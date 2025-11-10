전등 하나 고치는데 10만원? 시골 주민들의 자구책

큰사진보기 ▲지난 8일 충남 홍성군 장곡면의 한 농가에는 마을 주민들이 모여 전등을 갈고 있다. 이웃의 집수리를 도운 것. ⓒ 이재환 관련사진보기

"사람 불러야 돼."

큰사진보기 ▲지난 8일 충남 홍성군 장곡면의 한 농가에서는 마을 주민들이 직접 수전을 교체하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

어느 개그맨이 한때 유행시킨 말이다. 하지만 도시에서 멀리 떨어진 시골 마을에서는 사람을 부르는 것조차 만만치가 않다. 전등, 전기 스위치, 수전 등 간단한 생활 도구를 갈아 끼우는데도 출장비를 포함해 10만 원이 훌쩍 넘는 금액을 지불해야 하기 때문이다.시골 마을 주민들이 이 문제를 직접 해결하겠다고 나섰다. 지난 8일 충남 홍성군 장곡면의 한 농가에는 마을 주민들이 모여 전등을 갈고 있었다. 작업이 다소 서툴러 보였지만 진지한 모습이다. 이들은 장곡면 주민자치회 소속 주민들이다. 이들 주민들은 최근 주민 자치회에서 집수리 교육을 받고 자원봉사 현장에 투입됐다. 이들은 이날 마을을 돌며 전등과 수전, 싱크대 등을 수리했다.자원봉사자 중에는 귀농·귀촌인도 있었다. 집수리 봉사활동은 봉사자도 자기 집을 직접 수리할 수도 있고, 또 이웃의 집도 고치며 봉사도 할 수 있다는 점에서 만족도가 높았다. 이날 봉사활동에 쓰인 집수리 재료비는 함께하는사회적협동조합과 장곡면 사회복지보장협의체에서 제공했다.현장에서 만난 주민 A씨는 "장곡으로 귀촌했다. 집을 직접 수리를 하기에는 공구도 없고 일단 수리도 할 줄도 모른다. 우리집은 옛날집이다 보니 고칠 곳이 너무 많다. 마을에서 필요한 집이 있으면 고쳐 주고 싶었다. 그래서 집수리 교육을 받았다"라고 말했다. 그러면서 "막상 현장에서 집을 고쳐 보면 전문가의 손길이 필요하지 않은 곳이 의외로 많았다. 교체 방법만 알아도 간단하고 쉽게 고칠 수 있는 게 많다"고 덧붙였다.집수리 봉사활동에 대한 주민들의 만족도도 높다. 주민 B씨는 "사람을 부르려면 출장비만 7~8만 원 정도를 부른다. 여기에 자재 비용까지 포함하면 수리비가 15만 원이 훌쩍 넘는 경우도 많다. 시골 노인들에게는 만만치 않은 비용이다. 전기 스위치나 전등처럼 간단한 것조차 고치지 못하고 사는 사람들도 많다"고 전했다.C씨는 "밤에 창고로 가다가 넘어질 까봐 전등도 못갈았다. 요즘 날이 추워져서 연탄불을 갈아야 하는데 어두워서 연탄불도 못갈았다"라며 "이렇게 마을 주민들이 전등을 고쳐주니 너무 고맙다. 사람을 부를 생각도 못했는데 이렇게 와주어서 감사하다"고 말했다.한성숙 장곡면 광성2리 이장은 "지난해 홍성군 마을만들기지원센터에서 집수리 기초교육을 받았다. 간단한 고장은 직접 수리하며 살고 싶었다. 집을 수리받은 마을 주민들의 만족도도 상당히 높다"고 말했다.이어 "찾아보면 마을별로 집수리를 잘하는 숨은 고수들이 있다. 그 중에는 집수리 봉사활동을 하면 참여하겠다는 의사를 비친 분들이 있다. 이분들과 함께 내년에도 집수리 봉사활 활동을 계속 이어갈 생각"이라고 덧붙였다.