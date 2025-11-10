"돌봄 주체이자 가정 버팀목인 여성들에게 '쉼'을 주는 정책이 필요합니다"

큰사진보기 ▲2000시간이 넘는 봉사, 그리고 한국생활개선 충남도연합회장까지. 그 시간 속에서 기양순 예비후보는 여성농민의 삶과 농촌의 변화를 가장 가까이에서 지켜봤다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

"흙은 사람을 단단하게 만듭니다. 저는 평생 흙을 일구며 살아온 여성 농업인으로서, 그 손끝의 온기를 지역사회로 나누고 싶습니다."

AD

"막내 시동생이 아홉 살이었어요. 목욕도 시키고, 밥도 챙기고, 어머니처럼 살았죠. 그때부터 '배려와 섬김'이 제 삶의 중심이 되었어요."

"효는 단순한 가족의 가치가 아니라 공동체의 기본이라고 생각해요. 그 마음으로 지역을 돌보는 정치를 하고 싶습니다."

"늦게 배웠지만, 그 배움이 제 인생을 바꿨습니다. 농업은 단순한 생계가 아니라, 사람과 환경을 함께 지키는 일이라는 걸 깨달았어요."

"우리 가족은 늘 지역민과 함께 살아왔습니다. 그래서 제가 지역을 위해 일하려는 건 자연스러운 일처럼 느껴졌어요."

큰사진보기 ▲2000시간이 넘는 봉사, 그리고 한국생활개선 충남도연합회장까지. 그 시간 속에서 기양순 예비후보는 여성농민의 삶과 농촌의 변화를 가장 가까이에서 지켜봤다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

"요즘은 시부모님을 30∼40년 모신 60대 며느리들도 많아요. 몸보다 마음이 먼저 지칩니다. 그래서 '며느리 행복 바우처'를 만들고 싶어요. 돌봄의 주체이자 가정의 버팀목인 여성들에게 '쉼'을 주는 정책이 필요합니다."

"행정이 현장으로 내려와야 합니다. 책상 위의 정책보다, 땅 위의 목소리가 우선이어야 합니다."

"사람을 이해하고 조율하는 법을 배웠습니다. 단체 일이나 정치나, 결국 마음을 얻는 게 가장 중요하다고 생각합니다."

"저는 말보다 행동으로 보여주는 정치를 하고 싶습니다. 이재명 대통령의 실용적인 정책 추진력과 약속을 지키는 모습에서 큰 감동을 받았어요. 그분처럼 주민의 삶을 실질적으로 바꾸는 정치를 하고 싶습니다."

"흙을 일구던 그 손으로 시민의 마음을 어루만지고 싶습니다. 여성농업인의 섬세함, 맏며느리의 끈기로 농업이 대접받고 사람이 존중받는 서산을 만들겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시 인지·부석·팔봉면에서 시의원 출마를 선언한 기양순씨는 자신을 "삶으로 다져진 현장형 여성정치인"이라 소개했다.17세에 아버지를 여의고 22살에 서산으로 시집온 그녀는 어느덧 40년 가까이 서산의 흙과 함께 살아왔다.8남매의 맏며느리로 시할머니와 시부모를 모시며 8남매의 학업과 결혼을 챙겼다.그 삶의 진심은 인정받기도 했다.헌신적인 시부모 봉양으로 보건복지부 장관 표창 '효부상'을 수상했다.어렵고 힘든 청소년 시절을 보내며 늘 배움에 대한 열망을 품어왔던 그녀는, 50세에 남편과 시부모님의 응원을 받아 마침내 방송통신고를 졸업하고 대학 진학의 꿈을 이뤘다.환경·조경·원예를 공부하며 여성농업인으로서의 시야를 넓혔다.현재 그녀의 남편은 서산농협 이사, 시아버지는 오랫동안 새마을협의회 회장을 맡아왔다.2000시간이 넘는 봉사활동, 그리고 한국생활개선 충청남도연합회장을 역임하기까지의 길.그녀는 그 시간 속에서 여성농민의 현실과 농촌의 변화를 누구보다 가까이에서 지켜봤다.그녀가 구상하는 주요 정책은 다음과 같다.▲고령사회 맞춤형 농촌 주치의 제도 도입 ▲70세 이상 기초 영양제 지원(치매 예방 포함) ▲여성농업인 도우미단 구성 ▲귀농·귀촌 청년 1:1 멘토제 ▲세대 간 농촌학교 운영 ▲농산물 제값받기 실현 등또한, 서산 지역에서 수십 년간 다양한 단체를 이끌며 '소통형 리더'로 평가받고 있다.△인지초·인지중 자모회장 △애정2구 부녀회장(6년) △인지면 새마을부녀회 총무(3년) △인지면 적십자총무(9년) △인지면 주민자치회 간사(6년) △인지면 생활개선회 회장(6년) △한국생활개선 서산시연합회장(4년) △충청남도 여성단체협의회 감사(2년) △한국생활개선 충청남도연합회장(2년)기양순 출마 예정자는 인터뷰 말미에 이렇게 말했다.