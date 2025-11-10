11월에 4.3 행사... '기억 투쟁' 중단되면 비극은 계속된다

▲제주4.3연구소가 8일 주최한 ‘시민과 함께하는 4.3길걷기’ 행사에서 ‘4.3통일의 길 마중물’ 배기철 조사단장이 직접 발굴한 ‘4.3초토화작전 때 봉개리 주민 피신처’로 행사 참가자들을 안내해 자위대 터에 반쯤 묻혀 있는 철창을 들어 보이고 있다. 아래쪽에 군경이 토벌 당시 깨뜨린 것으로 추정되는 솥과 사기그릇 등이 널브러져 있다. ⓒ 이봉수 관련사진보기