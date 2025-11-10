큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 검찰의 대장동 항소 포기와 관련해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲'대장동 항소 포기' 반발에 정청래 "항명이자 저항, 단호히 조치" 유성호 관련영상보기

AD

더불어민주당 지도부가 대장동 개발 비리 의혹 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정을 옹호하며 대장동 수사팀의 반발을 "거친 저항", "검찰발 쿠데타" 등 강한 어조로 비판하고 나섰다. "정신 나간 검사들"이라거나 "뭐라도 된 듯 나대고 있다"는 거친 표현도 이어졌다.정청래 민주당 대표는 10일 오전 당 최고위원회의에서 검찰 항소 포기에 대한 대장동 수사팀의 반발과 관련해 "그냥 유야무야 넘어갈 수 없다"라며 "이런 것은 민주주의와 헌법, 그리고 내란 청산에 대한 국민의 명령에 대한 항명이고 거친 저항"이라고 규정했다. 정 대표는 "절대 묵과할 수 없다. 당에선 단호하게 조치하겠다"라고 밝혔다.김병기 민주당 원내대표도 "친윤(친윤석열) 정치 검사들의 쿠테타적 항명이 참으로 가관"이라며 "예나 지금이나 조금도 변하지 않는다. 여전히 자신들이 법 위에 서 있다고 착각하고 있다"라고 비판했다. 그러면서 "조작에 가까운 정치 기소를 해놓고 허술한 논리와 증거가 법정에서 철저하게 무너졌는데도 부끄러운지 모른다"라고 비판했다.김 원내대표는 "검찰이 기계적 항소권 남용을 자제한 건 당연한 것 아니냐"라며 "이들의 항명은 강백신 검사를 주축으로 한 줌도 안 되는 정치 검사들이 국민과 민주주의에 도전하는 것"이라고 했다. 또 대장동 수사팀의 반발이 "공무원의 정치 중립 위반"이라며 "자신들의 입맛에 맞거나 강압적인 정부엔 한 소리도 못 하는 자들이 마치 뭐라도 된 듯 나대고 있다"라고 강하게 비판했다.민주당 지도부는 "정치 검찰의 항명과 조작 기소 의혹을 반드시 진상 규명할 것"이라며 국정조사·청문회·상설특검을 예고하고 나섰다. 김 원내대표는 "이재명 대통령에 대한 수사와 영장 청구 등 전 과정에서 윤석열과 친윤 검사들이 어떻게 개입했는지 철저히 따져보고 밝혀 보자"라고 말했다.전현희 민주당 최고위원은 "정권이 바뀌자마자 검사들이 대장동 사건의 항소 자제 결정에 염치를 상실하고 집단 저항하고 있다"라며 "이것은 법치에 대한 항명이자 검찰발 쿠데타"라고 규정했다. 그러면서 "법무부는 무관용 원칙으로 공무원 신분을 망각한 정치 검사들에 대해 즉각 감찰에 나설 것을 요청드린다"라고 촉구했다.김병주 민주당 최고위원도 "죄를 지은 검사는 반드시 감옥에 처넣어야 한다"라며 "윤석열 내란 정권에서 권력을 악용하고 남용해 수사 내용 누설·조작·모해·위증 등 불법을 저질러 온 부패한 비리 검사를 전수 조사해야 한다"라고 했다. 또 "대장동 항소 포기 결정에 딴지를 거는 정신 나간 검사들에 대해 법무부는 즉각 감찰에 나서라"라고 밝혔다.