영국 BBC '트럼프 연설 조작' 논란... 수뇌부 사퇴

영국 공영방송 BBC가 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설을 조작해 방영했다는 의혹에 사장과 보도국장이 물러났다.9일(현지시각) BBC 팀 데이비 사장과 뉴스 보도 부문 책임자인 데보라 터너스는 책임을 지겠다며 사퇴를 선언했다.BBC는 지난해 10월 '트럼프: 두 번째 기회?' 특집 다큐멘터리에서 미국 의회 폭동이 일어난 2021년 1월 6일 트럼프 대통령의 연설 중 세 부분을 한 문장처럼 보이도록 짜깁기해 폭동을 선동한 것처럼 보이게 했다.앞서 BBC 편집 지침 및 기준위원회(EGSC) 마이클 프레스콧 위원은 BBC가 연설 내용을 의도적으로 편집했다고 지적하는 문건을 이사회에 제출했다.방송에는 트럼프 대통령이 지지자들에게 평화적으로 시위하기를 바란다는 내용이 삭제됐다. 또한 "우리는 의사당으로 걸어갈 것이며, 지옥처럼 싸울 것"이라고 말하는 장면이 포함됐지만 이는 다른 맥락에서 나온 발언이었다.이 문건에는 BBC 아랍어와 BBC 홈페이지의 보도 내용 차이가 극명하고, BBC가 반유대주의적 또는 친하마스적 논평가들을 편향적으로 활용했다는 비판도 담겼다. 또한 트랜스젠더를 비롯한 성소수자 관련 보도도 균형과 객관성을 잃었다는 지적도 나왔다.캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 BBC를 "100% 가짜뉴스", "선전 기계"라고 규정하며 "고의적이고 부정직하고 선별적으로 편집된 BBC 영상은 그들이 위대한 영국 국민의 TV에 방영될 가치가 없는 100% 가짜뉴스라는 증거"라고 비난했다.또한 "트럼프 대통령과 영국을 방문할 때마다 호텔방에서 억지로 BBC를 봐야 한다"라며 "미국 대통령, 그리고 그가 세계를 더 안전하게 만들려는 모든 노력에 대한 그들의 노골적인 프로파간다(선전)과 거짓말을 듣다 보면 하루가 망가진다"라고 주장했다.대니 코헨 전 BBC 국장은 <텔레그래프>에 보낸 기고문에서 "이 문건은 BBC가 시청자를 가스라이팅하고 있다는 확실한 증거"라며 "심각하고 체계적인 편향에 대한 책임을 져야 한다"라고 압박했다.데이비 BBC 사장은 직원들에게 보낸 메일에서 "20년간의 BBC 생활을 마치고 떠나기로 결정했다는 사실을 여러분께 알린다. 이는 전적으로 저의 결정"이라면서 "모든 공공기관과 마찬가지로 BBC도 완벽하지 않으며, 개방적이고 투명하며 책임감을 가져야 한다"라고 전했다.이어 "내가 떠나는 유일한 이유는 아니지만, BBC 뉴스를 둘러싼 최근의 논쟁이 영향을 미친 것은 당연하다"라며 "BBC는 전반적으로 좋은 성과를 내고 있지만, 몇 가지 실수도 있었고 사장으로서 제가 최종 책임을 져야 한다"라고 강조했다.터너스 책임자도 "우리가 가진 집단적 비전, 즉 어떤 의도도 없이 진실을 추구하도록 보도 부문을 이끄는 것이 내 역할이 아니라는 어려운 결정을 내렸다"라고 했다.또한 "트럼프 대통령 연설에 대한 논란은 BBC에 실질적 피해를 주는 지경에 이르렀고, 모든 책임은 나에게 있다"라면서도 "실수가 있기는 하지만 BBC가 편향돼 있다는 주장은 사실이 아니다"라고 덧붙였다.