정치활동이 폭넓게 보장된다. 근무 시간 외 직무와 관련 없는 정치활동은 시민으로서 당연히 보장되어야 한다. 정치적 의사 표현이 없으면 잘못된 국가 정책을 바로잡을 수 없고, 결국 피해는 국민에게 돌아간다"고 강조했다.김지성 전교조 경남지부장은 "지난 겨울, 불법 계엄 선포부터 탄핵 결정까지 민주주의와 헌법을 지키려는 교사와 공무원은 거의 매일 집회에 참여하며 행동했다. 정치기본권이 보장되지 않은 상황에서도 그들은 대한민국의 민주주의와 헌법을 지켰다"고 말했다.이어 김 지부장은 "이재명 정부는 국민주권정부를 자처하며 교사의 정치기본권 보장을 공약했다. 말로만 존재하는 국민주권이 아니라, 교사와 공무원을 포함한 모든 국민이 실제로 누릴 수 있어야 한다"고 덧붙였다.공무원노조는 정치기본권을 되찾기 위해 국회 앞에서 40일 넘게 천막농성을 전개하고, 정치기본권 관련 광고를 관공서에 송출하고 있으며 11일 "침묵을 강요 당하는 현실에 저항한다"라며 조합원들이 마스크를 쓰고 근무하는 공동행동에 돌입한다.김은형 민주노총 경남본부장, 진영민 경상남도교육청 공무원노조 위원장, 권기우 공무원노조 법원본부 창원지부 비대위원장이 함께했다.