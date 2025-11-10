외국인주민들 "지리산 뱀사골 단풍에 반했어요"

큰사진보기 ▲9일 지리산 뱀사골에서 열린 '경남 외국인주민 등산대회'. ⓒ 경상남도외국인주민지원센터 관련사진보기

경남에 사는 외국인주민들이 단풍 구경을 하며 즐거운 시간을 보냈다. 경상남도외국인주민지원센터는 9일 네팔을 비롯한 5개국의 외국인주민 80여명과 함께 뱀사골 신선길을 걸으며 지리산 단풍을 만끽하는 '외국인주민 등산대회'를 열었다고 밝혔다.센터는 "네번째 시행된 이번 행사는 도내 외국인주민의 건강증진과 문화체육활동 활성화를 목적으로 하고 있으며, 올해도 홍보와 동시에 신청이 마감되는 등 참가자들에게 높은 호응을 얻고 있다"라며 "한국의 아름다운 산을 만날 뿐 아니라 쓰레기 분리배출 등 환경을 위한 교육도 함께 진행되어 더욱 뜻깊은 시간이 되었다"라고 소개했다.참가자 로선(네팔)씨는 "네팔에 비하면 지리산은 높지 않지만 편안하게 걸을 수 있으면서 색이 예쁘고 풍경이 너무 아름다워서 힘들게 일했던 시간이 힐링이 된다"고 밝혔다.함께 했던 외국인주민들은 지리산을 소개하는 실시간 영상을 본국의 친구들과 공유하며 걷기를 즐겼다.곽영준 센터장은 "지리산 뱀사골의 아름다운 단풍길을 걸으며 자연이 주는 즐거움도 누리고 참가자 간에 화합과 친선도 도모할 수 있어서 기쁘다. 외국인주민들이 한국의 자연을 아끼고 즐기면서 건강하게 우리 사회에 정착해나가길 바란다"고 전했다.