수능 도시락, '맛없없' 조합이면 술술 넘어갑니다

아는 지인의 딸이 올해 수능을 본다며 도시락으로 무엇을 준비해야 할지 고민이라고 했다. 영양사 일을 오래 해온 내 의견을 듣고 싶었던 모양이다.사실 학교 영양사는 '수능 당일 도시락'보다 시험 전날, 아이들이 든든하게 먹을 수 있는 음식을 준비해 응원하는 경우가 더 많다. 학교 시험 기간에도 긴장해서 소화를 못 시키는 학생들을 위해 죽 메뉴를 자주 넣는다. 그런 아이들이 생각보다 꽤 많기 때문이다.몇몇 엄마들은 수능 도시락 예행 연습까지 한다는 얘기도 들었다. 베란다에 도시락을 내놓고 얼마나 식는지 확인해 보고, 새벽에 일어나 도시락을 직접 싸보며 연습한다는 것이다. 또 다른 지인의 아이 학교에서는 수능 한 달 전부터 실제 시험처럼 도시락을 준비해 먹어보는 시간을 갖기도 했단다. 그 아이는 며칠간 김치볶음밥, 죽, 갈비탕 등 여러 메뉴를 먹어 본 끝에 '갈비탕이 가장 속이 편했다'며 수능날 도시락으로 갈비탕을 선택했다고 했다.하루 종일 높은 집중력을 유지해야 하니, 수능 도시락 메뉴가 중요하겠다 싶었다. 아이 소풍 도시락도 신경 쓰이는데, 1년에 단 한 번뿐인 시험에 영향을 줄 수 있는 도시락이니 예행 연습 하는 마음도 충분히 이해가 된다. 너무 든든하게 먹으면 졸리고, 적게 먹으면 배고파 집중이 흐트러지니 메뉴 선택이 쉬울 리 없다.지인은 "애는 그냥 유부초밥을 싸다라는데 괜찮을까?"라고 물었다. 아이 입장에서는 시험 날 만큼은 간단하게 먹고 싶을 수 있을 것이다. 하지만 유부초밥은 금방 차가워지고, 차가운 밥은 소화가 어려울 수도 있다. 그래서 나는 평소처럼 따뜻한 음식을 싸가는 것이 좋다고 했고, 꼭 유부초밥을 원한다면 후레이크 대신 잘게 다진 생야채와 볶은 소고기를 넣어 보온 도시락 밥통에 넣어주는 방법도 있다고 조심스레 조언했다.'내 아이의 수능 도시락이라면?' 하고 상상을 해봤다. 김밥은 식으면 소화가 안 될 수 있으니 제외, 죽은 금방 배가 고파질 수 있으니 이것도 제외. 대신 잡곡밥에 소고기뭇국, 계란말이, 입맛을 살리는 김치볶음, 스팸구이 같은 메뉴가 떠올랐다. 영양가보다 입맛 없을 때도 술술 넘어가는 '맛없없' 조합을 우선했다.쉬는 시간에 잠깐 에너지를 줄 초콜릿과 비타민음료도 챙기고 말이다. 스팸 대신 옛날 소시지를 넣어도 좋고, 계란말이에 스팸을 다져 넣어도 괜찮겠다. 너무 특별하지 않은, 그래서 더 편안한 구성이다.예전에 봤던 '서울대생들은 수능날 어떤 도시락을 먹었을까?'라는 인터뷰가 떠올랐다. 대부분 아침은 챙겨 먹고 갔으며, 도시락 반찬도 평소 먹던 것의 연장선이었다. 심지어 미끄러진다며 기피하는 미역국도 거리낌 없이 먹고 간 학생들이 많았다. 서울대 가는 학생들에게는 미역국이 징크스가 되지 않는구나 싶어 웃음이 났던 기억이다. 그들의 도시락은 계란장조림, 계란말이, 소불고기, 소고기무국, 미역국, 시금치무침 등 평범하기 그지없었다.'혹시 특별한 도시락이 있을까?' 싶었지만, 결론은 정반대였다. 수능 도시락의 핵심은 '특별하면 안 된다'는 것. 지극히 평범한, 아이가 좋아하고 늘 먹던 맛. 엄마의 정성이 담긴 도시락. 그게 가장 좋은 도시락이다.수능날을 '특별한 하루'로 만들기보다는 평소와 다름없는 하루처럼 담담히 보낼 수 있도록 도와주는 것. 그것이 부모가 해줄 수 있는 최고의 응원이 아닐까. '수능 대박', '행운은 너의 편' 같은 말들은 오히려 부담을 주기도 한다. 가장 중요한 건 아이 스스로 본인을 믿는 마음, 그리고 부모가 그 마음을 믿어주는 것이다.배구여제 김연경 선수도 경기마다 "이게 맞나, 저게 맞나" 고민할 때보다 스스로를 믿는 마음으로 뛰었을 때 더 좋은 결과가 나왔다고 한다. 수능도 결국 기세다. 며칠 남지 않은 시간, 아이들이 컨디션을 잘 조절해 수능날 최고의 몸과 마음으로 시험을 '기세로 눌러버리길' 바란다.