'윤어게인' 정치자금 창구로 변질된 영치금, 대통령 연봉의 2배

덧붙이는 글 | 박철, 글쓴이는 은퇴목사이며 시인이다. 각종 매체에 생명과 영성, 사회적 실천을 주제로 글을 써왔다. 매일 자작시 한편을 지인들과 나누고 있다. 지은 책으로는 <어느 자유인의 고백>, <시골목사의 느릿느릿 이야기>, <행복한 나무는 천천히 자란다>등이 있다.

요 며칠 전, 서울구치소의 수용자 영치금 현황을 다룬 한 기사를 읽고 나는 한동안 그 자리에서 눈을 떼지 못했다. 윤석열 전 대통령이 재구속된 지 1백여 일 남짓한 동안, 6억 5천만 원이 넘는 영치금이 입금되었다는 내용이었다. 일순간 '영치금'이라는 제도가 이렇게까지 변질될 수 있었던가 하는 근본적 의문이 밀려왔다.영치금 제도는 본래 단순하고 소박한 취지에서 출발했다. 교정시설에 수용된 이들이 세면도구나 편지지, 작은 간식거리를 살 수 있도록 하는 최소한의 경제적 장치였다. 국가가 인간의 존엄을 보장하기 위한 제도적 장치, 형벌 속에서도 인간의 최소한 권리를 지키기 위한 장치였다. 수감자라 할지라도 '사람답게 살 권리'가 있다는, 헌법의 인간 존엄성 원칙을 실천하기 위한 제도였다.하지만 제도는 언제나 그 틈에서 변질된다. 선의로 만들어진 장치는 권력과 욕망의 손을 거치면 언제든 악용될 수 있다. 이번 윤 전 대통령의 영치금 논란이 바로 그 사례였다. 그의 계좌에는 하루에도 수십, 많게는 백 건의 입금이 이어졌고, 180차례에 달하는 출금이 있었다고 한다. 그 돈의 총액은 대통령 연봉의 두 배 반, 국회의원 4년간의 후원금 한도를 훌쩍 뛰어넘는다.나는 그 숫자를 보며 '이건 제도의 문제가 아니라, 정의의 문제구나' 하는 생각을 했다. 영치금은 정치자금도, 기부금도 아니다. 그러나 실상은 정치적 후원과 다를 바 없는 방식으로 운용되고 있다. 입금 한도도 없고, 세금 부과도 제대로 이뤄지지 않는다.법의 감시망이 닿지 않는, 말하자면 '회색지대의 돈'이다. 기부금은 신고와 공개의 의무가 있고, 정치자금은 투명성을 전제로 하지만, 영치금은 그 어떤 감시도 받지 않는다. 잔액이 400만 원 이하로만 유지된다면 무제한으로 입출금이 가능하다. 결국 이 제도는 '법의 사각지대' 속에서 권력자에게 또 하나의 통로를 열어준 셈이다.박은정 조국혁신당 의원(비례)이 국정감사에서 "영치금 제도가 사실상 '윤어게인'이라는 정치자금 창구로 변질됐다"고 지적한 말이 결코 과장이 아니다. 이것은 단순한 편법이 아니라 제도의 왜곡이며, 국가 신뢰의 붕괴로 이어질 수 있는 심각한 사안이다. 교정제도가 특정 인물의 정치적 영향력 유지 수단으로 변질되는 순간, 그 사회의 법치와 정의는 이미 균열을 맞는다.법은 언제나 늦게 움직인다. 사회는 이미 변했는데, 제도는 여전히 과거의 그림자에 묶여 있다. 영치금 제도도 그랬다. 원래 '수용자의 편의'라는 제한된 목적 아래 설계된 이 제도는, 지금은 정치적 후원금의 새로운 형태로 이용될 수 있는 구조가 되어버렸다.법적 측면에서 보자면, 영치금은 분명 과세 대상이다. 하지만 국세청은 교정시설의 금융 내역을 실시간으로 파악하기 어렵다. 자료 제공 시스템이 미비하고, 입금 목적을 확인할 방법도 없다. 결국 과세는 이루어지지 않는다. 이는 명백한 제도적 허점이다.기부금이나 정치자금은 일정 금액 이상이 되면 신고와 공개 의무가 뒤따른다. 그 투명성이 민주주의의 근간이기 때문이다. 그러나 영치금에는 이런 장치가 없다. 그저 수용자 계좌에 돈이 들어오면, 교정기관이 보관해 주는 것일 뿐이다. 입금 주체가 누구인지, 어떤 목적으로 보냈는지, 그 돈이 어디에 사용되는지, 이 모든 것은 사실상 '미지의 영역'이다.이 제도적 공백은 결국 사회적 불평등으로 이어진다. 권력자나 유명인, 사회적 영향력을 가진 이들은 외부에서 거액의 영치금을 쉽게 받을 수 있다. 그러나 일반 수용자들은 그럴 수 없다. 결국 교정시설 안에서도 '돈 있는 자와 없는 자'의 격차가 존재한다. 형벌은 평등해야 하지만, 현실은 그렇지 않다. 돈이 있는 자는 감옥 안에서도 편의를 누리고, 없는 자는 고통 만을 감내한다. 이 불균형 속에서 제도의 정의는 서서히 붕괴된다.더욱이, 영치금이 정치적 목적의 기부금으로 사용될 가능성은 국가의 근본 신뢰를 흔든다. 형 집행 중인 인물이 외부에서 정치적 후원을 받는 구조. 이것은 법치의 근간을 무너뜨리는 일이다. 그 돈이 실제로 어디에 쓰이는가 보다 중요한 것은, 그것이 '사회적 영향력의 상징'으로 작동한다는 점이다. 그 돈은 단순한 생활비가 아니라, 여전히 '권력의 존재감'을 과시하는 상징이 되어버렸다.나는 이 지점을 '법의 빈틈'이라 부르고 싶다. 법은 때로 정의의 수호자이지만, 그 틈이 넓어질수록 부정과 불공정이 자란다. 이번 사건은 그 틈이 얼마나 깊어졌는지를 보여주는 한 장면이다. 국가가 이 사각지대를 방치한다면, 사회의 신뢰는 더 이상 회복되기 어려울 것이다.이제 필요한 것은 영치금 제도의 근본 취지를 되찾는 일, 그것이 곧 정의를 회복하는 일과 같다. 국가는 제도를 통해 국민의 신뢰를 얻는다. 그러나 제도가 사익의 통로가 되는 순간, 신뢰는 무너진다. 그 무너진 신뢰는 돈으로도, 권력으로도 다시 세울 수 없다.우선, 영치금의 입출금 구조를 근본적으로 개편해야 한다. 단순히 잔액 제한이 아니라, 총 입금 한도와 출금 횟수를 명확히 정해야 한다. 생활비 수준을 넘어서는 금액은 자동으로 제한되거나 환수되도록 해야 한다. 이는 수용자의 권리를 침해하는 것이 아니라, 제도의 공공성을 지키는 최소한의 조치다.둘째, 교정시설과 국세청 간 정보 연계 시스템을 구축해야 한다. 모든 입금 내역은 실시간으로 보고되고, 일정 금액 이상은 과세 자료로 자동 전송되어야 한다. 이것이야말로 '투명한 정의'의 시작이다. 돈의 흐름이 투명해지면, 부정의 여지는 사라진다.셋째, 일정 금액 이상의 영치금은 국가가 환수하여 공익 목적에 사용할 수 있도록 법적 근거를 마련해야 한다. 교정시설의 환경 개선, 피해자 지원 기금, 사회복귀 프로그램 등으로 전환하는 것이다. 이것은 단순한 징벌이 아니라, '공공선의 회복'이다.넷째, 영치금 입금의 목적 검증 절차를 강화해야 한다. 정치적 표현의 자유를 빙자한 자금 세탁이나 후원 행위를 원천 차단해야 한다. 영치금이 생활의 도구로 남을 수 있도록, 감시와 절제의 균형을 세워야 한다.외국의 사례는 이미 우리보다 앞서 있다. 일본은 수용자 계좌에 일정 금액 이상이 입금되면 교정기관의 사전 승인이 필요하고, 정치적 성격의 입금은 철저히 금지한다. 미국 일부 주에서는 수용자의 입출금 내역을 중앙 서버에 실시간으로 보고하며, 법무부 장관의 승인을 받아야 한다. 이것이 성숙한 법치국가의 모습이다.영치금 제도는 단지 감옥 안의 행정 절차가 아니다. 그것은 한 사회가 '정의'를 얼마나 섬세하게 다루는가를 보여주는 바로미터다. 돈의 흐름 앞에서 공정이 무너질 때, 정의는 형식만 남는다. 그래서 우리는 지금 이 제도를 다시 묻고, 다시 세워야 한다.나는 이번 윤석열 사례를 단순한 개인의 사건으로 보지 않는다. 그것은 국가 제도의 허점이 드러난 사회적 사건이다. 법과 제도는 그 사회의 거울이다. 그 거울에 탐욕과 불평등이 비친다면, 그것은 한 개인의 문제가 아니라, 우리 모두의 문제다.국가의 신뢰는 스스로 지켜지지 않는다. 그것은 늘 감시와 성찰, 그리고 개혁 위에서 세워진다. 영치금 제도를 바로 세우는 일은 곧 정의를 다시 세우는 일이다. 결국, 윤 전 대통령 사례는 단순한 개인적 사건이 아니라, 제도의 허점과 국가 관리 소홀을 드러낸 경고다.영치금 제도가 공공성을 상실한 채 사적 기부금 창구로 변질되는 것을 방치한다면, 국가의 신뢰와 제도적 정의는 심각한 손상을 입게 된다. 국가 환수와 제도 개선을 통한 제도 정상화만이 영치금 제도의 본래 취지를 살리고, 사회 정의와 공공 신뢰를 지킬 수 있는 길임을 우리는 분명히 인식해야 한다.