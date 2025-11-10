편안함을 넘어서 나를 찾는 용기

에덴 호텔 기본 수칙



에덴 호텔은 모든 서비스를 무료로 제공합니다.

이 호텔 안에 있는 한 자유가 보장됩니다.



단, 에덴 호텔에서는 두 발로 걸어 주세요

시간이 꽤 흐르고 나서야



안락함에 젖어 진짜 걸음걸이조차 잊어버릴 뻔 했었지만,

우린 더없이 소중한 것을 지키려고 길을 나섰으니까.

자기 자신을 잃지 않기 위해서 길를 떠나는 이야기의 주인공,



그는 바로 나였어.

그림책의 첫 표지를 넘기면 보라색 내지에 다음과 같은 글이 적혀있다.미어캣이 이야기를 끌고 가는 이 책은 <에덴 호텔에서는 두 발로 걸어 주세요>(2025년 5월 출간)다. 나현정 작가가 글을 쓰고 그림도 그렸다.이 호텔에 사는 동물들은 생존 전쟁을 치를 필요가 없다. 다만, 인간들이 정한 규칙인 '두 발 보행'이라는 원칙만 지키면 된다. 사자는 우아한 손길로 정원을 가꾸고, 오리 너구리는 느긋하게 수영을 즐기는, 평화로운 공존의 천국이다. 그러나 미어캣은 배가 부르고 편안함에도 뭔가 헛헛함을 고백한다.책을 읽으며 이런 생각이 들었다. 우리는 사회가 요구하는 '두 발로 걷는 품위 있는 모습'과 '정해진 속도'를 지키느라, 정작 우리 자신의 '개성'이나 '내면의 목소리'를 잃고 살지는 않았을까? 호텔의 규칙을 지키는 것이 진정한 행복일까, 아니면 불안을 감수하더라도 우리만의 영역을 지키며 보람을 느끼는 야생의 삶이 더 나을까?나 역시 한때는 치열한 삶의 현장에서 사회가 요구하는 '두 발'의 보폭과 속도에 맞춰 걸어왔다. 하지만 삶의 속도를 늦추고 잠시 멈춰 서서 스스로를 돌아볼 기회를 얻은 요즘, 미어캣의 공허함 섞인 고백은 깊은 울림으로 다가온다.이야기의 배경인 '에덴 호텔'은 이름 그대로 '걱정 없는 천국'을 상징한다. 훌륭한 식사(뷔페)와 안전한 잠자리, 질병과 재해로부터의 완벽한 보호. 이곳의 투숙객인 동물들은 먹고 먹히는 생존 경쟁에서 벗어나 평화롭고 품위 있는 삶을 누린다. 그러나 이 평화에는 치명적인 조건이 붙어있다. 바로 "오직 두 발로 걸어야 한다"는 원칙과, 사람들의 관찰이라는 '개미 눈물만큼 사소한' 불편함이다.미어캣은 처음에는 이 삶에 만족하지만, 점차 배가 불러도 채워지지 않는 '공허함'을 느끼기 시작한다. '사람 대접'을 받고 산다고 믿었던 그들의 삶은, 사실 표범의 날카로운 지적처럼 '신기한 구경거리'로서의 '감시'와 '관찰' 속에서 이루어지고 있었던 것이다. 이는 물질적 풍요와 사회적 안정이라는 껍데기 아래, 개인이 스스로의 본성을 억압당하고 개성을 잃어가는 현대 사회의 단면을 은유한다.동물들의 평화에 균열을 일으킨 것은 바로 '악어 알'이라는 신입 투숙객이었다. 악어의 난폭한 이미지는 호텔의 '평화로운 공존'이라는 가치를 정면으로 위협할 수 있기때문이다. 동물들은 '진짜 악어'가 아닌 얌전한 투숙객으로 자라날 것이라는 희망과 동시에 '본성'에 대한 의구심에 사로잡힌다.결국 알을 강에 가져다 놓기로 한 미어캣과 친구들의 여정은 이 책의 가장 큰 클라이맥스다. 이들은 호텔의 규칙을 어기고 오랜만에 '네 발'로 걷게 된다. 어색함과 비틀거림 속에서 균형 감각을 되찾는 순간, 잃어버렸던 자신의 본래 걸음걸이를 되찾고, 미어캣은 '망을 보던' 시절의 가슴 벅찬 '뿌듯함'과'영역을 지킨다는 보람'을 회상한다. 결국 호텔을 나선 동물들은 악어알을 강가에 내려놓고 호텔로 돌아가지 않는다.미어캣의 마지막 깨달음처럼, 에덴 호텔을 나선 것이야말로 진정한 모험이었다. 이는 뷔페의 스테이크나 품위 있는 삶이 아닌, '새끼 악어'라는 '약하고 소중한 존재'를 지키려는 연대감, 그리고 '자신의 본성'을 지키려는 용기에서 비롯된 것이었다.<에덴 호텔에서는 두 발로 걸어 주세요>는 우리에게 많은 질문을한다. '사람처럼' 살 권리가 진정 '자신을 잃어버릴 권리'와 동일한가? 혹은 '안락함'이라는 이름의 감옥에 갇혀, 자기 자신을 잃어버리는 대가로 평화를 사는 것은 아닌가?이 책은 편안함을 벗어던지고, 불편함과 위험을 감수하더라도 자신의 '네 발'로 땅을 딛고 서는 것이 진정한 '품위 있는 삶'이며 '행복'일 수 있음을 역설한다. 자기 자신을 잃지 않기 위해 길을 떠나는 미어캣과 동물들의 이야기는, 각자의 '진짜 걸음걸이'를 잊고 사는 현대인들에게 용기와 위안을 선사할 것이다. 특히 인생의 전환점에서 자신의 본질적인 가치를 되찾으려는 이들에게, 이 그림책은 훌륭한 철학적 동반자가 되어줄 것이라고 믿는다.